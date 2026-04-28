Tech Tips: AC चालू पण थंडावा नाही? हे सोपे उपाय वापरा आणि कूलिंग करा फास्ट… जाणून घ्या सविस्तर

AC Cooling Tips: एसी थंडावा देत नाही? सततच्या समस्येमुळे हैराण झालात? चिंता करू नका... काही सोप्या टिप्स आणि उपाय तुम्हाला मदत करू शकतात. यामुळे तुम्ही घरच्या घरी एसीची समस्या सोडवू शकणार आहात.

Updated On: Apr 28, 2026 | 11:02 AM
  • एसीचे एअर फिल्टर आणि आउटडोर युनिट नियमित स्वच्छ ठेवल्यास कूलिंग परफॉर्मन्स लक्षणीयरीत्या सुधारतो.
  • एसी नेहमी कूल मोडवर ठेवून तापमान 24–26°C दरम्यान सेट केल्यास योग्य थंडावा मिळतो.
  • खोली पूर्णपणे सील ठेवून व्हेंट्स आणि ब्लोअर मोकळे ठेवल्यास थंड हवा व्यवस्थित फिरते आणि कूलिंग वाढते.
गेल्या दोन महिन्यांपासून देशातील उष्णता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. वाढत्या गर्मीचा परिणाम अनेकांच्या आरोग्यावर देखील होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. वाढत्या उष्णतेमुळे एसीचा वापर देखील वाढला आहे. अशा परिस्थिती जर तुमच्या घरातील एसी स्लो कुलिंग करत असेल किंवा थंड होत नसेल तर आधीच मेकॅनिकला बोलावण्याची गरज नाही. मेकॅनिकला कॉल करण्यापूर्वी तुम्ही काही सोपे उपाय करून तुमच्या एसीमधील ही समस्या फिक्स करण्याचा प्रयत्न करू शकता. आता आम्ही तुम्हाला पाच अशा पद्धतींबद्दल सांगणार आहोत, ज्या फॉलो करून तुम्ही मेकॅनिकला न बोलवता एसीची कुलिंग समस्या सोडवू शकता. याबाबत आता सविस्तर जाणून घेऊया.

एयर फिल्टर स्वच्छ करा

सर्वात आधी एसीचा फिल्टर काढा आणि चांगल्या पद्धतीने स्वच्छ करा. घाणेरडा फिल्टर गरम हवा योग्य पद्धतीने खेचून घेत नाही. ज्यामुळे एसीला कुलिंग करण्यासाठी जास्त मेहनत करावी लागते. जर तुम्ही अति प्रमाणात एसीचा वापर करत असाल तर आठवड्यातून किमान एकदा एसीचा फिल्टर आवश्य साफ करा. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

सही तापमान सेट करा

सर्वात आधी एसी कोणत्या मोडवर चालू आहे हे तपासा. तुम्ही चुकून एसी फॅन मोडवर सेट केला असेल तर कुलिंग होण्यासाठी बराच वेळ लागू शकतो. त्यामुळे जर एसी स्लो कुलिंग करत असेल किंवा थंड होत नसेल तर सर्वात आधी एसीचा मोड तपासा. कुलिंग होण्यासाठी एसी कूल मोडवर असणे आणि तापमान 24 ते 26°C दरम्यान सेट असणे गरजेचे आहे. एसी चुकीच्या मोडवर सेट असल्यास कुलिंग होत नाही.

आउटडोर यूनिट स्वच्छ करा

केवळ इंडोर यूनिट स्वच्छ करणं पुरेसे नाही. एसीच्या इंडोर यूनिट स्वच्छतेसोबतच एसीच्या बाहेरील युनिटची वेळोवेळी स्वच्छता करणं देखील तितकंच महत्त्वाचं आहे. एसीवर साचलेली धूळ, पाने किंवा घाण काढून टाकण्यासाठी पूर्णपणे स्वच्छता करणं गरजेचं आहे.

रूम सील करा

एसीचा वापर करताना नेहमी लक्षात ठेवा की, खोलीचे दरवाडे आणि खिडक्या बंद असतील. ज्यामुळे थंड हवा खोलीबाहेर जाणार नाही. जर खोलीतून थंड हवा सतत बाहेर जात राहिली, तर खोली थंड होणार नाही.

ब्लोअर आणि व्हेंट्स तपासा

याशिवाय, खोलीमध्ये हवेचा योग्य संचार होत असल्याची खात्री करा आणि एसीचे व्हेंट्स पडदे किंवा फर्निचरमुळे अडवलेले नाहीत याची काळजी घ्या. शक्य असल्यास एसीसोबत पंख्याचा देखील वापर करा.

