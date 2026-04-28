मनु भाकरला विचारला Vaibhav Sooryavanshi बाबत प्रश्न, भडकले चाहते; शेअर केला व्हिडिओ

मनू भाकर वैभव सूर्यवंशीबद्दल काय म्हणाली?
क्रिकेटचा उदयोन्मुख तारा वैभव सूर्यवंशी हा सर्वात आश्वासक युवा खेळाडूंपैकी एक म्हणून उदयास येत असताना आणि त्याला राष्ट्रीय संघात लवकर सामील करून घेण्याची मागणी वाढत असताना, मनू म्हणाली की, जर खेळाडू तयार असेल आणि त्याला योग्य मार्गदर्शन मिळत असेल, तर ही प्रक्रिया अधिक वेगाने पुढे नेण्यास कोणताही अडथळा येऊ नये.
मनू म्हणाली, “जर मार्गदर्शन योग्य असेल आणि वाढीसाठी वातावरण अनुकूल असेल, तर वय हा केवळ एक आकडा आहे; प्रतिभेला वेळेची मर्यादा नसते.” त्याला वयाच्या सहाव्या वर्षी आणि अगदी ६० व्या वर्षीही ओळखता येते. योग्य मार्गदर्शनाने, वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेटचा पुढचा मोठा स्टार बनू शकतो, असा मला विश्वास आहे.
मीडियाला धरले धारेवर
ऑलिम्पिक पदक विजेती मनू भाकरला सूर्यवंशीबद्दल प्रश्न विचारल्याने सोशल मीडिया वापरकर्ते संतापले. अनेकांनी मीडियाला धारेवर धरले आहे. मनु ही ऑलिम्पिक विजेती असून तिला तिच्या कामाबाबत प्रश्न विचारावे असे खडे बोलही अनेकांनी सुचवले आहेत.
VIDEO | India’s double Olympic medallist shooter Manu Bhaker says, “With the right mentorship, Vaibhav (Sooryavanshi) can be the next big star of Indian cricket.” (Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/UZwA8iZwSk — Press Trust of India (@PTI_News) April 27, 2026
Why is she being asked about Vaibhav & Cricket? Our media in every segment is utter waste. She is our ace shooter and these morons went to ask questions related to Cricjet as if we don’t discuss cricket enough. We won’t excel in any other sport compared to cricket. — Arnab Biswas (@ArnabBi95927148) April 27, 2026
मनु खेळणार चॅम्पियनशिप
मनू भाकर आशियाई खेळ आणि जागतिक चॅम्पियनशिपची आतुरतेने वाट पाहत आहे. २०२८ लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकसाठी पात्रता फेरी यावर्षी सुरू होत असल्याने, मनूने आशियाई खेळ आणि जागतिक चॅम्पियनशिपवर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. तिला विश्वास आहे की ही उद्दिष्ट्ये तिच्यातील स्पर्धात्मक धार पुन्हा निर्माण करतील, ज्यामुळे तिला २०२४ च्या ऑलिम्पिकमध्ये दोन कांस्य पदके जिंकता आली होती. “आशियाई खेळ (जपानमध्ये) आणि जागतिक चॅम्पियनशिप या वर्षाच्या अखेरीस येत आहेत, त्यामुळे आम्ही निश्चितपणे या दोन मोठ्या स्पर्धांची वाट पाहत आहोत,” असे २४ वर्षीय पिस्तूल नेमबाज मनू म्हणाली.
झज्जरची नेमबाज पुढे म्हणाली, “मी आणि माझ्या प्रशिक्षकाने काही काळापूर्वी आमच्या तयारीवर चर्चा केली. आम्ही आगामी स्पर्धांचे आणि त्यासाठी कशी तयारी करावी याचे नियोजन केले. मला वाटते की आम्ही सर्व गोष्टींचे चांगले नियोजन केले आहे आणि खूप चांगली कामगिरी करण्याची आशा आहे.” मनू आता पुढील महिन्यात म्युनिक येथे होणाऱ्या आयएसएसएफ विश्वचषक स्पर्धेत सहभागी होईल.
