बेडवर निपचित पडलेलं शरीर अन् अंगावर जखमांचे व्रण... लाखोंचा हुंडा घेऊन पतीने रचला पत्नीच्या हत्येचा कट 

सांगण्यात येत आहे, लग्नाआधी आरोपी पतीने तेजश्रीच्या आई-वडिलांना अनेक मोठमोठे दावे केले होते. त्याने सांगितले की, तो विशाखापट्टणम येथे डॉकयार्ड कर्मचारी आहे. याचबरोबर रामा टॉकीज परिसरात त्याचे महिला हाॅस्पटल असल्याचेही त्याने सांगितले होते ज्यातून त्याची २ लाखांपर्यंतची कमाई होत होती. आपली मुलगी एका श्रीमंत आणि सुरक्षित घरात जात आहे असा विचार करत तेजश्रीच्या घरच्यांनी तिच लग्न दप्पा सोमेश्वर रावसोबत लावून दिलं होतं पण त्यांच्या याच चुकीने त्यांच्या मुलीचा जीव घेतला. ६ मार्च रोजी दोघांचाही शाही विवाहसोहळा पार पडला. या लग्नात सोमेश्वरला तब्बल १८ लाखांचा हुंडा आणि १९ तोळ सोनं देखील देण्यात आलं होतं. इतकंच नाही तर अनेक महागड्या भेटवस्तूंसोबत त्यांच्या लग्नात २८ लाखांचा खर्च करण्यात आला होता. पण इतकं सगळं करुनही सोमेश्वरचा लोभ मिटला नाही आणि त्याने आपल्याच पत्नीची निर्दयीपणे हत्या केली.
ल्ग्नाच्या दुसऱ्या दिवसापासूनच केला जात होता छळ
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोमेश्वरने लग्नाच्या दुसऱ्या दिवसापासूनच आपले रंग दाखवायला सुरुवात केली होती. त्याने तेजश्रीला हे स्पष्ट सांगितले होते की, हे लग्न त्याने तिच्या सुंदरतेसाठी नाही तर फक्त पैशांसाठी केले आहे. लग्नानंतर त्याने हुंड्यासाठी तेजश्रीचा मानसिक आणि शारीरिक छळ करायला सुरुवात केली. इतकंच काय तर त्याचे इतर महिलांसोबत शारीरिक संबंध असल्याचेही तपासात उघड झाले.
निपचित पडले होते शरीर
७ तारखेला जेव्हा तेजश्रीच्या आईने तिला काॅल केला तेव्हा हा काॅल तिने उचलला नाही. नंतर हा काॅल सोमेश्वरने उचलला आणि त्याने सांगितले की, तेजश्रीने गळफास घेत आत्महत्या केली आहे. बातमी कळताच आई-वडिल चिंतेत आले आणि त्यांनी लगेचच विशाखापट्टणम येथील सोमेश्वरचं घर गाठलं. तिथे पोहचल्यानंतर त्यांनी जे पाहिलं ते पाहून त्याने ते पूर्णपणे हादरुन गेले. तेजश्रीचे शरीर बेडवर निपचित पडले होते आणि तिच्या शरीरावर जखमांचे डाग होते.
कुटुंबाने पतीवर केला आरोप
तेजश्रीच्या आई-वडिलांनी आता आपल्या मुलीच्या खुणाचा आरोप पती सोमेश्वरवर लावत त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी आरोप केला आहे की, सोमेश्वरने आधी त्यांच्या मुलीला मारहाण केली आणि मग गळा दाबून तिची हत्या केली. थ्री टाउन पोलिस स्टेशनच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले की, भारतीय न्याय संहितेच्या आधारावर (BNS) कलम ८५, १०८ आणि हुंडा अधिनियमच्या (DPA) कलम ३ आणि ४ च्या नुसार आता या प्रकरणाची नोंद घेण्यात आली आहे. आरोपी पतीला ताब्यात घेण्यात आलं असून पोस्टमार्टम रिपोर्टची प्रतिक्षा केली जात आहे.