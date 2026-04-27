Political News : AAP ला मोठा धक्का; राज्यसभेच्या सभापतींकडून 7 खासदारांच्या BJP मधील विलीनीकरणाला मंजुरी

दिल्लीच्या राजकारणात मोठी घडामोड समोर आली असून, आम आदमी पक्षाच्या सात बंडखोर खासदारांना भाजपमध्ये विलीन होण्यासाठी राज्यसभा सचिवालयाकडून मंजुरी मिळाली आहे. राज्यसभा सचिवालयाने सोमवारी सकाळी या संदर्भात एक अधिसूचना जारी केली. यामुळे राज्यसभेतील भाजपचे संख्याबळ ११३ पर्यंत वाढेल. राज्यसभा अध्यक्षांनी या विलीनीकरणाला मंजुरी दिली असून, अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे. केजरीवाल यांच्या पक्षाला हा एक मोठा धक्का आहे.
आम आदमी पक्षाच्या सात खासदारांच्या भाजपमधील प्रवेशामुळे, राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित केलेल्या पाच सदस्यांसह राज्यसभेतील भाजपच्या खासदारांची एकूण संख्या ११३ झाली आहे. भाजपमध्ये सामील झालेल्या सात खासदारांमध्ये राघव चड्ढा, अशोक कुमार मित्तल, हरभजन सिंग, संदीप कुमार पाठक, विक्रमजीत सिंग साहनी, स्वाती मालीवाल आणि राजेंद्र गुप्ता यांचा समावेश आहे.
राघव चड्ढा यांनी सांगितले की, काही लोक त्यांना त्यांच्या निर्णयामागील कारण विचारत आहेत. ते म्हणाले, “मी माझे करिअर घडवण्यासाठी नव्हे, तर माझे करिअर सोडण्यासाठी राजकारणात आलो होतो. पण आता मला या पक्षात काम करण्यापासून रोखले जात आहे. आम आदमी पार्टी आता अशा लोकांच्या हातात अडकली आहे, जे स्वतःच्या स्वार्थासाठी काम करत आहेत. मला वाटले की मी एक चांगला माणूस असून चुकीच्या पक्षात काम करत आहे.”
राघव चड्ढा पुढे म्हणाले, “माझ्याकडे तीन पर्याय होते: पहिला, राजकारण सोडणे; दुसरा, याच पक्षात राहून त्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करणे; आणि तिसरा, दुसऱ्या पक्षात सामील होऊन माझी ऊर्जा सकारात्मक राजकारणासाठी वापरणे. आम्ही एकूण सात खासदारांनी हा राजकीय पक्ष सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. मी तुमच्या सर्व समस्या अधिक प्रयत्नांनी मांडेन आणि त्यांच्या निराकरणावरही काम करू शकेन.”
यापूर्वी, ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील एका पोस्टमध्ये राघव चड्ढा यांनी म्हटले होते की, भारतीय संविधानाच्या तरतुदींचा आधार घेत राज्यसभेतील आम आदमी पक्षाचे (आप) दोन-तृतीयांशपेक्षा जास्त खासदार भाजपमध्ये विलीन झाले आहेत. राज्यसभेच्या अध्यक्षांना सादर केलेल्या दस्तऐवजावर सात खासदारांनी स्वाक्षरी केली होती. मी, इतर दोन खासदारांसह, स्वतः स्वाक्षरी केलेला दस्तऐवज सादर केला.
राघव चड्ढा यांनी असा दावा केला आहे की, स्वाती मालीवाल आणि हरभजन सिंग हे देखील त्यांच्यासोबत आहेत. इतकेच नाही, तर पंजाबचे खासदार बलबीर सिंग सीचेवाल आणि विक्रमजीत सिंग साहनी हे देखील भाजपमध्ये सामील होऊ शकतात. यामुळे २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाच्या अडचणी वाढू शकतात.
भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांच्या एका पोस्टनुसार, राघव चड्ढा, अशोक मित्तल आणि संदीप पाठक यांनी आधीच भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे, तर हरभजन सिंग, स्वाती मालीवाल, विक्रम साहनी आणि राजिंदर गुप्ता लवकरच सामील होण्याची शक्यता आहे.
सध्या राज्यसभेत भाजपच्या १०६ जागा आहेत, परंतु विलीनीकरणाच्या घोषणेनंतर आणि अध्यक्षांच्या मंजुरीनंतर ही संख्या ११३ होईल. आम आदमी पक्षाची संख्या केवळ तीनवर येईल, तर काँग्रेसचे राज्यसभेत २९ खासदार आहेत.