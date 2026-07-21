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राहुल गांधी ताब्यात; सोनिया गांधी पोलीस ठाण्यात दाखल, काँग्रेसचे आंदोलन अधिक तीव्र

Updated On: Jul 21, 2026 | 09:29 PM IST
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सारांश

दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर सोनिया गांधी पोलीस ठाण्यात पोहोचल्या. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून काँग्रेसने पंतप्रधान निवासासमोर आंदोलन छेडले असून राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे.

राहुल गांधी ताब्यात; सोनिया गांधी पोलीस ठाण्यात दाखल, काँग्रेसचे आंदोलन अधिक तीव्र

राहुल गांधी ताब्यात; सोनिया गांधी पोलीस ठाण्यात दाखल, काँग्रेसचे आंदोलन अधिक तीव्र

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विस्तार

दिल्लीतील राजकीय घडामोडींना मंगळवारी मोठे वळण मिळाले. काँग्रेसच्या आंदोलनादरम्यान लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी पोलीस ठाण्यात दाखल झाल्या. या घडामोडीमुळे राजधानीतील राजकीय वातावरण आणखी तापले आहे.

राहुल गांधींना ताब्यात घेतल्यानंतर सोनिया गांधी पोलीस ठाण्यात

मिळालेल्या माहितीनुसार, राहुल गांधी यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांना पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले. त्यानंतर सोनिया गांधी आपल्या मुलाची भेट घेण्यासाठी पोलीस ठाण्यात पोहोचल्या. दरम्यान, प्रियंका गांधी यांनीही आंदोलन सुरूच ठेवण्याची भूमिका घेत धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी पुन्हा एकदा केली.

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पंतप्रधान निवासासमोर काँग्रेसचे आंदोलन

नीट पेपरफुटी प्रकरण आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानासमोर ठिय्या आंदोलन सुरू केले होते. आंदोलनादरम्यान परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी कारवाई करत राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तसेच समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्यासह अनेक नेत्यांना ताब्यात घेतले.

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा

दिल्लीतील जंतर-मंतरवर सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी काँग्रेसने हे आंदोलन छेडले आहे. विद्यार्थ्यांवरील पोलिस कारवाईचा निषेध करत राहुल गांधी आणि इतर विरोधी पक्षातील नेत्यांनी सरकारवर टीका केली. काँग्रेसने स्पष्ट केले आहे की, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरू राहील.

या संपूर्ण घडामोडींमुळे राजधानी दिल्लीतील राजकीय वातावरण अधिक तापले असून, पुढील काळात केंद्र सरकार आणि विरोधक यांच्यातील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Rahul Gandhi: राजधानी तापली! पंतप्रधान निवासाबाहेर ३ तास ठिय्या मांडणारे राहुल गांधी अन् अखिलेश यादव पोलिसांच्या ताब्यात

 

Web Title: Sonia gandhi reaches police station after rahul gandhi detention

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Published On: Jul 21, 2026 | 09:29 PM

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