Delhi: Delhi Mayor candidate Pravesh Wahi filed his nomination at the Civic Centre for the upcoming Municipal Corporation of Delhi mayoral election pic.twitter.com/i8EsBjCsnC — IANS (@ians_india) April 23, 2026
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, ५९ वर्षीय प्रवेश वाही सध्या ‘सभागृह नेते’ (नेता सदन) म्हणून दिल्ली महानगरपालिकेच्या (MCD) सभागृहात कार्यरत आहेत. त्यांनी १९८४ मध्ये दिल्ली विद्यापीठाच्या शिवाजी महाविद्यालयातून पदवी (BA) प्राप्त केली. महानगरपालिकेच्या कामकाजाचा दांडगा अनुभव आणि प्रशासकीय कामातील त्यांची उत्तम जाण यामुळे पक्षाने त्यांची महापौर या अत्यंत महत्त्वाच्या पदासाठी निवड केली आहे.
सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी एकूण १३७ मतांची आवश्यकता असते. या निवडणुकीत एकूण २७३ मते पडणार आहेत; यामध्ये २४९ नगरसेवक, १० खासदार (MPs) आणि १४ नामनिर्देशित आमदार (MLAs) यांचा समावेश आहे. आकडेवारीनुसार, भाजप सर्वात मजबूत स्थितीत असल्याचे दिसून येते, कारण त्यांच्याकडे १२३ नगरसेवक आहेत आणि त्यांना खासदार व आमदारांची मते मिळण्याचीही दाट शक्यता आहे. याउलट, आम आदमी पक्षाकडे १०० नगरसेवक आहेत, परंतु त्यांनी आपला स्वतःचा उमेदवार न उतरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याव्यतिरिक्त, इंद्रप्रस्थ विकास पक्षाकडे नगरसेवकांच्या १५ जागा आहेत, तर काँग्रेसकडे ९ जागा आहेत.
Amit Shah on TMC: “बंगालमध्ये भाजपचे सरकार स्थापन करा आणि आम्ही….,” अमित शाह यांचा तृणमूल काँग्रेसवर जोरदार हल्ला
महापौर आणि उपमहापौर पदांव्यतिरिक्त, भाजपने संघटनात्मक पातळीवरही काही महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपवल्या आहेत. पक्षाने जय भगवान यादव यांच्यावर ‘स्थायी समितीचे सदस्य’ आणि ‘सभागृह नेते’ अशा दुहेरी जबाबदारीची धुरा सोपवली आहे. त्याचप्रमाणे, मनीष चढ्ढा यांचीही स्थायी समितीचे सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, आम आदमी पक्षाचे प्रतिनिधित्व करत, शालिमार बाग प्रभागातील नगरसेवक असलेल्या जलज कुमार चौधरी यांनी स्थायी समितीच्या सदस्य पदासाठी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे.
महापौर आणि उपमहापौर पदांसाठीचे मतदान २९ एप्रिल रोजी होणार आहे. आम आदमी पक्षाचे दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज यांनी स्पष्ट केले आहे की, ते भाजपला काम करण्याची संधी देत आहेत, जेणेकरून जनतेला त्यांच्या कार्यपद्धतीचे प्रत्यक्ष दर्शन घेता येईल. तथापि, तज्ज्ञांच्या मते, ‘आप’च्या या कृतीमुळे भाजपसाठी सत्तेचा मार्ग पूर्णपणे सुकर झाला आहे.
India Terror Case : तुरुंगातूनच दहशतीचा कट? NIA ने केला पर्दाफाश; ७ जणांना तुरुंगवासाची शिक्षा