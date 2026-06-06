Cockroach Janata Party Protest: कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाला दिल्ली पोलिसांची परवानगी

Cockroach Janata Party latest update: दिल्ली पोलिसांनी कॉकरोच जनता पार्टीला (सीजेपी) जंतर मंतरवर आंदोलन करण्याची परवानगी दिली आहे. सीजेपीने आपल्या समर्थकांना जंतर मंतरवर शांततापूर्ण निदर्शनासाठी परवानगी मागण्याकरिता शनिवारी सकाळी ९ वाजता पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस स्टेशनबाहेर जमण्याचे आवाहन केले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने यापूर्वी या आंदोलनाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता, त्यामुळे प्रस्तावित निदर्शनासाठी कोणताही कायदेशीर अडथळा उरला नव्हता.
नीट (NEET) पेपरफुटी आणि शिक्षण व्यवस्थेतील कथित अनियमिततेच्या मुद्द्यावरून राष्ट्रीय राजधानी नवी दिल्लीत राजकीय वातावरण तापले आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे संस्थापक अभिजित दीपके शनिवारी (६ जून) सकाळी अमेरिकेतील बोस्टन येथून नवी दिल्लीत दाखल झाले आहेत. त्यांच्या या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी संपूर्ण शहरात कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि इतर केंद्रीय मंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानांबाहेर सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. शांतता राखण्यासाठी मध्य दिल्लीचे १२ झोनमध्ये विभाजन करण्यात आले असून, प्रत्येक झोनची जबाबदारी डीसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे सोपवण्यात आली आहे. तसेच संवेदनशील भागांत १,००० हून अधिक पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले असून आंदोलकांशी संघर्ष टाळत संवादाने परिस्थिती हाताळण्याचे निर्देश पोलिसांनी दिले आहेत.
दरम्यान, अभिजित दीपके यांनी ‘एक्स’ (ट्विटर) वर पोस्ट करत समर्थकांना पुस्तके आणि तिरंगा घेऊन जंतर-मंतरवर पोहोचण्याचे आवाहन केले आहे. “आंदोलन प्रेम आणि शांततेने पुढे न्यायचे असून, सहानुभूतीचे प्रतीक म्हणून पोलिसांना फुले अर्पण करावीत,” असे त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. दुसरीकडे, या प्रकरणातील याचिकेवर ठरल्याप्रमाणे सुनावणी होईल, असे न्यायमूर्ती सौरभ बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती अमित शर्मा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
प्रसिद्ध शिक्षण सुधारक आणि हवामान कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनीही ५ जूनपर्यंत शिक्षण मंत्र्यांनी राजीनामा न दिल्यास या आंदोलनात सामील होण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे या आंदोलनाला मोठी धार मिळण्याची शक्यता असून, दिल्लीतील वाहतूक आणि कायदा-सुव्यवस्थेवर पोलीस प्रशासन बारीक लक्ष ठेवून आहे.
सीजेपीच्या आंदोलन स्थळी सर्वत्र पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत. वाहनांची तपासणी केली जात आहे. जंतर मंतरच्या जवळ कुठेही पार्किंगला बंदी आहे. वाहतुकीत कोणताही अडथळा येऊ नये यासाठी वाहतूक पोलीसही तैनात करण्यात आले आहेत. एनडीएमसी परिसराचे छावणीत रूपांतर झाले आहे. वाहतूक पोलीस दुचाकींवरून गस्त घालत आहेत. खास बाब म्हणजे, ‘जनरेशन झेड’ला ज्येष्ठांकडूनही मोठा पाठिंबा मिळाल्याचे दिसत आहे.