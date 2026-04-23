Delhi Mayor Election 2026: दिल्ली महानगरपालिकेत भाजपची सत्ता निश्चित! महापौर आणि उपमहापौर पदासाठी ‘हे’ दिग्गज उतरवले रिंगणात

महापौर पदासाठी पक्षाने रोहिणी-ई प्रभागातील नगरसेवक आणि एक अनुभवी नेते असलेल्या प्रवेश वाही यांच्यावर विश्वास दर्शवला आहे. दरम्यान, उपमहापौर पदासाठी मोनिका पंत यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे.

Updated On: Apr 23, 2026 | 07:00 PM
दिल्ली महानगरपालिकेत भाजपची सत्ता निश्चित! (Photo Credit- X)

Delhi Municipal Corporation Mayoral Election 2026: गुरुवारी, भाजपने दिल्ली महानगरपालिकेतील महापौर आणि उपमहापौर पदांसाठी आपल्या उमेदवारांच्या नावांची घोषणा केली. महापौर पदासाठी पक्षाने रोहिणी-ई प्रभागातील नगरसेवक आणि एक अनुभवी नेते असलेल्या प्रवेश वाही यांच्यावर विश्वास दर्शवला आहे. दरम्यान, उपमहापौर पदासाठी मोनिका पंत यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. आम आदमी पक्षाने (आप) यावेळी महापौर पदासाठी उमेदवार न उतरवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे, भाजपचा उमेदवारच महापौर बनेल हे आता निश्चित मानले जात आहे.


हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, ५९ वर्षीय प्रवेश वाही सध्या ‘सभागृह नेते’ (नेता सदन) म्हणून दिल्ली महानगरपालिकेच्या (MCD) सभागृहात कार्यरत आहेत. त्यांनी १९८४ मध्ये दिल्ली विद्यापीठाच्या शिवाजी महाविद्यालयातून पदवी (BA) प्राप्त केली. महानगरपालिकेच्या कामकाजाचा दांडगा अनुभव आणि प्रशासकीय कामातील त्यांची उत्तम जाण यामुळे पक्षाने त्यांची महापौर या अत्यंत महत्त्वाच्या पदासाठी निवड केली आहे.

काय सांगते आकडेवारी?

सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी एकूण १३७ मतांची आवश्यकता असते. या निवडणुकीत एकूण २७३ मते पडणार आहेत; यामध्ये २४९ नगरसेवक, १० खासदार (MPs) आणि १४ नामनिर्देशित आमदार (MLAs) यांचा समावेश आहे. आकडेवारीनुसार, भाजप सर्वात मजबूत स्थितीत असल्याचे दिसून येते, कारण त्यांच्याकडे १२३ नगरसेवक आहेत आणि त्यांना खासदार व आमदारांची मते मिळण्याचीही दाट शक्यता आहे. याउलट, आम आदमी पक्षाकडे १०० नगरसेवक आहेत, परंतु त्यांनी आपला स्वतःचा उमेदवार न उतरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याव्यतिरिक्त, इंद्रप्रस्थ विकास पक्षाकडे नगरसेवकांच्या १५ जागा आहेत, तर काँग्रेसकडे ९ जागा आहेत.

इतर नेत्यांकडे सोपवलेल्या प्रमुख जबाबदाऱ्या

महापौर आणि उपमहापौर पदांव्यतिरिक्त, भाजपने संघटनात्मक पातळीवरही काही महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपवल्या आहेत. पक्षाने जय भगवान यादव यांच्यावर ‘स्थायी समितीचे सदस्य’ आणि ‘सभागृह नेते’ अशा दुहेरी जबाबदारीची धुरा सोपवली आहे. त्याचप्रमाणे, मनीष चढ्ढा यांचीही स्थायी समितीचे सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, आम आदमी पक्षाचे प्रतिनिधित्व करत, शालिमार बाग प्रभागातील नगरसेवक असलेल्या जलज कुमार चौधरी यांनी स्थायी समितीच्या सदस्य पदासाठी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे.

२९ एप्रिल रोजी निर्णय होणार

महापौर आणि उपमहापौर पदांसाठीचे मतदान २९ एप्रिल रोजी होणार आहे. आम आदमी पक्षाचे दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज यांनी स्पष्ट केले आहे की, ते भाजपला काम करण्याची संधी देत ​​आहेत, जेणेकरून जनतेला त्यांच्या कार्यपद्धतीचे प्रत्यक्ष दर्शन घेता येईल. तथापि, तज्ज्ञांच्या मते, ‘आप’च्या या कृतीमुळे भाजपसाठी सत्तेचा मार्ग पूर्णपणे सुकर झाला आहे.

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

