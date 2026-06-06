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Cockroach Janata Party Protest 6 june: कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनापूर्वी पक्षाकडून गाईडलाईन्स जारी

Updated On: Jun 06, 2026 | 08:13 AM IST
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सारांश

Cockroach Janata Party movement- पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दीपक हे सकाळी ८ वाजता अमेरिकेतून दिल्लीत दाखल होणार असून आंदोलन सुरू होण्यापूर्वी आवश्यक पोलीस परवानग्या आणि अन्य औपचारिकता पूर्ण करण्यात येतील, अशी माहिती त्यांनी दिली आहे. त्यानंतर सकाळी ९ वाजता आंदोलनाला सुरुवात होणार आहे.

Cockroach Janata Party Protest 6 june: कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनापूर्वी पक्षाकडून गाईडलाईन्स जारी

Cockroach Janata Party Announces Protest on June 6

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विस्तार

Cockroach Janata Party Protest : कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी)ने ६ जून रोजी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे मोठ्या आंदोलनाचे आयोजन केले आहे. जंतर मंतर येथे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करण्याची संघटनेची ही पहिलीच वेळ असल्याचे सांगितले जात आहे.

पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दीपक हे सकाळी ८ वाजता अमेरिकेतून दिल्लीत दाखल होणार असून आंदोलन सुरू होण्यापूर्वी आवश्यक पोलीस परवानग्या आणि अन्य औपचारिकता पूर्ण करण्यात येतील, अशी माहिती त्यांनी दिली आहे. त्यानंतर सकाळी ९ वाजता आंदोलनाला सुरुवात होणार आहे.

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सीजेपीकडून आंदोलनासाठी ‘डूज अँड डोन्ट्स’ जारी; शांततापूर्ण सहभागाचे आवाहन

नवी दिल्ली : कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी)ने ६ जून रोजी जंतर मंतर येथे होणाऱ्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सहभागी नागरिकांसाठी ‘डूज अँड डोन्ट्स’ची यादी जाहीर केली आहे. आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांनी शिस्त, जबाबदारी आणि शांतता राखावी, असे आवाहन पक्षाने केले आहे.

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काय करावे?

आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या नागरिकांनी ६ जून रोजी सकाळी ९ वाजता जंतर मंतरजवळील पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस स्टेशन परिसरात उपस्थित राहावे, असे पक्षाने म्हटले आहे.

शिक्षणाचा हक्क आणि समान संधी यांना पाठिंबा दर्शवण्यासाठी आंदोलकांनी राष्ट्रध्वज तिरंगा आणि एक पुस्तक सोबत आणावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

आंदोलनादरम्यान जबाबदारीने आणि शांततेच्या मार्गाने छायाचित्रण किंवा व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करावे, असेही पक्षाने सांगितले आहे.

कोणतेही गैरवर्तन, गोंधळ किंवा अनुचित प्रकार आढळल्यास त्याची तत्काळ पोलिसांना माहिती द्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

हवामानाचा विचार करून आंदोलनस्थळी यावे, पुरेसे पाणी प्यावे आणि आरोग्याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

सनस्क्रीनचा वापर करावा आणि टोपी सोबत ठेवावी, असा सल्लाही देण्यात आला आहे.

काय करू नये?

आंदोलकांनी शक्यतो एकटे न येता गटाने, मित्रांसोबत किंवा कुटुंबासह सहभागी व्हावे, असे पक्षाने म्हटले आहे. त्यामुळे आंदोलन अधिक प्रभावी होईल, असा पक्षाचा दावा आहे.

फुले आणल्यास ती फेकू नयेत. त्याऐवजी पोलिसांना आदरपूर्वक फुले देऊन त्यांच्या कार्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

ट्रोलर्स, चिथावणीखोर किंवा वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तींशी संवाद साधू नये, असेही पक्षाने स्पष्ट केले आहे.

आंदोलनासाठी उपाशीपोटी येऊ नये. सहभागी नागरिकांनी घरून नाश्ता किंवा जेवण करून यावे, असे आवाहन करण्यात आले असून, “क्रांतीसाठी न्याहारीची आवश्यकता
असते,” असा संदेशही पक्षाने दिला आहे.

दरम्यान, आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सीजेपीशी संबंधित सोशल मीडिया घडामोडींनाही वेग आला असून पक्षाचे ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) वरील खाते निलंबित झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

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Web Title: Cockroach janata party protest june 6 protests for resignation of dharmendra pradhan delhi jantar mantar protest

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Published On: Jun 06, 2026 | 07:50 AM

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