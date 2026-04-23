चाललंय तरी काय? करिअरला रामराम, आध्यात्माकडे वाटचाल? ममता कुलकर्णीनंतर आता या अभिनेत्याचा मोठा निर्णय की फक्त बदललेली जीवनशैली…

टीव्ही अभिनेता करण वाहीने अभिनय सोडल्याच्या अफवांवर स्पष्टीकरण दिले आहे. त्याच्या अलीकडील मुलाखतीत त्याने आपल्या आध्यात्मिक प्रवासाबद्दल सांगितले होते, ज्याचा अनेक सोशल मीडिया पोस्टमध्ये चुकीचा अर्थ लावला गेल्याने या अफवा पसरू लागल्या होत्या. अभिनेत्याने आता अभिनय सोडून आध्यात्मिक मार्गाचा अवलंब करण्याच्या आपल्या निर्णयावर स्पष्टीकरण दिले असून, तो मनोरंजन क्षेत्रात काम करत राहील असेही स्पष्ट केले आहे.
जेव्हा एका इंस्टाग्राम पेजने त्याच्या मुलाखतीची एक छोटी व्हिडिओ क्लिप शेअर केली, तेव्हा या चर्चा सुरू झाल्या. त्या क्लिपमध्ये असे सुचवण्यात आले होते की, त्याने अध्यात्मावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी अभिनयातून माघार घेतली आहे. या दाव्याला उत्तर देताना, करणने ती पोस्ट त्याच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर पुन्हा शेअर केली आणि हे वृत्त फेटाळून लावले. त्याने लिहिले, “आध्यात्मिक असण्याचा अर्थ असा नाही की मला माझे काम सोडावे लागेल. कृपया केवळ व्हायरल होण्यासाठी अफवा पसरवू नका. मी या व्यक्तीला विनंती करतो की त्यांनी ही पोस्ट डिलीट करावी आणि खोट्या बातम्या पसरवणे थांबवावे. धन्यवाद.”
पारस छाबरा पॉडकास्ट दरम्यान, करणने गेल्या काही महिन्यांत केलेल्या जीवनशैलीतील बदलांविषयी सांगितले. त्याने सांगितले की, तो नामजप करत आहे, वृंदावनहून आणलेली तुळशीची माळ घालत आहे आणि गेल्या तीन महिन्यांपासून त्याने मांसाहार पूर्णपणे सोडून दिला आहे. त्याने आपल्या या प्रवासावर प्रभाव टाकल्याबद्दल नीम करोली बाबा आणि प्रेमानंद महाराज यांसारख्या आध्यात्मिक व्यक्तींना श्रेय दिले. या बदलाविषयी बोलताना करण म्हणाला, “मी माझ्या आयुष्यात कधी शाकाहारी होईन असे मला वाटले नव्हते, पण आता कंठी माळ घातल्यानंतर सर्व काही खूप शांत वाटते.”
करण वाहीने लग्नाच्या अफवा खोट्या असल्याचे सांगत हे वृत्त पूर्णपणे फेटाळून लावले आहे. जरी त्या दोघांचे दीर्घकाळापासून संबंध असले आणि त्यांनी अनेक शोमध्ये एकत्र काम केले असले तरी, त्यांच्यात कोणतेही प्रेमसंबंध नाहीत. खुद्द अभिनेत्याने ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ला दिलेल्या एका पूर्वीच्या मुलाखतीत सांगितले होते की, करण सिंग ग्रोव्हरची पूर्वाश्रमीची पत्नी जेनिफर विंगेट ही त्याची केवळ एक जिवलग मैत्रीण आहे.
‘रिमिक्स’, ‘दिल मिल गये’ आणि ‘बात हमारी पक्की है’ यांसारख्या लोकप्रिय टीव्ही शोमुळे करणला प्रसिद्धी मिळाली. अभिनयाव्यतिरिक्त, त्याने ‘झलक दिखला जा’ सारख्या रिॲलिटी शोचे सूत्रसंचालन करून सूत्रसंचालक म्हणूनही स्वतःला स्थापित केले आहे. तो अनेक ओटीटी प्रोजेक्ट्समध्येही दिसला आहे.