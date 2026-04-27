Narendra Modi : ‘बंगालमध्ये BJP चा मुख्यमंत्री शपथ घेणार’; पीएम नरेंद्र मोदींचा बंगाली भाषेतील ऑडिओ प्रसिद्ध

Narendra Modi News Marathi: पश्चिम बंगालमधील निवडणूक प्रचाराचा कालावधी सोमवारी सायंकाळी ५ वाजता संपला. या काळात सर्व राजकीय पक्षांनी अथक परिश्रम घेतले आणि लोकांना आपापल्या पक्षांना मतदान करण्याचे आवाहन केले. याच दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बंगाली भाषेत एक ऑडिओ संदेश प्रसिद्ध केला, ज्यात त्यांनी म्हटले आहे की हा निवडणूक प्रचार नसून एक तीर्थयात्रा आहे. लोकांचे प्रेम हीच त्यांची सर्वात मोठी संपत्ती आहे.
पंतप्रधान मोदींनी ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक ऑडिओ संदेश पोस्ट केला. पश्चिम बंगालच्या जनतेला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदींनी निवडणूक प्रक्रियेचे वर्णन लोकशाहीचा एक पवित्र उत्सव असे केले. ते म्हणाले की बंगालच्या लोकांमध्ये राहिल्याने त्यांना एक नवी ऊर्जा आणि शक्ती मिळाली आहे, ज्यामुळे त्यांचा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे.
पंतप्रधान मोदींनी बंगालच्या जनतेला अभिवादन करून आपल्या भाषणाची सुरुवात केली आणि म्हणाले की लोकशाहीचा प्रत्येक सोहळा अत्यंत पवित्र असतो. निवडणूक प्रचारादरम्यान मिळालेल्या पाठिंब्याबद्दल आणि प्रेमाबद्दल त्यांनी प्रत्येक कुटुंबाचे आभार मानले. ते म्हणाले की, ही निवडणूक केवळ एक राजकीय प्रक्रिया नसून, बंगालच्या उज्ज्वल भविष्यासाठीचा एक सामूहिक संकल्प आहे.
पंतप्रधान म्हणाले की बंगालमधील प्रत्येक रोड शो आणि रॅली त्यांच्यासाठी तीर्थयात्रेपेक्षा कमी नव्हती. त्यांनी स्पष्ट केले की, जानेवारी २०२४ मध्ये अयोध्येत रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठेच्या वेळी त्यांना जसा आध्यात्मिक शक्तीचा अनुभव आला, तसाच अनुभव त्यांना बंगालमधील लोकांमध्ये असताना आला. यावेळी पंतप्रधान मोदी म्हणाले की जनता त्यांच्यासाठी ‘जनार्दन’ आहे आणि त्यांना भेटल्याने त्यांना नवी प्रेरणा मिळते.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, सभा आणि रोड शो नंतर रात्री जेव्हा ते लोकांकडून पाठवलेले संदेश, पत्रे आणि भावना वाचतात, तेव्हा त्यांना एक खोल भावनिक नाते जाणवते. ते म्हणाले की, तरुण, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि सर्व स्तरांतील लोकांकडून मिळालेले प्रेम आणि आशीर्वाद ही त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात मोठी संपत्ती आहे.
पंतप्रधान म्हणाले की, बंगालमधील प्रत्येक घटक, मग ते शेतकरी असोत, मजूर असोत किंवा महिला असोत, एका विकसित आणि उज्ज्वल भविष्याची इच्छा बाळगतो. ते म्हणाले की, बंगालच्या लोकांना आता बदल, एक सुरक्षित वातावरण आणि खुल्या संधींनी भरलेले भविष्य हवे आहे.
पंतप्रधान म्हणाले की, बंगालची सेवा आणि संरक्षण करणे हे भारतीय जनता पक्षाचे कर्तव्य आहे. ते असेही म्हणाले की, राज्यासमोर येणाऱ्या प्रत्येक आव्हानाला संधीमध्ये बदलणे हे त्यांचे प्राधान्य आहे आणि ते या जबाबदारीपासून कधीही दूर राहणार नाहीत.
पंतप्रधान मोदींनी जनतेला मोठ्या संख्येने मतदान करून लोकशाहीचा हा पवित्र प्रसंग यशस्वी करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, प्रत्येक मत बंगालचे भविष्य मजबूत करेल आणि राज्याला विकासाची नवी दिशा देईल.
