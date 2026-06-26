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CJP Protest: फक्त अंगठ्याचा ठसा द्या…! CJP अध्यक्ष अभिजीत दीपकेंकडून धर्मेंद्र प्रधानांना वाढदिवसाची ‘खास’ भेट

Updated On: Jun 26, 2026 | 06:29 PM IST
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सारांश

CJP Protest: आंदोलनाच्या पाचव्या दिवशी अभिजीत दीपके यांनी सरकारवर त्यांच्या पक्षाची सोशल मीडिया खाती ब्लॉक केल्याचा आरोप केला. या कारवाईबाबत माहिती मागितली असता अधिकाऱ्यांनी कोणतीही स्पष्ट माहिती दिली नसल्याचा दावा त्यांनी केला.

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CJP Protest: फक्त अंगठ्याचा ठसा द्या...! CJP अध्यक्ष अभिजीत दीपकेंकडून धर्मेंद्र प्रधानांना वाढदिवसाची 'खास' भेट

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विस्तार
  • देशातील स्पर्धा परीक्षांमधील घोळ आणि ‘नीट’ (NEET-UG) पेपरफुटी प्रकरणाचा निषेध नोंदवण्यासाठी दिल्लीतील जंतर-मंतर मैदानावर हे आंदोलन सुरू
  • अभिजीत दीपके यांनी आपल्या अधिकृत ‘एक्स’ (ट्विटर) खात्यावर व्हाईटबोर्डवर संदेश लिहितानाचा आणि कार्यकर्त्यांसह घोषणाबाजी करतानाचा व्हिडिओ शेअर
  • विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्यासाठी सरकार सोशल मीडिया अकाऊंट्सवर निर्बंध आणत आहे, मात्र तरीही आंदोलन सुरूच राहील.
 

CJP Protest: स्पर्धा परीक्षा आणि नीट पेपरफुटी प्रकरणांच्या निषेधार्थ दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानात सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)चे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांना राजीनाम्याची मागणी करणारी ‘खास भेट’ पाठवली आहे. जंतर-मंतरवरील आंदोलनाच्या सहाव्या दिवशी त्यांनी व्हाईटबोर्डवर संदेश लिहून शिक्षणमंत्र्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतानाच राजीनामा देण्याचे आवाहन केले.

अभिजीत दीपके यांनी संदेश देतानाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर (X) शेअर केला आहे. व्हिडिओमध्ये ते व्हाईटबोर्डवर “वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, धर्मेंद्र प्रधान जी. कृपया राजीनामा द्या.” असा संदेश लिहिताना दिसत आहेत. यावेळी त्यांच्यासोबत आंदोलनाला पाठिंबा देणारे कार्यकर्तेही उपस्थित असून त्यांना पाठिंबा देत असल्याचे दिसत आहे.

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यानंतर दीपके म्हणाले, “धर्मेंद्र प्रधान, तुम्हाला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. वाढदिवसाची भेट म्हणून आम्ही तुम्हाला राजीनामा पत्र पाठवत आहोत. त्यावर फक्त तुम्हाला फक्त अंगठ्याचे निशान द्याचे आहे.” असा खोचक टोलाही त्यांनी लगावला आहे. आज २६ जून हा केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा वाढदिवस आहे.

जंतर मंतरवर आंदोलन सुरूच  राहणार

आंदोलनाच्या पाचव्या दिवशी अभिजीत दीपके यांनी सरकारवर त्यांच्या पक्षाची सोशल मीडिया खाती ब्लॉक केल्याचा आरोप केला. या कारवाईबाबत माहिती मागितली असता अधिकाऱ्यांनी कोणतीही स्पष्ट माहिती दिली नसल्याचा दावा त्यांनी केला.

यावेळी त्यांनी प्रश्न उपस्थित करत म्हटले, “जर सर्व काही गोपनीय ठेवले जात असेल, तर नीटचा पेपर गोपनीय का ठेवता आला नाही?” तसेच, “पेपरफुटी झाली नसती तर अनेक विद्यार्थ्यांना आपला जीव गमवावा लागला नसता,” असेही त्यांनी म्हटले.”आम्ही आणि आमचे पालक करदाते आहोत. तरीही आम्हाला दहशतवादी म्हटले जात आहे. ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे,” असा आरोपही त्यांनी केला आहे. दरम्यान, अभिजीत दीपके यांनी केलेल्या आरोपांवर किंवा त्यांच्या मागण्यांवर केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.

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यापूर्वी अभिजीत दीपक म्हणाले होते की, जर पंतप्रधानांनी देशातील जागरूक विद्यार्थी आणि विद्यार्थी संघटनांशी वेळेवर थेट संवाद साधला असता, तर त्यांना जमिनीवरील तरुणांच्या खऱ्या समस्या आणि तक्रारींची अधिक सखोल माहिती मिळाली असती आणि त्यावर ठोस तोडगा काढता आला असता. देशातील तरुणांना आश्वासन देताना, त्यांनी आपल्या मागणीचा पुनरुच्चार केला की, जोपर्यंत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट घोटाळ्याप्रकरणी राजीनामा देत नाहीत, तोपर्यंत ‘झुरळ जनता पक्षा’ची हिंसक आणि शांततापूर्ण अशी दोन्ही प्रकारची देशव्यापी आंदोलने कोणत्याही परिस्थितीत थांबणार नाहीत.

Web Title: Cjp chief abhijit dipke sends resignation letter to dharmendra pradhan on birthday jantar mantar

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Published On: Jun 26, 2026 | 06:29 PM

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