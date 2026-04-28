  • Child Born In Live In Then How Is It Rape Supreme Court Questions Womans Allegations

Supreme Court News: लिव्ह-इनमध्ये मूल झाले, मग तो बलात्कार कसा? सुप्रीम कोर्टाचा महिलेला सवाल

सुप्रीम कोर्टाने पीडित महिलेबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली. ती मुलासाठी पोटगी मागू शकते. परतु, लिव्ह-इन रिलेशनशिप तुटणे हा फौजदारी गुन्ह्याचा आधार असू शकत नाही.

Updated On: Apr 28, 2026 | 10:31 AM
  • लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून बाहेर पडणे हा स्वतःहून कोणताही फौजदारी गुन्हा ठरत नाही-
  • प्रौढ व्यक्ती जेव्हा संमतीने अशा नात्यात राहतात तेव्हा त्यात काही अंगभूत जोखीम असते
  • लग्नाशिवाय असलेल्या नात्यांमधील है अनिश्चित स्वरूप आहे
 

Supreme Court of India  : लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून बाहेर पडणे हा स्वतःहून कोणताही फौजदारी गुन्हा ठरत नाही, असे निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदविले. लग्नाचे खोटे आमिष दाखवून एका पुरुषाने बलात्कार व मारहाण केल्याचा आरोप करणाऱ्या महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना ‘लिव्ह-इन’ संबंध आणि गुन्हेगारी स्वरूपाचे लैंगिक अत्याचार यातील फरक न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांनी स्पष्ट केला, तसेच, लग्नाच्या बंधनाशिवाय अशा नात्यांमध्ये असणाऱ्या जोखमींकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.

न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी नमूद केले की, प्रौढ व्यक्ती विवाहाशिवाय एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतात, तेव्हा अशा नात्यांमध्ये काही अंगभूत जोखीम असते. विवाहाशिवाय तिने त्या पुरुषासोबत राहून एका मुलाला जन्म दिला आणि आता ती बलात्कार व मारहाणीचे आरोप करत आहे. हे काय आहे?, संमतीने असलेल्या नात्यात असे आरोप कसे होऊ शकतात, असे ते म्हणाले.

लग्नाशिवाय असलेल्या नात्यांमधील हे अनिश्चित स्वरूप

संमतीने शरीरसंबंध आणि नंतर बलात्काराचा आरोप, अशा प्रश्नांवर अनेकदा पीडितेवरच टीका केली जाते. मात्र, संमती ‘वे स्वरूप समजून घेणे महत्वाचे असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले, जेव्हा नाते संमतीने असते, तेव्हा तिथे गुन्ह्याचा प्रश्नच कुठे येतो? लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये हेच घडते. अनेक वर्षे ते एकत्र राहतात आणि जेव्हा ते वेगळे होतात, तेव्हा ती महिला पुरुषाविरुद्ध लैंगिक अत्याचाराची तक्रार दाखल करते. लग्नाशिवाय असलेल्या नात्यांमधील है अनिश्चित स्वरूप आहे, असे निरीक्षणही न्यायमूर्तीनी नोंदवले.

 

रिलेशनशिप तुटणे हा फौजदारी गुन्ह्याचा आधार नाही

सुप्रीम कोर्टाने पीडित महिलेबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली. ती मुलासाठी पोटगी मागू शकते. परतु, लिव्ह-इन रिलेशनशिप तुटणे हा फौजदारी गुन्ह्याचा आधार असू शकत नाही. संबंध अवैध असू शकतात, परंतु अशा संबंधातून जन्माला आलेले मूल अवैध असू शकत नाही. तिथे विवाह झाला असता, तर तिचे अधिकार अधिक भक्कम असते, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना हे प्रकरण मध्यस्थीद्वारे सोडवण्याचा सल्ला दिला आहे.

आरोपी आधीच विवाहित याचिकाकर्त्यांच्या वकिलानी सांगितले की, आरोपीने पीडित महिलेशी भेट घेतली, त्यावेळी तिच्या पतीचे निधन झाले होते, तिच्याशी लग्न करण्याचे आश्वासन शरीर संबंध ठेवले.

आरोपी आधीच विवाहित होता, मात्र महिलेला त्याबद्दल माहिती नव्हती, असा दावा वकिलांनी केला.

यावर न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी विचारले की, लग्नाआधीच त्या पुरुषासोबत राहण्याचा आणि मुलाला जन्म देण्याचा निर्णय तिने का घेतला? जेव्हा वकिलांनी असा दावा केला की, आरोपीने इतर महिलांसोबतही असेच केले आहे, तेव्हा न्यायालयाने स्पष्ट केले की, न्यायालय केवळ याचिकाकर्त्याच्या प्रकरणाचा विचार करत आहे.

 

 

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

