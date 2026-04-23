Utkarsh Shinde : मराठी मुद्द्यावर उत्कर्ष तापला! गैरमराठी रिक्षाचालकांना थेट म्हणाला “मराठी शिकायची नसेल तर निघा!”

या मुद्द्यात मराठी गायक उत्कर्ष शिंदेने प्रतिक्रिया दिली आहे. उत्कर्षने सोशल मीडियावर शिवसेना भवन येथे टिपलेला खास फोटो शेअर केला आहे. त्याच्यामागे शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंची मोठी प्रतिमा दिसून येत आहे. उत्कर्षने पोस्टखाली कॅप्शनमध्ये “मराठी येत नसेल तर शिका-आणि शिकायचीच नसेल तर निघा… परप्रांतीय मित्रांनों तुमचा द्वेष नाही आम्हाला हा आमच्या मराठी भाषे साठीचा ,मान,सन्मान ,अभिमान आहे .. तुम्हाला मराठीच कळत नाही किंवा कळून घ्याचीच नाही म्हंटल्यावर मराठी अस्मिता काय कळणार..ठिक आहे तुम्हाला कळेल त्या भाषेत समजविण्याचा प्रयत्न मराठी माणूस नक्की करेन.” असे नमूद केले आहे.
उत्कर्षने परप्रांतीयांना “मराठी येत नसेल तर शिका-आणि शिकायचीच नसेल तर निघा!” असे स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे. उत्कर्षसह मराठी सिनेसृष्टीतून अभिनेता आणि दिगदर्शक हेमंत ढोमे तसेच अभिनेता आणि दिग्दर्शक रितेश देशमुखनेसुद्धा प्रतिक्रिया दिली आहे.
1 एप्रिल पासून संपूर्ण राज्यभरातील रिक्षाचालकांना मराठी अवगत असणे आवश्यक आहे, अन्यथा याचा परिणाम त्यांच्या परवान्यावर होऊ शकतो. याच्या विरोधात काही परप्रांतीय रिक्षाचालक संघटना 4 मे रोजी विरोध प्रदर्शन करणार आहे. पण परप्रांतीय Auto चालकांच्या या संपविरोधात मराठी रिक्षाचालकांनी निषेध केला आहे, तसेच गरज पडल्यास आम्ही जास्त वेळ रिक्षा चालवू असा विश्वास मराठी जणांना दिला आहे.