US Iran Tension : पाकिस्तान फेल! आता UN ने सांभाळला मध्यस्थीचा मोर्चा, इराणला होर्मुझ खुला करण्याचा अल्टीमेटम

Strait Of Hormuz Crisis : होर्मुझवरुन पुन्हा अमेरिका इराणमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. यामुळे संयुक्त राष्ट्रांनी जागतिक उर्जा सुरक्षेला बसणार फटका लक्षात घेत थेट हस्तक्षेप केला आहे.

Updated On: Apr 28, 2026 | 11:33 AM
UN Apple to Iran Open Hormuz

संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरस (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • पाकिस्तान मध्यस्थीची भूमिका निभावण्यात फेल
  • अमेरिका इराण वादात आता संयुक्त राष्ट्रांचा हस्तक्षेप
  • इराणला दिला होर्मुझ खुला करण्याचा अल्टीमेटम
UN Apple to Iran Open Hormuz : तेहरान : मध्यपूर्वेतील तणाव दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. नुकतेच अमेरिकेने इराणचा स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ (Stait of Hormuz) खुला करण्यासाठीचा आणि शांततेचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. यामुळे युद्ध पुन्हा पेटण्याची शक्यता आहे. याच पार्श्वभूमीवर परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेत आणि जागतिक उर्जा सुरक्षेला बसणार फटका पाहता संयुक्त राष्ट्रांनी या वादा आता हस्तक्षेप केला आहे. संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी इराणला मोठा इशारा दिला आहे.

संयुक्त राष्ट्रांने इराणला ठणकावले

अँटोनियो गुटेरेस यांनी स्पष्ट केले आहे की, होर्मुझ जागतिक व्यापारासाठी महत्त्वाचा आहे. या मार्गावरुन होणाऱ्या जहाजांची ये-जा कोणत्याही अडथळ्याशिवाय व्हायला हवी. कोणत्याही देशाने या मार्गावर अवाजवी टोल आकारु नये. यामुळे जागितक तेल पुरवठ्याला फटका बसू शकतो. याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती अँटोनियो गुटेरस यांनी व्यक्त केली आहे. यावरुन इराणला स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ मार्ग उघडण्याचा इशारा संयुक्त राष्ट्रांनी दिला असल्याचे स्पष्ट होते.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ का महत्त्वाचा

होर्मुझ मार्गावरुन जगातील तेल पुरवठ्याच्या सुमारे २०% हिस्सा यामार्गावरुन जागतिक बाजारपेठेत नेला जातो. हा मार्ग बंद झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजरपेठेत कच्चा तेलाचा पुरवठा विस्कळीत होउन दर गगनाला भिडू शकतात. यामुळे जगभरातील देशांमध्ये उर्जा आणि इंधन संकट निर्माण होऊन अर्थव्यवस्थेला फटका बसेल. परिणामी जगातिक अर्थव्यवस्थेवरही याचा परिणाम होऊ शकतो.

पाकिस्तान मध्यस्थीत फेल

दुसरीकडे अमेरिका-इराणने पाकिस्तानला झिडकारले आहे. इस्लामाबादमध्ये होणारी चर्चा डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी रद्द केली आहे. यामुले पाकिस्तान (Pakistan) तोंडघशी पडला आहे. इराणच्या मते, पाकिस्तान मध्यस्थीची भूमिका बजावण्यास अपात्र आहे. अमेरिकेच्या इशाऱ्यानुसार तो कार्य करत आहे.

इराणचा नवा प्रस्ताव अन् ट्रम्प संतापले

दरम्यान इराणने होर्मुझ उघडण्यासाठी दोन नव्या अटी मांडल्या होता. यामध्ये पहिली अट ही युद्ध थांबेपर्यंत अणु कार्यक्रमावर चर्चा होणार नाही अशी ठेवण्यात आली आहे. तसेच दुसऱ्या अटीत इराणने आखाती देशांतील जहाज वाहतुकीचे वाद सोडवण्याची मागणी केली आहे. मात्र अमेरिकेने हा प्रस्ताव फेटाळला आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: संयुक्त राष्ट्राने इराणला होर्मुवरुन काय संकेत दिले आहेत?

    Ans: संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी इराणला होर्मुझ उघडण्याचे संकेत दिले आहे. जागतिक व्यापारात अडथशा येऊ नये असे त्यांनी म्हटले आहे.

  • Que: स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ का महत्त्वाचा आहे?

    Ans: होर्मुझ हा जागतील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी मार्गापैंकी एक आहे. या मार्गावरुन जगाच्या २०% पुरवठा जागतिक बाजारपेठेत पोहोचवला जातो. हा मार्ग बंद झाल्यास जगात उर्जा आणि इंधन संकट निर्माण होऊ शकते.

Published On: Apr 28, 2026 | 11:23 AM

