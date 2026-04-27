Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Pm Narendra Modi Bengal Election Campaign Ends Audio Message Democracy Festival Public Support

Narendra Modi : ‘बंगालमध्ये BJP चा मुख्यमंत्री शपथ घेणार’; पीएम नरेंद्र मोदींचा बंगाली भाषेतील ऑडिओ प्रसिद्ध

Narendra Modi News : पश्चिम बंगालमधील निवडणूक प्रचाराचा कालावधी सोमवारी सायंकाळी ५ वाजता संपला. यासोबतच, सर्व राजकीय पक्षांनी आपली पूर्ण ताकद लावल्यानंतर आपला प्रचार थांबवला.

Updated On: Apr 27, 2026 | 06:00 PM
‘बंगालमध्ये BJP चा मुख्यमंत्री शपथ घेणार’; पीएम नरेंद्र मोदींचा बंगाली भाषेतील ऑडिओ प्रसिद्ध

‘बंगालमध्ये BJP चा मुख्यमंत्री शपथ घेणार’; पीएम नरेंद्र मोदींचा बंगाली भाषेतील ऑडिओ प्रसिद्ध

Follow Us:
Follow Us:

Narendra Modi News Marathi: पश्चिम बंगालमधील निवडणूक प्रचाराचा कालावधी सोमवारी सायंकाळी ५ वाजता संपला. या काळात सर्व राजकीय पक्षांनी अथक परिश्रम घेतले आणि लोकांना आपापल्या पक्षांना मतदान करण्याचे आवाहन केले. याच दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बंगाली भाषेत एक ऑडिओ संदेश प्रसिद्ध केला, ज्यात त्यांनी म्हटले आहे की हा निवडणूक प्रचार नसून एक तीर्थयात्रा आहे. लोकांचे प्रेम हीच त्यांची सर्वात मोठी संपत्ती आहे.

पंतप्रधान मोदींनी ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक ऑडिओ संदेश पोस्ट केला. पश्चिम बंगालच्या जनतेला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदींनी निवडणूक प्रक्रियेचे वर्णन लोकशाहीचा एक पवित्र उत्सव असे केले. ते म्हणाले की बंगालच्या लोकांमध्ये राहिल्याने त्यांना एक नवी ऊर्जा आणि शक्ती मिळाली आहे, ज्यामुळे त्यांचा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे.

Political News : AAP ला मोठा धक्का; राज्यसभेच्या सभापतींकडून 7 खासदारांच्या BJP मधील विलीनीकरणाला मंजुरी

लोकशाहीचा पवित्र सोहळा आणि जनतेप्रती कृतज्ञता

पंतप्रधान मोदींनी बंगालच्या जनतेला अभिवादन करून आपल्या भाषणाची सुरुवात केली आणि म्हणाले की लोकशाहीचा प्रत्येक सोहळा अत्यंत पवित्र असतो. निवडणूक प्रचारादरम्यान मिळालेल्या पाठिंब्याबद्दल आणि प्रेमाबद्दल त्यांनी प्रत्येक कुटुंबाचे आभार मानले. ते म्हणाले की, ही निवडणूक केवळ एक राजकीय प्रक्रिया नसून, बंगालच्या उज्ज्वल भविष्यासाठीचा एक सामूहिक संकल्प आहे.

केवळ निवडणूक प्रचार नव्हे, तर तीर्थयात्रेसारखा अनुभव

पंतप्रधान म्हणाले की बंगालमधील प्रत्येक रोड शो आणि रॅली त्यांच्यासाठी तीर्थयात्रेपेक्षा कमी नव्हती. त्यांनी स्पष्ट केले की, जानेवारी २०२४ मध्ये अयोध्येत रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठेच्या वेळी त्यांना जसा आध्यात्मिक शक्तीचा अनुभव आला, तसाच अनुभव त्यांना बंगालमधील लोकांमध्ये असताना आला. यावेळी पंतप्रधान मोदी म्हणाले की जनता त्यांच्यासाठी ‘जनार्दन’ आहे आणि त्यांना भेटल्याने त्यांना नवी प्रेरणा मिळते.

लोकांचे प्रेम ही सर्वात मोठी संपत्ती…

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, सभा आणि रोड शो नंतर रात्री जेव्हा ते लोकांकडून पाठवलेले संदेश, पत्रे आणि भावना वाचतात, तेव्हा त्यांना एक खोल भावनिक नाते जाणवते. ते म्हणाले की, तरुण, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि सर्व स्तरांतील लोकांकडून मिळालेले प्रेम आणि आशीर्वाद ही त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात मोठी संपत्ती आहे.

विकसित बंगालचे स्वप्न

पंतप्रधान म्हणाले की, बंगालमधील प्रत्येक घटक, मग ते शेतकरी असोत, मजूर असोत किंवा महिला असोत, एका विकसित आणि उज्ज्वल भविष्याची इच्छा बाळगतो. ते म्हणाले की, बंगालच्या लोकांना आता बदल, एक सुरक्षित वातावरण आणि खुल्या संधींनी भरलेले भविष्य हवे आहे.

बंगालची सेवा आणि संरक्षण ही आमची जबाबदारी

पंतप्रधान म्हणाले की, बंगालची सेवा आणि संरक्षण करणे हे भारतीय जनता पक्षाचे कर्तव्य आहे. ते असेही म्हणाले की, राज्यासमोर येणाऱ्या प्रत्येक आव्हानाला संधीमध्ये बदलणे हे त्यांचे प्राधान्य आहे आणि ते या जबाबदारीपासून कधीही दूर राहणार नाहीत.

मोठ्या संख्येने मतदान करण्याचे जनतेला आवाहन

पंतप्रधान मोदींनी जनतेला मोठ्या संख्येने मतदान करून लोकशाहीचा हा पवित्र प्रसंग यशस्वी करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, प्रत्येक मत बंगालचे भविष्य मजबूत करेल आणि राज्याला विकासाची नवी दिशा देईल.

West Bengal Election Result 2026: बंगालमध्ये पीएम मोदींची ‘मंदिर पॉलिटिक्स’; स्लॉग ओव्हरमध्ये निवडणुकीचे चित्र बदलणार?

Web Title: Pm narendra modi bengal election campaign ends audio message democracy festival public support

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 27, 2026 | 06:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक
1

“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

India Netherlands Deals : सेमीकंडक्टर ते हरित उर्जा…, भारत-नेदरलँड्समध्ये १७ सामंजस्य करार; द्विपक्षीय संबंधांना नवी दिशा मिळणार
2

India Netherlands Deals : सेमीकंडक्टर ते हरित उर्जा…, भारत-नेदरलँड्समध्ये १७ सामंजस्य करार; द्विपक्षीय संबंधांना नवी दिशा मिळणार

NEET Paper leak Case: धर्मेंद्र प्रधान यांना त्वरित पदावरून हटवा, NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी यांची मागणी
3

NEET Paper leak Case: धर्मेंद्र प्रधान यांना त्वरित पदावरून हटवा, NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी यांची मागणी

‘जग मोठ्या संकटात…’; पंतप्रधान मोदींचा कोविड, युद्ध अन् ऊर्जा संकटावर इशारा, भारतासाठी चार महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांची घोषणा
4

‘जग मोठ्या संकटात…’; पंतप्रधान मोदींचा कोविड, युद्ध अन् ऊर्जा संकटावर इशारा, भारतासाठी चार महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांची घोषणा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Aakhri Sawal चं स्पेशल स्क्रीनिंग; RSS चे जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबाले यांची विशेष उपस्थित

Aakhri Sawal चं स्पेशल स्क्रीनिंग; RSS चे जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबाले यांची विशेष उपस्थित

May 18, 2026 | 02:08 PM
Satara Crime: साताऱ्यात कौटुंबिक वाद रक्तरंजित! 19 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या

Satara Crime: साताऱ्यात कौटुंबिक वाद रक्तरंजित! 19 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या

May 18, 2026 | 02:07 PM
गेल्या १२ वर्षांत जगणे ६० ते ७० टक्क्यांनी महागले; गरिबीविरुद्धची प्रगती धोक्यात

गेल्या १२ वर्षांत जगणे ६० ते ७० टक्क्यांनी महागले; गरिबीविरुद्धची प्रगती धोक्यात

May 18, 2026 | 01:56 PM
Solo Travel Tips: एकट्याने फिरताना सुरक्षित राहायचंय? तुमच्या ट्रॅव्हल बॅगमध्ये असलेच पाहिजेत ‘हे’ स्मार्ट सेफ्टी गॅजेट्स

Solo Travel Tips: एकट्याने फिरताना सुरक्षित राहायचंय? तुमच्या ट्रॅव्हल बॅगमध्ये असलेच पाहिजेत ‘हे’ स्मार्ट सेफ्टी गॅजेट्स

May 18, 2026 | 01:50 PM
NEET Paper Leak: लातूर पॅटर्न डागाळला! ‘RCC’ चे संस्थापक मोटेगावकर यांना सीबीआयकडून अटक करण्यामागचे नेमके कारण काय ?

NEET Paper Leak: लातूर पॅटर्न डागाळला! ‘RCC’ चे संस्थापक मोटेगावकर यांना सीबीआयकडून अटक करण्यामागचे नेमके कारण काय ?

May 18, 2026 | 01:47 PM
IPL 2026: धोनी IPL मधून रिटायरमेंट घेणार? हैदराबादविरुद्ध ‘थाला’ खेळणार शेवटचा सामना? माहिती आली समोर

IPL 2026: धोनी IPL मधून रिटायरमेंट घेणार? हैदराबादविरुद्ध ‘थाला’ खेळणार शेवटचा सामना? माहिती आली समोर

May 18, 2026 | 01:44 PM
Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू

Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू

May 18, 2026 | 01:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM