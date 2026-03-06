Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
US Israel Iran War: ‘पाताळात घुसून प्रहार!’ अमेरिकेच्या ‘B-2 Spirit Bomber’नी इराणचे भूमिगत ‘मिसाईल्स अड्डे’ केले जमीनदोस्त

Middle East Crisis: अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील युद्ध सातव्या दिवशीही थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत आणि ते 'करो या मरो'च्या टप्प्यावर पोहोचले आहे. ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की हे युद्ध ४-५ आठवडे टिकू शकते.

Updated On: Mar 06, 2026 | 12:18 PM
us b2 bomber destroys iran missile launchers india russian oil waiver

Middle East War Update: अमेरिकेचा इराणवर महाप्रहार! बी-२ बॉम्बर्सनी 'पाताळातील' लाँचर्स उडवले; इराणचे क्षेपणास्त्र हल्ले ९० टक्क्यांनी घटले ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • इराणची ताकद मोडली
  • भारताला मोठा दिलासा
  • बहरीनमध्ये रणकंदन

US B-2 Spirit bomber attack Iran 2026 : अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील महायुद्ध (US-Israel Iran War) आज सातव्या दिवशीही थांबण्याचे नाव घेत नाहीये. उलट, हे युद्ध आता ‘आर-पार’च्या लढाईत रूपांतरित झाले असून, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी हे युद्ध पुढील ४ ते ५ आठवडे चालेल असे संकेत दिले आहेत. दरम्यान, अमेरिकन लष्कराच्या ‘सेंटकॉम’ने (CENTCOM) इराणच्या लष्करी शक्तीला प्रचंड खिंडार पाडल्याचा दावा केला आहे.

बी-२ स्पिरिट बॉम्बर्सचा थरार: भूमिगत लाँचर्स राख!

यूएस सेंट्रल कमांडचे कमांडर जनरल मायकेल “एरिक” कुरिल्ला यांनी एका पत्रकार परिषदेत माहिती दिली की, इराणच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र डागण्याच्या क्षमतेत आता ९०% घट झाली आहे. अमेरिकेच्या बी-२ स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्सनी इराणच्या दक्षिण आणि मध्य भागात असलेल्या गुप्त भूमिगत बोगद्यांवर डझनभर २००० पौंड वजनाचे जड बॉम्ब टाकले. इराणने आपली क्षेपणास्त्रे लपवून ठेवलेले बंकर आता उद्ध्वस्त झाले आहेत. इतकेच नाही तर, पर्शियन आखातात इराणचे एक “ड्रोन वाहक जहाज” देखील अमेरिकन हल्ल्यात जळून खाक झाले असून त्यावरून खलाशांना बाहेर काढावे लागले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Middle East Crisis: ‘इस्रायलचा डाव, इराणचं नाव!’ ‘Azerbaijan’मधील ड्रोन हल्ल्यामागे नेमकं कोण? इराणने केला खळबळजनक गौप्यस्फोट

भारतासाठी अमेरिकेची ‘विशेष’ सूट

युद्धाच्या या धामधुमीत अमेरिकेने भारताबाबत मवाळ भूमिका घेतली आहे. अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने भारतीय तेल कंपन्यांना रशियन कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी ३० दिवसांची तात्पुरती सूट दिली आहे. ट्रेझरी सचिव स्कॉट बेसंट यांनी स्पष्ट केले की, ५ मार्च २०२६ पूर्वी ज्या जहाजांचे पेमेंट झाले आहे आणि जी सध्या समुद्रात अडकली आहेत, त्यांना ही सवलत लागू असेल. जागतिक बाजारपेठेत तेलाचा पुरवठा सुरळीत राहावा आणि इराणच्या ऊर्जा धोक्यापासून जगाला वाचवण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे.

बहरीनमध्ये इराणचा भीषण पलटवार

दुसरीकडे, इराणने आपल्या ‘प्रॉक्सी’ आणि ड्रोनच्या माध्यमातून अमेरिका-इस्रायलला प्रत्युत्तर देणे सुरूच ठेवले आहे. बहरीनची राजधानी मनामा येथील इस्रायली दूतावासाला इराणच्या एका आत्मघातकी ड्रोनने लक्ष्य केले. हा हल्ला बहरीन फायनान्शियल हार्बरमधील एका उंच इमारतीवर झाला. याशिवाय, मनामा विमानतळ परिसरातही अनेक स्फोट झाले असून तिथे भीषण आग लागली आहे. बहरीनमध्ये अमेरिकेच्या पाचव्या आरमारी ताफ्याचे (5th Fleet) मुख्यालय असल्याने इराणने या भागाला आपले मुख्य लक्ष्य बनवले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trump2026: ‘आधी इराणचा गेम, मग ‘या’ देशावर नेम!’ ‘मैत्रीपूर्ण कब्जा’ करण्याच्या घोषणेने जागतिक सत्तासंतुलन निघाले ढवळून

युद्ध आता निर्णायक टप्प्यावर

इराणने आखाती देशांमधील अमेरिकन तळ आणि इस्रायली ठिकाणांवर शेकडो ड्रोन डागले आहेत. जरी अमेरिकेने इराणची क्षेपणास्त्र यंत्रणा कमकुवत केल्याचा दावा केला असला, तरी इराणचे आत्मघातकी ड्रोन अजूनही मोठा विध्वंस करत आहेत. मनामा विमानतळावर झालेल्या हल्ल्यात ४ लोक जखमी झाले असून तिथे मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले आहे. ट्रम्प प्रशासनाने हे युद्ध निर्णायक अंतापर्यंत नेण्याचा निर्धार केला असल्याने, येणारे काही दिवस संपूर्ण जगासाठी चिंतेचे ठरणार आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेच्या बी-२ बॉम्बर्सनी इराणचे काय नुकसान केले?

    Ans: बी-२ स्टेल्थ बॉम्बर्सनी इराणच्या भूमिगत बोगद्यांमध्ये लपवलेले बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र लाँचर्स २००० पौंडी बॉम्बद्वारे नष्ट केले, ज्यामुळे इराणची हल्ला करण्याची क्षमता ९० टक्क्यांनी कमी झाली.

  • Que: अमेरिकेने भारताला रशियन तेलाबाबत कोणती सूट दिली आहे?

    Ans: अमेरिकेने भारतीय रिफायनरीजना ५ मार्च २०२६ पूर्वी खरेदी केलेले रशियन कच्चे तेल आणण्यासाठी ३० दिवसांची तात्पुरती मुदतवाढ दिली आहे.

  • Que: बहरीनमध्ये कोणत्या ठिकाणी हल्ले झाले आहेत?

    Ans: बहरीनची राजधानी मनामामधील इस्रायली दूतावास आणि विमानतळ परिसराला इराणच्या आत्मघातकी ड्रोननी लक्ष्य केले आहे.

Published On: Mar 06, 2026 | 12:18 PM

US Israel Iran War: ‘पाताळात घुसून प्रहार!’ अमेरिकेच्या ‘B-2 Spirit Bomber’नी इराणचे भूमिगत ‘मिसाईल्स अड्डे’ केले जमीनदोस्त

US Israel Iran War: ‘पाताळात घुसून प्रहार!’ अमेरिकेच्या ‘B-2 Spirit Bomber’नी इराणचे भूमिगत ‘मिसाईल्स अड्डे’ केले जमीनदोस्त

Mar 06, 2026 | 12:18 PM
पुण्यात आता अनधिकृत बांधकाम आढळल्यास अभियंताच जबाबदार; स्थायी समितीची बैठक चांगलीच गाजली

पुण्यात आता अनधिकृत बांधकाम आढळल्यास अभियंताच जबाबदार; स्थायी समितीची बैठक चांगलीच गाजली

Mar 06, 2026 | 12:16 PM
Ramayana रिलीजपूर्वीच निर्मात्यांनी चाहत्यांना दिला मोठा धक्का; रणबीर- सनी देओल दिसणार पुन्हा एकत्र

Ramayana रिलीजपूर्वीच निर्मात्यांनी चाहत्यांना दिला मोठा धक्का; रणबीर- सनी देओल दिसणार पुन्हा एकत्र

Mar 06, 2026 | 12:13 PM
IND vs ENG: ‘मी खूप मोठी चूक केली,’ हॅरी ब्रुकने सेमीफायनलमध्ये झालेल्या पराभवानंतर व्यक्त केले दु:ख; संघावर केली टीका

IND vs ENG: ‘मी खूप मोठी चूक केली,’ हॅरी ब्रुकने सेमीफायनलमध्ये झालेल्या पराभवानंतर व्यक्त केले दु:ख; संघावर केली टीका

Mar 06, 2026 | 12:13 PM
मोबाइल ॲपवरून कळणार कर्करोगाचा धोका; टाटा रुग्णालय विकसित करतंय खास मोबाइल ॲप

मोबाइल ॲपवरून कळणार कर्करोगाचा धोका; टाटा रुग्णालय विकसित करतंय खास मोबाइल ॲप

Mar 06, 2026 | 12:07 PM
Economic Survey: महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सुसाट! ७.९ टक्क्यांच्या विकासदरासह देशाच्या जीडीपीमध्ये १४ टक्क्यांचा ‘सिंहाचा वाटा

Economic Survey: महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सुसाट! ७.९ टक्क्यांच्या विकासदरासह देशाच्या जीडीपीमध्ये १४ टक्क्यांचा ‘सिंहाचा वाटा

Mar 06, 2026 | 12:05 PM
संतापजनक! शाळेच्या गेटसमोरच तरुणाचे अश्लील चाळे; नगरसेविकेने घेतली दखल

संतापजनक! शाळेच्या गेटसमोरच तरुणाचे अश्लील चाळे; नगरसेविकेने घेतली दखल

Mar 06, 2026 | 12:04 PM

