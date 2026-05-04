Tamil Nadu Assembly Election Results 2026 : “विजय हरणार…” अफवेने चाहत्याचा टोकाचा निर्णय; आणि आता तामिळनाडूत TVKची दणदणीत आघाडी

Tamil Nadu Assembly Election Results 2026 : “विजय हरतील” या अफवेने धक्क्यात गेलेल्या एका चाहत्याने टोकाचा निर्णय घेत स्वतःला इजा केली. आता तामिळनाडूत TVKची दणदणीत आघाडीवर आहेत.

Updated On: May 04, 2026 | 12:32 PM
  • एका चाहत्याचा आत्महत्येचा प्रयत्न
  • मतमोजणीचे कल विजयच्या टीव्हीके पक्षाच्या मोठ्या विजयाचे संकेत
  • विजयचा पक्ष, टीव्हीके, विधानसभा निवडणूक हरेल
Tamil Nadu Assembly Election Results 2026 News In Marathi : तमिळ सुपरस्टार थलपथी विजय तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीतही आपले नशीब आजमावत आहेत. विजय जवळपास ३६ वर्षांपासून चित्रपटसृष्टीत सक्रिय असून त्यांनी सातत्याने एकापाठोपाठ एक हिट चित्रपट दिले आहेत. त्यांचा चाहतावर्गही मोठा आहे. निवडणूक प्रचारादरम्यान, त्यांच्या सभा आणि रोड शोंना प्रचंड गर्दी होत होती. मात्र, आता निवडणुकीचे निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच, त्यांच्या एका चाहत्याने आत्महत्येचा प्रयत्न केला. आपल्या नायकाचा पक्ष, टीव्हीके (तमिळनाडू वेटी कळघम), निवडणूक हरेल अशी भीती त्या चाहत्याला वाटत होती. सुरुवातीच्या मतमोजणीचे कल विजयच्या टीव्हीके पक्षाच्या मोठ्या विजयाचे संकेत देत आहेत.

या चाहत्याचे नाव महेंद्रन असून तो २८ वर्षांचा आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार विजयचा पक्ष, टीव्हीके, विधानसभा निवडणूक हरेल अशा अफवांवर महेंद्रनने विश्वास ठेवला होता. या अफवांवर विश्वास ठेवून, महेंद्रनने चाकूने स्वतःचा गळा चिरून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. विजयच्या पराभवाच्या भीतीने, मतमोजणी होण्यापूर्वीच महेंद्रनने स्वतःचा गळा चिरून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. मिळालेल्या माहितीनुसार, महेंद्रन हे तामिळनाडूच्या कृष्णगिरीचे रहिवासी आहेत.

घराबाहेर आत्महत्येचा प्रयत्न

महेंद्रन हातात चाकू घेऊन घराबाहेर उभे होते. अचानक, त्यांनी गळा चिरून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. उपस्थित लोकांनी त्यांना थांबवले आणि तातडीने कृष्णगिरी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात दाखल केले. महेंद्रन यांच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत. पोलिसांच्या तपासात असे उघड झाले आहे की, मतमोजणी सुरू होण्यापूर्वीच कृष्णगिरी परिसरात टीव्हीकेच्या पराभवाच्या अफवा पसरल्या होत्या. यामुळे महेंद्रन खूप अस्वस्थ झाले आणि त्यानंतर त्यांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलले.

टीव्हीकेचा दणदणीत विजय

तामिळनाडूच्या २३४ विधानसभा जागांच्या ट्रेंडनुसार टीव्हीके ११२ जागांवर आघाडीवर आहे. अण्णाद्रमुक आघाडी ७५ जागांवर, तर द्रमुक आघाडी ५० जागांवर आघाडीवर आहे. तथापि, हे केवळ ट्रेंड आहेत आणि अंतिम निकाल वेगळे असू शकतात. ट्रेंडवरून हे स्पष्ट आहे की तामिळनाडूमध्ये सत्तांतर होणार आहे आणि विजय हे पुढील मुख्यमंत्री होऊ शकतात.

Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला 'हा' निर्णय

Maharashtra Rain Alert: छत्री घेऊनच फिरा! अवकाळीमुळे साताऱ्यात मोठे नुकसान,18 मेंढ्यांचा मृत्यू अन्…

Maharashtra Politics: सत्ताधारीच भांडले! सातारा भाजपमध्ये मतभेद; उदयनराजे भोसले यांनी थेट…

Fuel Shortage: भारताकडे किती दिवसांचा तेल साठा? जाणून घ्या पेट्रोल-डिझेलच्या वापरात कोणते राज्य आहे नंबर-१

Solapur ZP अधिकाऱ्यांचा पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद; घेतला 'हा' निर्णय

Karisma Kapoor : "प्रकरण इतके मोठे आहे की महाभारतही त्यापुढे छोटे" Kapoor घरातला कौटुंबिक वाद नव्या वळणावर

Milk Price Hike: दुधाचा सर्वसामान्यांना 'दे' धक्का! 'या' कंपन्यांनी वाढवले दर, कधी लागू होणार?

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे 'टाळ-मृदुंग' आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

