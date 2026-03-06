Dhurandhar Trailer: अखेर प्रतीक्षा संपली! ‘धुरंधर २’ चा ट्रेलर ‘या’ दिवशी होणार प्रदर्शित; जाणून घ्या वेळ आणि तारीख

“धुरंधर” पुन्हा एकदा परतण्यासाठी सज्ज आहे, यावेळी भाग २ सह. पहिल्या चित्रपटात अक्षय खन्नाचा विनाश पाहायला मिळाला होता, ज्याची भूमिका रहमान डाकूने केली होती. पण यावेळी, त्यात रणवीर सिंगने साकारलेल्या हमजाचा बदला दाखवला जाईल. चित्रपटाचा टीझर बराच काळापूर्वी प्रदर्शित झाला होता आणि त्यात कोणतेही नवीन दृश्य नव्हते. पण यावेळी, ट्रेलरभोवती चर्चा सुरू आहे.
‘टॉक्सिक’ हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर ‘धुरंधर २’ सोबत टक्कर देणार होता. पण, आता तसे होणार नाही. यशच्या ‘टॉक्सिक’ ची रिलीज डेट पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता निर्माते ‘धुरंधर २’ ची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. त्याआधी, ट्रेलरची आतुरतेने वाट पाहत आहेत, जो आता रिलीजच्या जवळ आला आहे.
रणवीर सिंगचा “धुरंधर” हा चित्रपट डिसेंबर २०२५ मध्ये प्रदर्शित झाला. सुरुवातीला या चित्रपटाची फारशी चर्चा नव्हती, त्यामुळे पहिल्या दिवशीची त्याची कमाई खूपच कमी होती. त तोंडी शब्दांच्या ताकदीमुळे तो सर्वकालीन ब्लॉकबस्टर बनला. यावेळी, हा चित्रपट पूर्णपणे हिट झाला आहे, कारण या चित्रपटाने परदेशात अॅडव्हान्स बुकिंगमध्ये करोडोंची कमाई केली आहे. आता, रणवीर सिंगने ट्रेलरबद्दल काय अपडेट दिले आहे ते जाणून घ्या.
अलिकडेच रणवीर सिंगने इंस्टाग्रामवर एक फोटो शेअर केला आहे, ज्यामध्ये तो बंदूक धरलेला दिसत आहे. त्याने कॅप्शन दिले आहे: “स्वतःला तयार ठेवा.” चित्रपटाचा ट्रेलर ७ मार्च रोजी सकाळी ११:०१ वाजता प्रदर्शित होईल. हा चित्रपट हिंदी, तेलगू, तमिळ, कन्नड आणि मल्याळम या पाच वेगवेगळ्या भाषांमध्ये प्रदर्शित होत आहे. लोक गेल्या अनेक दिवसांपासून ट्रेलरची वाट पाहत होते. सुरुवातीला तो ४ मार्च रोजी प्रदर्शित होणार असल्याचे सांगण्यात आले होते, परंतु निर्मात्यांनी अधिकृत घोषणा केली नाही. नंतर, चंद्रग्रहणामुळे ट्रेलर प्रदर्शित होण्यास उशीर झाल्याचे उघड झाले. पण आता, ट्रेलरची तारीख जाहीर केली आहे.
View this post on Instagram
सावित्रीबाई-जोतीरावांच्या आयुष्यातील नवा अध्याय; अभिषेक देशमुख आणि राजसी भावे झळकणार प्रमुख भूमिकेत
खरं तर, महिनाभरापूर्वी प्रदर्शित झालेल्या धुरंधर २ च्या हिंदी टीझरला चांगला प्रतिसाद मिळाला. कोणतेही नवीन व्हिज्युअल समाविष्ट न केल्याने लोक नाराज होते. त्या व्हिडिओला आधीच १८ दशलक्ष व्ह्यूज मिळाले आहेत. यावेळी ट्रेलरमध्ये बरीच नवीन वैशिष्ट्ये असतील असेही वृत्त आहे. काही नवीन ठिकाणांवरील अपडेट्स देखील ट्रेलरमध्येच देण्यात येतील. आता, रणवीर सिंगचा विजय, त्याचे लियारी किंगमध्ये रूपांतर आणि बडे साहेब कोण असतील याबद्दल जाणून घेण्यासाठी प्रत्येकजण उत्सुकतेने वाट पाहत आहे.
Oscar 2026 साठी प्रियांका चोप्राची निवड; प्रेझेंटर म्हणून रंगमंचावर चमकणार, चाहत्यांसाठी ‘हा’ अभिमानाचा क्षण