Amit Shah on TMC: “बंगालमध्ये भाजपचे सरकार स्थापन करा आणि आम्ही….,” अमित शाह यांचा तृणमूल काँग्रेसवर जोरदार हल्ला

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी तृणमूल काँग्रेस (TMC) सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. या भाषणादरम्यान, त्यांनी राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती, घुसखोरी आणि सध्याचे राजकीय वातावरण या संदर्भात अनेक गंभीर आरोप केले.

Updated On: Apr 23, 2026 | 06:37 PM
अमित शाह यांचा तृणमूल काँग्रेसवर जोरदार हल्ला (Photo Credit- X)

Amit Shah on TMC News: पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी गुरुवारी पुरसुराह येथे एका विशाल जाहीर सभेला संबोधित केले. आपल्या भाषणात, केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी तृणमूल काँग्रेस (TMC) सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. या भाषणादरम्यान, त्यांनी राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती, घुसखोरी आणि सध्याचे राजकीय वातावरण या संदर्भात अनेक गंभीर आरोप केले. अमित शाह यांनी म्हटले की, आज बंगालच्या कानाकोपऱ्यात TMC विरोधात प्रचंड संताप दिसून येत आहे. राज्यातील जनता विद्यमान सरकारला कंटाळली असून ती बदलासाठी आतुर झाली आहे. तृणमूल काँग्रेस विरोधातील हा संताप आता संपूर्ण राज्यात पसरला आहे आणि ही भावना आगामी निवडणुकांमध्ये स्पष्टपणे दिसून येईल.

आपल्या भाषणात घुसखोरीचा मुद्दा प्रामुख्याने उपस्थित करत त्यांनी ठामपणे सांगितले की, बंगालमध्ये घुसखोरी ही एक मोठी समस्या बनली आहे; त्यामुळे यावर आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे. घुसखोरांना या प्रदेशातून बाहेर काढलेच पाहिजे; तरीही, जेव्हा जेव्हा मतदार यादीच्या सुधारणा प्रक्रियेदरम्यान त्यांची नावे यादीतून वगळली जातात, तेव्हा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (दीदी) त्याबद्दल नाराजी व्यक्त करतात.

अमित शाह यांनी पुढे जाहीर केले की, जर राज्यात भाजपचे सरकार स्थापन झाले, तर प्रत्येक घुसखोराला शोधून बाहेर काढण्यासाठी एकत्रित आणि ठोस प्रयत्न केले जातील. “५ तारखेला भाजपचे सरकार स्थापन होईल याची खात्री करा. आम्ही बंगालच्या प्रत्येक कोपऱ्यातील प्रत्येक घुसखोराला बारकाईने शोधून बाहेर काढू,” अशी त्यांनी ग्वाही दिली. त्यांनी पुढे सांगितले की, TMC चे “जंगलराज” ज्यामध्ये शेतकऱ्यांची जमीन अतिक्रमण करणाऱ्यांच्या घशात घातली जाते आणि गरिबांचे हक्क सिंडिकेट्सच्या (टोळ्यांच्या) स्वाधीन केले जातात ते आता ४ मे रोजी संपुष्टात येणार आहे. राज्यातील जनताही आता राज्यात ‘कमळ’ (भाजपचे निवडणूक चिन्ह) फुलवण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज झाली आहे.

शेतकरी वर्गाचा संदर्भ देत, केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी नमूद केले की, बंगालमधील बटाटा उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला योग्य भाव मिळत नाहीये, तरीही ममता सरकार त्यांच्या या दयनीय अवस्थेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहे. याउलट, सरकारने बटाटा निर्यातीवर बंदी घातली आहे. परिणामी, बटाटा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागले आहे. त्यांनी आश्वासन दिले की, एकदा भाजपचे सरकार स्थापन झाले की, ते बटाटा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहतील आणि त्यांना त्यांचे पीक निर्यात करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व मदत पुरवतील.

अमित शाह यांनी सांगितले की, बंगालमध्ये त्यांची नुकतीच काही लोकांशी भेट झाली, ज्यांनी त्यांना म्हटले, “अमित भाई, लोकांना मतदान करायचे आहे, पण त्यांना गुंडांची भीती वाटते.” जनतेला संबोधित करताना, शाह यांनी त्यांना या समाजकंटकांना घाबरू नका, असे आवाहन केले. त्यांनी ‘दीदींच्या गुंडांना’ कडक इशारा देत म्हटले, “२९ तारखेला घराबाहेर पाऊलही टाकू नका; अन्यथा, ५ तारखेनंतर आम्ही तुम्हाला वठणीवर आणू.”

Nagpur Airport: मोठी बातमी! नागपूर विमानतळाला मिळणार आंतरराष्ट्रीय दर्जा; केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिली मंजुरी

The Maharashtra Files सिनेमाचा Music Launch सोहळा! 'तेरी आंख्या का काजल' गर्लचं मराठमोळं गाणं

WarThreat: 'आता मुंबई लक्ष्य, युद्ध सीमेवर नाही, तर भारताच्या…!' असीम मुनीर पुन्हा भारताविरुद्ध भुंकला, योजनेचा अजब उलगडा

Bayer चे शेतकऱ्यांशी संबंध मजबूत! ५० लाख शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले 'Farm Rise' एप्लिकेशन

जिल्हा रुग्णालयाला 'फ्लेक्सबाजी'चा वेढा! रुग्णसेवेपेक्षा चमकोगिरीच जास्त; विद्रुपीकरणामुळे रुग्ण आणि नातेवाईक त्रस्त

'आंबे घ्या आंबे', साडी नेसून विदेशी रस्त्यावर आंबा विकताना दिसली भारतीय महिला; VIDEO तुफान व्हायरल

Dilwale Dulhaniye Le Jayenge : महाराष्ट्रातील 'या' रेल्वे स्थानकाला घोषित करा पर्यटन स्थळ! Anupam Kher यांची शासनाकडे विशेष मागणी

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे 'टाळ-मृदुंग' आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

