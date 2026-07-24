जंतर-मंतर विद्यार्थी आंदोलनाला Virat Kohli चे समर्थन? व्हायरल ट्विटमुळे गोंधळ; सत्य आलं समोर

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विराट कोहलीच्या नावाने ‘X’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट शेअर करण्यात आली. या पोस्टमध्ये लिहिले होते की, ‘विद्यार्थ्यांना एक निष्पक्ष व्यवस्था, पारदर्शक परीक्षा आणि गुणवत्तेवर आधारित भविष्य मिळायलाच हवे. विद्यार्थ्यांच्या समस्या गांभीर्याने घेतल्या पाहिजेत. मला आशा आहे की, त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी प्रशासन तात्काळ आणि अर्थपूर्ण पावले उचलतील. आपल्या देशाच्या भविष्याला न्याय, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व मिळायलाच हवे.’ हे पोस्ट काही वेळातच सोशल मीडीयावर तुफान व्हायरल झाले.
विराट कोहलीच्या नावाने व्हायरल झालेले ट्विट खोटे असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या पोस्टचा स्क्रीनशॉट अधिकृत अकाऊंटसारखा दिसत होता, त्यामुळे हजारो लोकांनी त्यावर विश्वास ठेवून तो शेअर केला. मात्र, तपासात असे उघड झाले की, ते ट्विट विराट कोहलीच्या अधिकृत ‘X’ अकाउंटवरून करण्यात आले नव्हते. ही एका चाहत्याने किंवा पॅरोडी अकाउंटवर तयार केलेली खोटी पोस्ट होती.विराट कोहलीने पेपरफुटी किंवा विद्यार्थी आंदोलनासंदर्भात कोणत्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अद्याप कोणतेही निवेदन किंवा पोस्ट जारी केलेले नाही.
जरी विराट कोहलीने या विषयावर मौन बाळगले असले तरी, अनेक दिग्गज खेळाडूंनी त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट्सवरुन विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ निवेदने जारी केली आहेत. सचिन तेंडुलकर, कर्णधार शुभमन गिल, मनू भाकर, युवराज सिंग, इरफान पठाण आणि शिखर धवनने या आंदोलनावर आपले मत मांडले आहे.
पेपरफुटी प्रकरणासंदर्भात दिल्लीतील जंतर मंतर येथे आंदोलन सुरु आहे. आंदोलकांची मागणी आहे की, शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजनामा द्यावा, तसेच निष्पक्ष चौकशी व्हावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी.
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