Health Insurance Reforms: लवकरच विमा होणार स्वस्त; आयआरडीएचे मोठे बदल येणार

Health Insurance Reforms: जर तुम्हाला वाटत असेल की विमा महाग झाला आहे, तर हे चूकीचे आहे. लवकरच विमा स्वस्त होणार असून विमा नियामक आयआरडीए पुढील ४-६ महिन्यांत अनेक मोठ्या सुधारणा लागू करणार आहे, ज्यामुळे विमा परवडणारा होईल आणि तुम्हाला तुमच्या पैशाचे सर्वात जास्त मूल्य मिळेल. या बदलांचा सर्वात मोठा परिणाम विमा कंपन्या एजंट आणि बँकांना देत असलेल्या मोठ्या कमिशनवर होईल. बिमा सुगम लवकरच सुरू करणार आहे, एक डिजिटल मार्केटप्लेस जिथे तुम्ही अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट सारख्या सर्व विमा कंपन्यांच्या पॉलिसींची तुलना करू शकता. किंमती, वैशिष्ट्ये, क्लेम सेटलमेंट रेशो सर्वकाही एका क्लिकवर. जेव्हा सर्व काही खुले असेल, तेव्हा कंपन्यांना प्रीमियम कमी ठेवावे लागतील.
आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये, विमा कंपन्यांनी अंदाजे १ लाख कोटी रुपये केवळ कमिशनच्या स्वरूपात वाटले. हा पैसा तुमच्या खिशातून प्रीमियमच्या स्वरूपात येतो. आरबीआय आणि आयआरडीए दोघांनीही याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. आता नियामक या वितरण खर्चाचे तर्कसंगतीकरण करण्यासाठी काम करत आहे. खर्चाच्या ३०% कपात केली जाईल. सध्या, विमा कंपन्या तुमच्या प्रीमियमच्या ३०% वितरण आणि प्रशासकीय खर्चावर खर्च करतात. यापैकी १७-१८% थेट बँका, एनबीएफसी आणि एजंट्सना जातात. आयआरडीए आता हे कमी करण्याची तयारी करत आहे, विशेषतः आरोग्य विम्यात, जिथे प्रीमियममध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे.
कंपन्या आता सत्य लपवू शकणार नाहीत. आयआरडीए विमा कंपन्यांवर आपली पकड घट्ट करत आहे. कंपन्यांना आता त्यांची उत्पादने, परतावा आणि दाव्याचे निपटारा प्रमाण उघडपणे उघड करावे लागेल. जेव्हा सर्वकाही सार्वजनिक होईल, तेव्हा चांगल्या सेवा आणि स्पर्धात्मक किंमतीसाठी कंपन्यांमध्ये स्पर्धा होईल. कमी खर्च, जलद प्रक्रिया आणि अधिक पारदर्शकता असेल. नियामक आयआरडीए एक संमती-आधारित डेटा रजिस्ट्री तयार करत आहे, जिथे सर्व पॉलिसी आणि दाव्यांचा डेटा संग्रहित केला जाईल. यामुळे अंडररायटिंग वेगवान होईल, फसवणूक रोखली जाईल आणि पॉलिसी पोर्टेबिलिटी सुलभ होईल.