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Priyadarshini Indalkar : विद्यार्थ्यांसाठी मैदानात उतरली हास्यजत्रा फेम अभिनेत्री! विरोधकांवर पडली तुटून

Updated On: Jul 24, 2026 | 03:35 PM IST
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सारांश

अभिनेत्री प्रियदर्शिनी इंदलकर दादर येथील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात सहभागी होत विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिला. आंदोलनानंतर तिने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत लोकशाही, प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आणि अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • नारेबाजी केली तसेच शांततेच्या माध्यमातून आंदोलन पार पाडले.
  • अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवलाच पाहिजे! जय हिंद! जय भारत!”
  • तर त्या संदर्भात भाजप आणि संबंधित मुद्द्यांचा उल्लेख होणे स्वाभाविक आहे.”
अभिनेत्री प्रियदर्शिनी इंदलकर तरुणांच्या आंदोलनात पाठिंबा म्हणून स्वतः उतरलेली दिसून आली आहे. फक्त पाठिंबा नव्हे तर तिने या आंदोलनाच्या विरोधात असणाऱ्या प्रत्येकाला सडेतोड उत्तर दिले आहे. 22 जुलै रोजी दादर स्थानकाबाहेर झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात अभिनेत्री प्रियदर्शनी इंदलकर झळकली. या आंदोलनात प्रियदर्शनीसह अभिनेत्री वनिता खरातही झळकली आहे. दादर स्थानकाबाहेर जमलेल्या गर्दीत प्रियदर्शिनीने विद्यार्थ्यांना पाठिंबा म्हणून त्यांच्यसह नारेबाजी केली तसेच शांततेच्या माध्यमातून आंदोलन पार पाडले.

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या आंदोलनादरम्यान पोलिसांच्या मोठा फौजफाटाही दिसून आला. अशामध्ये, प्रियदर्शिनी इंदलकर सध्या चर्चेत आली आहे तिच्या पोस्टमुळ! या पोस्टमध्ये तिने नमूद केले आहे की, “आज मला एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली… सर्वप्रथम, आजच्या अनेकदा कमी लेखल्या जाणाऱ्या तरुणाईची ऊर्जा अफाट आहे! आणि त्यांची सर्जनशीलताही तितकीच प्रेरणादायी आहे. शासनाविषयी असहमती व्यक्त करण्यासाठी आणि बदलाची ठाम मागणी करण्यासाठी लोकशाही मार्गाने केलेले हे प्रामाणिक प्रयत्न होते. या पिढीचा भाग असल्याचा मला अभिमान वाटतो. जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी मी तिथे गेले होते. २० जुलै रोजी जंतर-मंतर येथे विद्यार्थ्यांवर झालेल्या हिंसाचाराचा मी तीव्र निषेध करते. माझ्या मते प्रश्न विचारणे, आपल्या अधिकारांचा वापर करणे आणि अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणे हे लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व आहे. म्हणूनच केवळ सोशल मीडियावर पाठिंबा व्यक्त करण्याऐवजी या आंदोलनाचा प्रत्यक्ष भाग होणं मला महत्त्वाचं वाटलं. मात्र, माझ्याही मनात काही शंका होत्या. “हे खरे विद्यार्थी नाहीत”, “यामागे वेगळे हेतू आहेत”, “त्यांचे विचार चुकीचे आहेत” अशा अनेक गोष्टी ऐकल्या होत्या. ज्यांना या आंदोलनाच्या हेतूबद्दल शंका आहे, त्यांनी कृपया एकदा स्वतः अशा आंदोलनाला उपस्थित राहून वास्तव पाहावे. हे आंदोलन चुकीचे आहे की लोकशाहीविरोधी, याचा निर्णय स्वतः घ्यावा. लोकशाहीचा आदर करायलाच हवा आणि अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवलाच पाहिजे! जय हिंद! जय भारत!”

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अभिनेत्रीच्या चाहत्यांचा प्रतिसाद!

अभिनेत्रीच्या पोस्टवर काही चाहत्यांनी या आंदोलनाला विरोध दर्शवला. त्यांनी कमेंट करत, “आर्टिकल ३७०, राम, अल्लाह तसेच भाजप आणि आरएसएस यांसारखे मुद्दे या आंदोलनात आणण्याची गरज काय?” असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर अनेकांनी प्रत्युत्तर देत म्हटले की, “सध्या सत्तेत भाजप आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाबाबत सरकारकडून कोणताही निर्णय घेतला जात नसेल, तर त्या संदर्भात भाजप आणि संबंधित मुद्द्यांचा उल्लेख होणे स्वाभाविक आहे.”

Web Title: Maharashtrachi hasyajatra fame actress priyadarshini indalkar participated in cjp student protest in mumbai

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Published On: Jul 24, 2026 | 03:35 PM

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