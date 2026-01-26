मालेगावमध्ये ध्वजारोहण कार्यक्रमाला गालबोट; परेड ग्राऊंडजवळ झाला भीषण स्फोट, 5 जण जखमी

Malegaon cylinder blast : नाशिक : २६ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी संपूर्ण देश ७७ वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहे. मात्र महाराष्ट्रातील मालेगाव येथून एक दुःखद बातमी समोर आली. पोलिस परेड ग्राउंडपासून फक्त २५९ मीटर अंतरावर एक मोठा स्फोट झाला. ज्यामुळे उत्सवाचे वातावरण घबराटीचे झाले. ध्वजारोहण समारंभाच्या वेळी झालेल्या सिलेंडरच्या स्फोटात पाच नागरिक जखमी झाले आहेत. या घटनेमुळे मालेगावमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
ध्वजारोहण समारंभाच्या वेळी मालेगाव हादरले
मालेगावमध्ये उत्सवाच्या दरम्यान दहशत निर्माण झाली. प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभ प्रसंगी सोमवारी सकाळी महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव शहर पोलिस परेड ग्राउंडजवळ गॅस सिलेंडरचा स्फोट झाल्याने गोंधळ उडाला. वृत्तानुसार, ही घटना सकाळी ९:१५ च्या सुमारास घडली. परेड ग्राउंडवर राष्ट्रध्वजाला सलामी दिली जात होती आणि या समारंभाला जिल्ह्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, वरिष्ठ पोलिस अधिकारी तसेच मोठ्या संख्येने शाळकरी मुले आणि नागरिक उपस्थित होते. ध्वजारोहण समारंभ सुरू असताना, अचानक झालेल्या या मोठ्या स्फोटाने सर्वांनाच धक्का बसला.
नायट्रोजन गॅस सिलेंडरमुळे स्फोट
प्राथमिक तपास आणि प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, पोलिस परेड ग्राउंडपासून सुमारे २५९ मीटर अंतरावर हा स्फोट झाला. एक माणूस नायट्रोजन गॅसने भरलेले फुगे विकत होता. तो फुगे फुगवण्यासाठी वापरत असलेल्या सिलेंडरचा अचानक तांत्रिक बिघाड किंवा दाब कमी झाल्यामुळे स्फोट झाला. स्फोट इतका शक्तिशाली होता की त्याचे आवाज दूरवर ऐकू आले आणि लोक हादरले. प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यासाठी अनेक कुटुंबे त्यांच्या मुलांसह उपस्थित होती आणि काही जण फुगे खरेदी करण्यासाठी थांबले होते.
निष्पाप मुले आणि महिलांसह पाच जण गंभीर जखमी
या दुर्दैवी अपघातात एकूण पाच जण गंभीर जखमी झाले. जखमींमध्ये दोन मुले, दोन महिला आणि एक पुरूष यांचा समावेश आहे. विनोद थोरात, मोहित जाधव, अतुल शेवाळे, प्रमिला यादव आणि उज्ज्वला महाजन अशी मृतांची नावे आहेत. स्फोटानंतर लगेचच स्थानिक आणि पोलिस कर्मचाऱ्यांनी जखमींना जवळच्या खाजगी रुग्णालयात दाखल केले.
चांगल्या उपचारांसाठी नाशिकला रेफर करण्यात आले. रुग्णालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जखमींना प्राथमिक उपचार देण्यात आले, परंतु त्यापैकी दोघांची प्रकृती चिंताजनक आहे. त्यांची गंभीर प्रकृती पाहता, डॉक्टरांनी त्यांना चांगल्या वैद्यकीय सेवेसाठी नाशिकला रेफर केले आहे. घटनेची माहिती मिळताच, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी आणि मोठा पोलिस दल घटनास्थळी पोहोचले. पोलिसांनी घटनास्थळ सील केले आहे आणि सिलिंडर स्फोटाचे नेमके कारण आणि सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सध्या, प्रशासन परिस्थितीवर लक्ष ठेवून जखमींच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत आहे.