Tamil Nadu Assembly Election Results 2026 : “विजय हरणार…” अफवेने चाहत्याचा टोकाचा निर्णय; आणि आता तामिळनाडूत TVKची दणदणीत आघाडी

Tamil Nadu Assembly Election Results 2026 Live: पेरम्बूरमधून विजय थलपती ५८६५ मतांनी आघाडीवर; तामिळनाडूच्या राजकारणात नवी क्रांती
या चाहत्याचे नाव महेंद्रन असून तो २८ वर्षांचा आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार विजयचा पक्ष, टीव्हीके, विधानसभा निवडणूक हरेल अशा अफवांवर महेंद्रनने विश्वास ठेवला होता. या अफवांवर विश्वास ठेवून, महेंद्रनने चाकूने स्वतःचा गळा चिरून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. विजयच्या पराभवाच्या भीतीने, मतमोजणी होण्यापूर्वीच महेंद्रनने स्वतःचा गळा चिरून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. मिळालेल्या माहितीनुसार, महेंद्रन हे तामिळनाडूच्या कृष्णगिरीचे रहिवासी आहेत.
महेंद्रन हातात चाकू घेऊन घराबाहेर उभे होते. अचानक, त्यांनी गळा चिरून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. उपस्थित लोकांनी त्यांना थांबवले आणि तातडीने कृष्णगिरी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात दाखल केले. महेंद्रन यांच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत. पोलिसांच्या तपासात असे उघड झाले आहे की, मतमोजणी सुरू होण्यापूर्वीच कृष्णगिरी परिसरात टीव्हीकेच्या पराभवाच्या अफवा पसरल्या होत्या. यामुळे महेंद्रन खूप अस्वस्थ झाले आणि त्यानंतर त्यांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलले.
तामिळनाडूच्या २३४ विधानसभा जागांच्या ट्रेंडनुसार टीव्हीके ११२ जागांवर आघाडीवर आहे. अण्णाद्रमुक आघाडी ७५ जागांवर, तर द्रमुक आघाडी ५० जागांवर आघाडीवर आहे. तथापि, हे केवळ ट्रेंड आहेत आणि अंतिम निकाल वेगळे असू शकतात. ट्रेंडवरून हे स्पष्ट आहे की तामिळनाडूमध्ये सत्तांतर होणार आहे आणि विजय हे पुढील मुख्यमंत्री होऊ शकतात.
