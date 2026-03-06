US Israel Iran War: ‘पाताळात घुसून प्रहार!’ अमेरिकेच्या ‘B-2 Spirit Bomber’नी इराणचे भूमिगत ‘मिसाईल्स अड्डे’ केले जमीनदोस्त

US B-2 Spirit bomber attack Iran 2026 : अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील महायुद्ध (US-Israel Iran War) आज सातव्या दिवशीही थांबण्याचे नाव घेत नाहीये. उलट, हे युद्ध आता ‘आर-पार’च्या लढाईत रूपांतरित झाले असून, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी हे युद्ध पुढील ४ ते ५ आठवडे चालेल असे संकेत दिले आहेत. दरम्यान, अमेरिकन लष्कराच्या ‘सेंटकॉम’ने (CENTCOM) इराणच्या लष्करी शक्तीला प्रचंड खिंडार पाडल्याचा दावा केला आहे.
यूएस सेंट्रल कमांडचे कमांडर जनरल मायकेल “एरिक” कुरिल्ला यांनी एका पत्रकार परिषदेत माहिती दिली की, इराणच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र डागण्याच्या क्षमतेत आता ९०% घट झाली आहे. अमेरिकेच्या बी-२ स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्सनी इराणच्या दक्षिण आणि मध्य भागात असलेल्या गुप्त भूमिगत बोगद्यांवर डझनभर २००० पौंड वजनाचे जड बॉम्ब टाकले. इराणने आपली क्षेपणास्त्रे लपवून ठेवलेले बंकर आता उद्ध्वस्त झाले आहेत. इतकेच नाही तर, पर्शियन आखातात इराणचे एक “ड्रोन वाहक जहाज” देखील अमेरिकन हल्ल्यात जळून खाक झाले असून त्यावरून खलाशांना बाहेर काढावे लागले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Middle East Crisis: ‘इस्रायलचा डाव, इराणचं नाव!’ ‘Azerbaijan’मधील ड्रोन हल्ल्यामागे नेमकं कोण? इराणने केला खळबळजनक गौप्यस्फोट
युद्धाच्या या धामधुमीत अमेरिकेने भारताबाबत मवाळ भूमिका घेतली आहे. अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने भारतीय तेल कंपन्यांना रशियन कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी ३० दिवसांची तात्पुरती सूट दिली आहे. ट्रेझरी सचिव स्कॉट बेसंट यांनी स्पष्ट केले की, ५ मार्च २०२६ पूर्वी ज्या जहाजांचे पेमेंट झाले आहे आणि जी सध्या समुद्रात अडकली आहेत, त्यांना ही सवलत लागू असेल. जागतिक बाजारपेठेत तेलाचा पुरवठा सुरळीत राहावा आणि इराणच्या ऊर्जा धोक्यापासून जगाला वाचवण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे.
Commander @CENTCOM Adm. Brad Cooper: “In last 72hrs, America’s bomber force has struck nearly 200 targets deep inside Iran. In just last hour, U.S. B-2 bombers dropped dozen of 2,000lb Penetrator bombs targeting deeply buried ballistic missile launchers.” pic.twitter.com/pFATZB5AFf — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) March 5, 2026
credit – social media and Twitter
दुसरीकडे, इराणने आपल्या ‘प्रॉक्सी’ आणि ड्रोनच्या माध्यमातून अमेरिका-इस्रायलला प्रत्युत्तर देणे सुरूच ठेवले आहे. बहरीनची राजधानी मनामा येथील इस्रायली दूतावासाला इराणच्या एका आत्मघातकी ड्रोनने लक्ष्य केले. हा हल्ला बहरीन फायनान्शियल हार्बरमधील एका उंच इमारतीवर झाला. याशिवाय, मनामा विमानतळ परिसरातही अनेक स्फोट झाले असून तिथे भीषण आग लागली आहे. बहरीनमध्ये अमेरिकेच्या पाचव्या आरमारी ताफ्याचे (5th Fleet) मुख्यालय असल्याने इराणने या भागाला आपले मुख्य लक्ष्य बनवले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trump2026: ‘आधी इराणचा गेम, मग ‘या’ देशावर नेम!’ ‘मैत्रीपूर्ण कब्जा’ करण्याच्या घोषणेने जागतिक सत्तासंतुलन निघाले ढवळून
इराणने आखाती देशांमधील अमेरिकन तळ आणि इस्रायली ठिकाणांवर शेकडो ड्रोन डागले आहेत. जरी अमेरिकेने इराणची क्षेपणास्त्र यंत्रणा कमकुवत केल्याचा दावा केला असला, तरी इराणचे आत्मघातकी ड्रोन अजूनही मोठा विध्वंस करत आहेत. मनामा विमानतळावर झालेल्या हल्ल्यात ४ लोक जखमी झाले असून तिथे मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले आहे. ट्रम्प प्रशासनाने हे युद्ध निर्णायक अंतापर्यंत नेण्याचा निर्धार केला असल्याने, येणारे काही दिवस संपूर्ण जगासाठी चिंतेचे ठरणार आहेत.
Ans: बी-२ स्टेल्थ बॉम्बर्सनी इराणच्या भूमिगत बोगद्यांमध्ये लपवलेले बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र लाँचर्स २००० पौंडी बॉम्बद्वारे नष्ट केले, ज्यामुळे इराणची हल्ला करण्याची क्षमता ९० टक्क्यांनी कमी झाली.
Ans: अमेरिकेने भारतीय रिफायनरीजना ५ मार्च २०२६ पूर्वी खरेदी केलेले रशियन कच्चे तेल आणण्यासाठी ३० दिवसांची तात्पुरती मुदतवाढ दिली आहे.
Ans: बहरीनची राजधानी मनामामधील इस्रायली दूतावास आणि विमानतळ परिसराला इराणच्या आत्मघातकी ड्रोननी लक्ष्य केले आहे.