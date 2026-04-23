Utkarsh Shinde : मराठी मुद्द्यावर उत्कर्ष तापला! गैरमराठी रिक्षाचालकांना थेट म्हणाला “मराठी शिकायची नसेल तर निघा!”

राज्यात रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी येणे अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावर वाद निर्माण झाला आहे. प्रताप सरनाईक यांच्या निर्णयामुळे परप्रांतीय चालकांकडून विरोध होत आहे.

Updated On: Apr 23, 2026 | 07:03 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

  • परप्रांतीयांना मराठी सक्तीचा हा निर्णय खटकल्याचे दिसून येत आहे.
  • या मुद्द्यात मराठी गायक उत्कर्ष शिंदेने प्रतिक्रिया दिली आहे.
  • परप्रांतीय Auto चालकांच्या या संपविरोधात मराठी रिक्षाचालकांनी निषेध केला आहे
राज्यात मराठी मुद्दा पेटून उठला आहे. मराठी रंगमंचाची सेवा करणाऱ्या अनेक कलाकारांनी मराठी मुद्द्यावरून पेटलेल्या वादात उडी घेतली आहे. मराठी सिनेसृष्टीतून प्रतिक्रियांचा वर्षाव होत आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी रिक्षाचालकांसंदर्भात महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व रिक्षाचालकांना आणि टॅक्सी चालकांना परवाना मिळवण्यासाठी मराठी भाषा अवगत असणे आवश्यक असणार आहे. त्यामुळे परप्रांतीय रिक्षाचालकांची दमछाक झालेली दिसून येत आहे. परप्रांतीयांना मराठी सक्तीचा हा निर्णय खटकल्याचे दिसून येत आहे. मराठी जिथली मायबोली तिथेच मराठीचा होणार विरोध पाहून मराठी सिनेसृष्टी पेटून उठली आहे.

या मुद्द्यात मराठी गायक उत्कर्ष शिंदेने प्रतिक्रिया दिली आहे. उत्कर्षने सोशल मीडियावर शिवसेना भवन येथे टिपलेला खास फोटो शेअर केला आहे. त्याच्यामागे शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंची मोठी प्रतिमा दिसून येत आहे. उत्कर्षने पोस्टखाली कॅप्शनमध्ये “मराठी येत नसेल तर शिका-आणि शिकायचीच नसेल तर निघा… परप्रांतीय मित्रांनों तुमचा द्वेष नाही आम्हाला हा आमच्या मराठी भाषे साठीचा ,मान,सन्मान ,अभिमान आहे .. तुम्हाला मराठीच कळत नाही किंवा कळून घ्याचीच नाही म्हंटल्यावर मराठी अस्मिता काय कळणार..ठिक आहे तुम्हाला कळेल त्या भाषेत समजविण्याचा प्रयत्न मराठी माणूस नक्की करेन.” असे नमूद केले आहे.

उत्कर्षने परप्रांतीयांना “मराठी येत नसेल तर शिका-आणि शिकायचीच नसेल तर निघा!” असे स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे. उत्कर्षसह मराठी सिनेसृष्टीतून अभिनेता आणि दिगदर्शक हेमंत ढोमे तसेच अभिनेता आणि दिग्दर्शक रितेश देशमुखनेसुद्धा प्रतिक्रिया दिली आहे.

1 एप्रिल पासून संपूर्ण राज्यभरातील रिक्षाचालकांना मराठी अवगत असणे आवश्यक आहे, अन्यथा याचा परिणाम त्यांच्या परवान्यावर होऊ शकतो. याच्या विरोधात काही परप्रांतीय रिक्षाचालक संघटना 4 मे रोजी विरोध प्रदर्शन करणार आहे. पण परप्रांतीय Auto चालकांच्या या संपविरोधात मराठी रिक्षाचालकांनी निषेध केला आहे, तसेच गरज पडल्यास आम्ही जास्त वेळ रिक्षा चालवू असा विश्वास मराठी जणांना दिला आहे.

May 13, 2026 | 08:32 AM
