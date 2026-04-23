आपल्या भाषणात घुसखोरीचा मुद्दा प्रामुख्याने उपस्थित करत त्यांनी ठामपणे सांगितले की, बंगालमध्ये घुसखोरी ही एक मोठी समस्या बनली आहे; त्यामुळे यावर आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे. घुसखोरांना या प्रदेशातून बाहेर काढलेच पाहिजे; तरीही, जेव्हा जेव्हा मतदार यादीच्या सुधारणा प्रक्रियेदरम्यान त्यांची नावे यादीतून वगळली जातात, तेव्हा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (दीदी) त्याबद्दल नाराजी व्यक्त करतात.
अमित शाह यांनी पुढे जाहीर केले की, जर राज्यात भाजपचे सरकार स्थापन झाले, तर प्रत्येक घुसखोराला शोधून बाहेर काढण्यासाठी एकत्रित आणि ठोस प्रयत्न केले जातील. “५ तारखेला भाजपचे सरकार स्थापन होईल याची खात्री करा. आम्ही बंगालच्या प्रत्येक कोपऱ्यातील प्रत्येक घुसखोराला बारकाईने शोधून बाहेर काढू,” अशी त्यांनी ग्वाही दिली. त्यांनी पुढे सांगितले की, TMC चे “जंगलराज” ज्यामध्ये शेतकऱ्यांची जमीन अतिक्रमण करणाऱ्यांच्या घशात घातली जाते आणि गरिबांचे हक्क सिंडिकेट्सच्या (टोळ्यांच्या) स्वाधीन केले जातात ते आता ४ मे रोजी संपुष्टात येणार आहे. राज्यातील जनताही आता राज्यात ‘कमळ’ (भाजपचे निवडणूक चिन्ह) फुलवण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज झाली आहे.
शेतकरी वर्गाचा संदर्भ देत, केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी नमूद केले की, बंगालमधील बटाटा उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला योग्य भाव मिळत नाहीये, तरीही ममता सरकार त्यांच्या या दयनीय अवस्थेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहे. याउलट, सरकारने बटाटा निर्यातीवर बंदी घातली आहे. परिणामी, बटाटा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागले आहे. त्यांनी आश्वासन दिले की, एकदा भाजपचे सरकार स्थापन झाले की, ते बटाटा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहतील आणि त्यांना त्यांचे पीक निर्यात करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व मदत पुरवतील.
अमित शाह यांनी सांगितले की, बंगालमध्ये त्यांची नुकतीच काही लोकांशी भेट झाली, ज्यांनी त्यांना म्हटले, “अमित भाई, लोकांना मतदान करायचे आहे, पण त्यांना गुंडांची भीती वाटते.” जनतेला संबोधित करताना, शाह यांनी त्यांना या समाजकंटकांना घाबरू नका, असे आवाहन केले. त्यांनी ‘दीदींच्या गुंडांना’ कडक इशारा देत म्हटले, “२९ तारखेला घराबाहेर पाऊलही टाकू नका; अन्यथा, ५ तारखेनंतर आम्ही तुम्हाला वठणीवर आणू.”
