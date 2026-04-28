  • Olympic Medalist Manu Bhaker Spoken About Vaibhav Sooryavanshi Users Got Angry On Social Media

मनु भाकरला विचारला Vaibhav Sooryavanshi बाबत प्रश्न, भडकले चाहते; शेअर केला व्हिडिओ

१५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने आयपीएल २०२६ मध्ये आपल्या स्फोटक फलंदाजीने सर्वांची मने जिंकली आहेत. मात्र, जेव्हा ऑलिम्पिक पदक विजेता नेमबाज मनू भाकरला नेमके काय विचारले की चाहते भडकले?

Updated On: Apr 28, 2026 | 10:40 AM
मनु भाकरला असा काय प्रश्न विचारला की, संतापले नेटकरी (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • मनु भाकरला मीडियाने काय विचारले
  • काय म्हणाली मनु भाकर 
  • चाहते का झाले नाराज 
भारताची दोन ऑलिम्पिक पदके जिंकणारी नेमबाज मनू भाकर नवीन हंगामासाठी आत्मविश्वासाने परिपूर्ण आहे आणि पॅरिस गेम्समधील यशानंतर आपला स्पर्धात्मक उत्साह पुन्हा जागृत करण्यासाठी दृढनिश्चयी आहे. तथापि, सोमवारी नॅशनल रायफल असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या (NRAI) ७५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित एका कार्यक्रमादरम्यान, तिला १५ वर्षीय क्रिकेटपटू वैभव सूर्यवंशीबद्दल एक प्रश्न विचारण्यात आला, ज्यामुळे अनेकजण संतापले. चला जाणून घेऊया की मनूने यावर काय उत्तर दिले.

मनू भाकर वैभव सूर्यवंशीबद्दल काय म्हणाली?

क्रिकेटचा उदयोन्मुख तारा वैभव सूर्यवंशी हा सर्वात आश्वासक युवा खेळाडूंपैकी एक म्हणून उदयास येत असताना आणि त्याला राष्ट्रीय संघात लवकर सामील करून घेण्याची मागणी वाढत असताना, मनू म्हणाली की, जर खेळाडू तयार असेल आणि त्याला योग्य मार्गदर्शन मिळत असेल, तर ही प्रक्रिया अधिक वेगाने पुढे नेण्यास कोणताही अडथळा येऊ नये.

मनू म्हणाली, “जर मार्गदर्शन योग्य असेल आणि वाढीसाठी वातावरण अनुकूल असेल, तर वय हा केवळ एक आकडा आहे; प्रतिभेला वेळेची मर्यादा नसते.” त्याला वयाच्या सहाव्या वर्षी आणि अगदी ६० व्या वर्षीही ओळखता येते. योग्य मार्गदर्शनाने, वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेटचा पुढचा मोठा स्टार बनू शकतो, असा मला विश्वास आहे.

मीडियाला धरले धारेवर 

ऑलिम्पिक पदक विजेती मनू भाकरला सूर्यवंशीबद्दल प्रश्न विचारल्याने सोशल मीडिया वापरकर्ते संतापले. अनेकांनी मीडियाला धारेवर धरले आहे. मनु ही ऑलिम्पिक विजेती असून तिला तिच्या कामाबाबत प्रश्न विचारावे असे खडे बोलही अनेकांनी सुचवले आहेत. 

मनु खेळणार चॅम्पियनशिप 

मनू भाकर आशियाई खेळ आणि जागतिक चॅम्पियनशिपची आतुरतेने वाट पाहत आहे. २०२८ लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकसाठी पात्रता फेरी यावर्षी सुरू होत असल्याने, मनूने आशियाई खेळ आणि जागतिक चॅम्पियनशिपवर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. तिला विश्वास आहे की ही उद्दिष्ट्ये तिच्यातील स्पर्धात्मक धार पुन्हा निर्माण करतील, ज्यामुळे तिला २०२४ च्या ऑलिम्पिकमध्ये दोन कांस्य पदके जिंकता आली होती. “आशियाई खेळ (जपानमध्ये) आणि जागतिक चॅम्पियनशिप या वर्षाच्या अखेरीस येत आहेत, त्यामुळे आम्ही निश्चितपणे या दोन मोठ्या स्पर्धांची वाट पाहत आहोत,” असे २४ वर्षीय पिस्तूल नेमबाज मनू म्हणाली.

झज्जरची नेमबाज पुढे म्हणाली, “मी आणि माझ्या प्रशिक्षकाने काही काळापूर्वी आमच्या तयारीवर चर्चा केली. आम्ही आगामी स्पर्धांचे आणि त्यासाठी कशी तयारी करावी याचे नियोजन केले. मला वाटते की आम्ही सर्व गोष्टींचे चांगले नियोजन केले आहे आणि खूप चांगली कामगिरी करण्याची आशा आहे.” मनू आता पुढील महिन्यात म्युनिक येथे होणाऱ्या आयएसएसएफ विश्वचषक स्पर्धेत सहभागी होईल.

आलिशान SUV ची क्रेझ! बॉलिवूड अभिनेता Kunal Khemu ने खरेदी केली BMW X7, किंमत अन् लक्झरी फीचर्स पाहून चाहते थक्क

Kalyan Crime: कल्याण हादरलं! लुडोच्या वादातून अल्पवयीन मामानेच भाच्याची केली हत्या; आरोपी अटकेत

स्टाईलच्या नादात झाला 'लोचा'! रिल बनवताना महिलेचा पायऱ्यांवरुन तोल गेला अन्…, पाहा पुढं काय घडलं? Video Viral

Keralam New CM: व्ही.डी सतीशन केरळचे नवे मुख्यमंत्रीपदी; काँग्रेसकडून अधिकृत घोषणा

पुण्यात जनगणनेसाठी तब्बल 12000 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती; शिक्षणाच्या अटीवरून आता वातावरण तापणार

Pune Crime: थरारक! मुलीच्या प्रियकराने आईच्या बॉयफ्रेंडला भररस्त्यात संपवलं, कारण काय?

Trump-Xi Summit: G2 युगाचा उदय! ट्रम्प-जिनपिंग भेटीचं गूढ; अमेरिकेची चीनपुढे शरणागती की इराणच्या मित्रालाच गुंडाळायची नीती?

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे 'टाळ-मृदुंग' आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

