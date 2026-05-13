सांगलीतील मंदिर दुर्घटनेबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केले दुःख; जखमींच्या शीघ्र बरे होण्यासाठी केली प्रार्थना

आपल्या ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया खात्यावर पोस्ट करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे की, “सांगली जिल्ह्यातील मोटेवाडी गावातील मार्गुबाई देवस्थान मंदिराच्या परिसरात भिंत कोसळून सहा भाविकांचा मृत्यू झाल्याची घटना अत्यंत दुःखद आहे. मृतांपैकी तीन जण जत तालुक्यातील रहिवासी होते, तर तीन जण कर्नाटकचे होते. मी त्यांच्याप्रती माझ्या मनापासून संवेदना व्यक्त करतो.”
या घटनेत 13 भाविक… — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 13, 2026
त्यांनी पुढे माहिती दिली की, “या घटनेत तेरा भाविक जखमी झाले असून, त्यांच्यावर सध्या मिरज, जत, सांगली आणि विजापूर येथील विविध रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू आहेत. त्यांच्या शीघ्र बरे होण्यासाठी मी ईश्वराकडे प्रार्थना करतो.”
मिळालेल्या माहितीनुसार, सांगली जिल्ह्यातील मोटेवाडी गावातील मार्गुबाई देवस्थान मंदिरात मंगळवारी दर्शनासाठी मोठ्या संख्येने भाविक जमले होते. मंदिराच्या आवारात सुमारे ३५० लोक उपस्थित होते, असे सांगितले जात आहे. अचानक हवामानात बदल झाला आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस सुरू झाला. पाऊस आणि वाऱ्यापासून आश्रय घेण्यासाठी अनेक भाविक एका भिंतीजवळ आणि एका पत्र्याच्या शेडखाली जमा झाले. मात्र, काही क्षणातच ती भिंत आणि पत्र्याचे शेड अचानक कोसळले, ज्यामुळे अनेक लोक त्या ढिगाऱ्याखाली अडकले.
या दुर्घटनेत सहा भाविकांचा जागीच मृत्यू झाला, तर इतर १३ जण गंभीर जखमी झाले. जखमींना तातडीने जवळच्या रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आले; यामध्ये मिरज, जत, सांगली आणि विजापूर येथील रुग्णालयांचा समावेश आहे. डॉक्टरांचे एक पथक सध्या जखमींवर उपचार करत असून, काहींची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
घटनेची माहिती मिळताच प्रशासन आणि पोलीस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी बचाव व मदत कार्य त्वरित सुरू केले. ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्याच्या कामात स्थानिक रहिवाशांनीही प्रशासनाला मदत केली. अपघातानंतर, संपूर्ण मंदिर परिसरात एकच गोंधळ उडाला आणि लोक आपल्या कुटुंबीयांचा शोध घेताना दिसून आले.
