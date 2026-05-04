Assam Assembly Election 2026 Results Live:आसाममध्ये हिमंता बिस्वा सरमांचा ‘मास्टरस्ट्रोक’; काँग्रेसचा सुपडा साफ!

Assam Assembly Election 2026 Results Live: आसाम विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांची मतमोजणी सुरू झाली आहे. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप हॅटट्रिकच्या तयारीत दिसत आहे. सुरुवातीच्या कलानुसार काँग्रेस मात्र पराभवाच्या दिशेने जात असल्याचे दिसत आहे. पहिल्या तासातच भाजपने बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या ६३ जागांचा टप्पा ओलांडून १०० जागांवर मजल मारली आहे. दरम्यान, काँग्रेस आघाडी सातत्याने मागे पडत असल्याचे दिसत असून, गौरव गोगोई स्वतःच्याच मतदारसंघात पिछाडीवर आहेत.
दिल्लीतील भाजप मुख्यालयात सकाळपासूनच लगबग सुरू आहे. आसामसह पाच विधानसभा निवडणुकांची मतमोजणी सुरू होताच जिलेबी आणि पुरी भाजी बनवण्यास सुरुवात झाली. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमधील उत्साह स्पष्टपणे जाणवत असून, विजयाच्या अपेक्षेने मिठाई बनवण्याची तयारी जोरात सुरू आहे. दरम्यान, भाजप आसाममध्ये हॅटट्रिकच्या तयारीत दिसत आहे. भाजपने ६८ जागांवर आघाडी घेतली आहे, तर काँग्रेस केवळ १३ जागांवर पुढे आहे.
या आकडेवारीवरून, आसाममध्ये एनडीएची पकड मजबूत आहे, तर विरोधी पक्ष आपले स्थान मिळवण्यासाठी संघर्ष करत असल्याचे दिसते. पण एक्झिट पोल हे केवळ अंदाज असतात. निकाल जाहीर झाल्यानंतरच खरे चित्र समोर येईल.
आसाममध्ये भाजपच्या हॅटट्रिकमध्ये हिमंता यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांना ईशान्य भारतातील भाजपचे सर्वात मोठे संकटमोचक आणि रणनीतिकार मानले जाते. भाजपच्या विजयात हिमंता यांचे काही योगदानही महत्त्वाचे मानले जाते.
१. कामपूर्तीला प्राधान्य
हिमंता बिस्वा सरमा यांनी आपल्या सरकारची प्रतिमा कामपूर्तीला प्राधान्य देणारे सरकार म्हणून तयार केली आहे. रस्ते, रेल्वे आणि विशेषतः सेमीकंडक्टर प्रकल्पांमध्ये मोठ्या औद्योगिक गुंतवणुकीद्वारे त्यांनी आसामला एक आधुनिक औद्योगिक केंद्र म्हणून स्थापित केले. त्यांनी आसामच्या पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि आरोग्यसेवा सुधारल्या. यामुळे आसाममध्ये भाजपची प्रतिमा सुधारली. हिमंता यांनी आसाममध्ये ‘अरुणोदय’ सारख्या कल्याणकारी योजना सुरू केल्या, ज्याद्वारे महिलांच्या खात्यात थेट निधी हस्तांतरित केला जातो. तरुणांसाठी मोठ्या प्रमाणावर सरकारी नोकऱ्यांची भरती केल्यामुळे त्यांना तळागाळात प्रचंड लोकप्रियता मिळाली.
हिमंता हे काँग्रेसचे माजी नेते आहेत आणि त्यामुळे त्यांना विरोधी पक्षांच्या कमकुवतपणाची चांगली जाण आहे. त्यांनी प्रादेशिक पक्षांसोबत (जसे की एजीपी आणि यूपीपीएल) कुशलतेने आघाड्या सांभाळल्या. चहाच्या मळ्यांमधील कामगारांपासून ते ग्रामीण समुदायांपर्यंत त्यांनी सर्व स्तरांवर आपली पोहोच मजबूत केली.
हिमांता बिस्वा सरमा यांनी आसाममध्ये ‘जाती, माती आणि भेटी’ (स्वदेशी ओळख, जमीन आणि पाया) हा मुद्दा आक्रमकपणे मांडला आहे. त्यांनी स्वतःला आसामी संस्कृती आणि स्वदेशी हक्कांचे रक्षक म्हणून सादर केले. अवैध स्थलांतर आणि लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांच्या मुद्द्यांवरील त्यांच्या कठोर भूमिकेमुळे हिंदू मतदारांच्या मोठ्या वर्गाला संघटित होण्यास मदत झाली.