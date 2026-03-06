Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Health Insurance Reforms: लवकरच विमा होणार स्वस्त; आयआरडीएचे मोठे बदल येणार

लवकरच विमा स्वस्त होणार असून विमा नियामक आयआरडीए पुढील ४-६ महिन्यांत अनेक मोठ्या सुधारणा लागू करणार आहे, ज्यामुळे विमा परवडणारा होईल. या बदलांचा सर्वात मोठा परिणाम विमा कंपन्या एजंट आणि बँकांवर होईल.

Updated On: Mar 06, 2026 | 12:30 PM
Health Insurance Reforms: लवकरच विमा होणार स्वस्त; आयआरडीएचे मोठे बदल येणार

Health Insurance Reforms: लवकरच विमा होणार स्वस्त; आयआरडीएचे मोठे बदल येणार

Follow Us:
Follow Us:
  • आयआरडीएआय करणार मोठे बदल
  • लवकरच विमा होईल स्वस्त
  • एजंट कमिशन कमी होण्याची शक्यता 
 

Health Insurance Reforms: जर तुम्हाला वाटत असेल की विमा महाग झाला आहे, तर हे चूकीचे आहे. लवकरच विमा स्वस्त होणार असून विमा नियामक आयआरडीए पुढील ४-६ महिन्यांत अनेक मोठ्या सुधारणा लागू करणार आहे, ज्यामुळे विमा परवडणारा होईल आणि तुम्हाला तुमच्या पैशाचे सर्वात जास्त मूल्य मिळेल. या बदलांचा सर्वात मोठा परिणाम विमा कंपन्या एजंट आणि बँकांना देत असलेल्या मोठ्या कमिशनवर होईल. बिमा सुगम लवकरच सुरू करणार आहे, एक डिजिटल मार्केटप्लेस जिथे तुम्ही अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट सारख्या सर्व विमा कंपन्यांच्या पॉलिसींची तुलना करू शकता. किंमती, वैशिष्ट्ये, क्लेम सेटलमेंट रेशो सर्वकाही एका क्लिकवर. जेव्हा सर्व काही खुले असेल, तेव्हा कंपन्यांना प्रीमियम कमी ठेवावे लागतील.

Iran-UAE Conflict: इराणच्या ड्रोन क्षेपणास्त्र हल्ल्यांनी हादरवले जगाचे ‘सुरक्षित मॉडेल’; शेअर बाजारही बंद

आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये, विमा कंपन्यांनी अंदाजे १ लाख कोटी रुपये केवळ कमिशनच्या स्वरूपात वाटले. हा पैसा तुमच्या खिशातून प्रीमियमच्या स्वरूपात येतो. आरबीआय आणि आयआरडीए दोघांनीही याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. आता नियामक या वितरण खर्चाचे तर्कसंगतीकरण करण्यासाठी काम करत आहे. खर्चाच्या ३०% कपात केली जाईल. सध्या, विमा कंपन्या तुमच्या प्रीमियमच्या ३०% वितरण आणि प्रशासकीय खर्चावर खर्च करतात. यापैकी १७-१८% थेट बँका, एनबीएफसी आणि एजंट्सना जातात. आयआरडीए आता हे कमी करण्याची तयारी करत आहे, विशेषतः आरोग्य विम्यात, जिथे प्रीमियममध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे.

India-US Tariff Refund: अमेरिकेच्या व्यापार धोरणात उलथापालथ; कंपन्यांना अतिरिक्त कर १७५ अब्ज डॉलर परत मिळणार?

कंपन्या आता सत्य लपवू शकणार नाहीत. आयआरडीए विमा कंपन्यांवर आपली पकड घट्ट करत आहे. कंपन्यांना आता त्यांची उत्पादने, परतावा आणि दाव्याचे निपटारा प्रमाण उघडपणे उघड करावे लागेल. जेव्हा सर्वकाही सार्वजनिक होईल, तेव्हा चांगल्या सेवा आणि स्पर्धात्मक किंमतीसाठी कंपन्यांमध्ये स्पर्धा होईल. कमी खर्च, जलद प्रक्रिया आणि अधिक पारदर्शकता असेल. नियामक आयआरडीए एक संमती-आधारित डेटा रजिस्ट्री तयार करत आहे, जिथे सर्व पॉलिसी आणि दाव्यांचा डेटा संग्रहित केला जाईल. यामुळे अंडररायटिंग वेगवान होईल, फसवणूक रोखली जाईल आणि पॉलिसी पोर्टेबिलिटी सुलभ होईल.

Web Title: Insurance will soon be cheaper irda will bring major changes

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 06, 2026 | 12:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

तुमचा विमा आता तुमच्या खिशात! आता LIC, HDFC सह ५ मोठ्या कंपन्यांच्या सेवा थेट तुमच्या WhatsApp वर
1

तुमचा विमा आता तुमच्या खिशात! आता LIC, HDFC सह ५ मोठ्या कंपन्यांच्या सेवा थेट तुमच्या WhatsApp वर

“विकसित होणार उपचार पद्धती…”, कोकिलाबेन हॉस्पिटलच्या तज्ज्ञांनी मल्टीपल स्क्लेरोसिसमध्ये प्रतिबंधात्मक अपंगत्वावर चर्चा
2

“विकसित होणार उपचार पद्धती…”, कोकिलाबेन हॉस्पिटलच्या तज्ज्ञांनी मल्टीपल स्क्लेरोसिसमध्ये प्रतिबंधात्मक अपंगत्वावर चर्चा

Cold Drinks, Ice Cream करा टाटा बाय बाय ; उन्हाळ्यात कुल राहण्यासाठी आहारात पेयांचा करा समावेश
3

Cold Drinks, Ice Cream करा टाटा बाय बाय ; उन्हाळ्यात कुल राहण्यासाठी आहारात पेयांचा करा समावेश

Salim Khan ११व्या दिवशीही आयसीयूमध्ये; Ranveer Singh आणि Alvira लीलावती रुग्णालयात दाखल
4

Salim Khan ११व्या दिवशीही आयसीयूमध्ये; Ranveer Singh आणि Alvira लीलावती रुग्णालयात दाखल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Health Insurance Reforms: लवकरच विमा होणार स्वस्त; आयआरडीएचे मोठे बदल येणार

Health Insurance Reforms: लवकरच विमा होणार स्वस्त; आयआरडीएचे मोठे बदल येणार

Mar 06, 2026 | 12:30 PM
Sharad Pawar News :  राज्यसभेवर हॅटट्रीक! बिनविरोध निवड होताच शरद पवारांची भावनिक पोस्ट

Sharad Pawar News :  राज्यसभेवर हॅटट्रीक! बिनविरोध निवड होताच शरद पवारांची भावनिक पोस्ट

Mar 06, 2026 | 12:29 PM
Dhurandhar Trailer: अखेर प्रतीक्षा संपली! ‘धुरंधर २’ चा ट्रेलर ‘या’ दिवशी होणार प्रदर्शित; जाणून घ्या वेळ आणि तारीख

Dhurandhar Trailer: अखेर प्रतीक्षा संपली! ‘धुरंधर २’ चा ट्रेलर ‘या’ दिवशी होणार प्रदर्शित; जाणून घ्या वेळ आणि तारीख

Mar 06, 2026 | 12:22 PM
Latur News: ई-चलन दंडाविरोधात लातूरमध्ये वाहतूकदारांचा चक्का जाम; चुकीचे ई-चलन रद्द करण्याची मागणी

Latur News: ई-चलन दंडाविरोधात लातूरमध्ये वाहतूकदारांचा चक्का जाम; चुकीचे ई-चलन रद्द करण्याची मागणी

Mar 06, 2026 | 12:22 PM
US Israel Iran War: ‘पाताळात घुसून प्रहार!’ अमेरिकेच्या ‘B-2 Spirit Bomber’नी इराणचे भूमिगत ‘मिसाईल्स अड्डे’ केले जमीनदोस्त

US Israel Iran War: ‘पाताळात घुसून प्रहार!’ अमेरिकेच्या ‘B-2 Spirit Bomber’नी इराणचे भूमिगत ‘मिसाईल्स अड्डे’ केले जमीनदोस्त

Mar 06, 2026 | 12:18 PM
पुण्यात आता अनधिकृत बांधकाम आढळल्यास अभियंताच जबाबदार; स्थायी समितीची बैठक चांगलीच गाजली

पुण्यात आता अनधिकृत बांधकाम आढळल्यास अभियंताच जबाबदार; स्थायी समितीची बैठक चांगलीच गाजली

Mar 06, 2026 | 12:16 PM
Ramayana रिलीजपूर्वीच निर्मात्यांनी चाहत्यांना दिला मोठा धक्का; रणबीर- सनी देओल दिसणार पुन्हा एकत्र

Ramayana रिलीजपूर्वीच निर्मात्यांनी चाहत्यांना दिला मोठा धक्का; रणबीर- सनी देओल दिसणार पुन्हा एकत्र

Mar 06, 2026 | 12:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM
Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Mar 05, 2026 | 08:05 PM
Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Mar 05, 2026 | 08:00 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM