Dawood Ibrahim : दाऊद इब्राहिम मोठा झटका! ₹5000 कोटींच्या ड्रग्स कार्टेलचा मास्टरमाइंड ‘सलीम डोला’ ला तुर्कस्तानमधून जेरबंद

दाऊदचा जवळचा सहकारी सलीम इस्माईल डोला याची सध्या एका अज्ञात ठिकाणी चौकशी सुरू आहे. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) आणि सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (CBI) यांसारख्या भारतीय यंत्रणा ‘डी-कंपनी’चे सिंथेटिक ड्रग निर्मितीचे जाळे उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, जे डोला परदेशातून चालवत असल्याचा आरोप आहे. डोला विविध गुन्ह्यांमध्ये सामील आहे, ज्यात ‘डी-कंपनी’ला ड्रग्स पुरवण्याचा समावेश आहे.
गँगस्टर दाऊद इब्राहिमचा साथीदार असलेल्या डोलाला, अमली पदार्थांविरोधातील एका मोठ्या कारवाईअंतर्गत भारतात प्रत्यार्पित करण्यात आले आहे. डोलाचे भारतात प्रत्यार्पण हे अंडरवर्ल्डमधील ड्रग्सच्या व्यापाराला एक मोठा धक्का मानला जात आहे. असा आरोप आहे की, हा गँगस्टर परदेशातून ‘डी-कंपनी’च्या ड्रग्सशी संबंधित कारवायांचा एक मोठा भाग सांभाळत होता.
इस्तंबूलमध्ये अटक झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी सलीम डोलाला भारतात प्रत्यार्पित करण्यात आले आहे.
त्याच्या कथित टोळीने वार्षिक ५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे अमली पदार्थांचे जाळे चालवले, मात्र या आंतरराष्ट्रीय सिंडिकेटच्या कमाईचा कोणताही अंदाज उपलब्ध नाही.
सलीम डोलाचे प्रत्यार्पण हे भारतीय अधिकाऱ्यांसाठी एक मोठे यश आहे. ही प्रक्रिया जून २०२५ मध्ये संयुक्त अरब अमिरातीमधून त्याचा मुलगा, ताहिर डोला, याच्या यशस्वी प्रत्यार्पणाने सुरू झाली. काही महिन्यांनंतर ही प्रक्रिया पुढे चालू राहिली, जेव्हा डोलाच्या नेटवर्कमधील एक प्रमुख साथीदार, सलीम मोहम्मद सोहेल शेख, याला दुबईतून प्रत्यार्पित करण्यात आले.
सोहेल शेखला नंतर मुंबईच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकाने अटक केली. या कारवायांनी संघटनेभोवतीचा फास आवळत असल्याचे अधोरेखित केले, जिच्यावर भारतात अनेक आरोप आहेत. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अमली पदार्थांचे उत्पादन आणि आंतरराष्ट्रीय तस्करी, तसेच इतर विविध गुन्हेगारी कृत्यांचा समावेश आहे.