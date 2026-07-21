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भीषण अन् महाभयंकर! परत जातो म्हणून निघाला अन्…; नाणेघाटात ‘त्या’ युवकासोबत घडले तरी काय?

Updated On: Jul 21, 2026 | 09:36 PM IST
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सारांश

बेपत्ता  युवकाची डोंगरावर अर्धवट ठिकाणी एक चप्पल सापडली . तसेच दरीत घसरल्याच्या खुणा दिसल्याने तो युवक पावसामध्ये पाय घसरून दरीत पडला असण्याची दाट शक्यता वाटली.

भीषण अन् महाभयंकर! परत जातो म्हणून निघाला अन्…; नाणेघाटात ‘त्या’ युवकासोबत घडले तरी काय?

नाणेघाटात दरीत कोसळून एकाचा मृत्यू (फोटो- टीम नवराष्ट्र)

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विस्तार
नाणेघाटातील कड्यावरून दरीत कोसळल्याने चार मित्रांपैकी एकाचा दुर्दैवी मृत्यू
नाणेघाट येथील ‘नानाचा अंगठा’ या डोंगरावर घडली घटना 
दत्ता विनायक लोंढे असे मृत्यू झालेल्या युवकाचे नाव
 
नारायणगाव: महाराष्ट्र राज्यातील पर्यटनाचा दर्जा भेटलेल्या जुन्नर तालुक्यात व मुरबाड तालुक्याच्या सीमेवर असलेल्या ऐतिहासिक नाणेघाट येथील ‘नानाचा अंगठा’ या डोंगरावर  गेलेल्या चार मित्रांपैकी एकाचा कड्यावरून पाय घसरल्याने दरीत पडून मृत्यू झाल्याची घटना (दि २० जुलै रोजी) घडली.दत्ता विनायक लोंढे (वय २२)  रा. -पारगाव ता. आंबेगाव, जि. पुणे असे दरीत पडून मृत्यू झालेल्या युवकाचे नाव असून त्याचा मृतदेह (दि २१ रोजी) शोधून काढण्यात मुरबाड येथील सह्यगिरी रेस्क्यू टीमला यश आले आहे. याबाबत पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय गुंड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तेजस लक्ष्मण काटे (वय २५), सुनील बाबुराव पवार (वय २३), अनिकेत संदीप ढोबळे (वय २२), दत्ता विनायक लोंढे (वय २२ सर्व रा. -पारगाव ता. आंबेगाव, जि. पुणे हे नाणेघाट परिसरात फिरण्यासाठी गेले होते.दरम्यान निम्म्या वाटेतून परत जातो म्हणून निघालेला दत्ता लोंढे हा पार्किंगच्या ठिकाणी गाडीमध्ये दिसला नाही म्हणून त्याच्या सोबतच्या मित्रांनी त्याचा शोध घेतला असता तो जवळपास कोठेही दिसला नाही. या घटनेची माहिती मिळताच जुन्नर पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संकेत चौधरी व पोलिस पथक रवाना झाले . आपदा विभागातील रेस्क्यू टीम, फॉरेस्ट विभाग यांना माहिती देऊन त्या ठिकाणी शोध व बचाव कार्य सुरू केले असता दाट धुक्यामुळे दरीमध्ये काहीही दिसून येत नसल्याने शोधण्यात अडचण निर्माण झाली.

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बेपत्ता  युवकाची डोंगरावर अर्धवट ठिकाणी एक चप्पल सापडली . तसेच दरीत घसरल्याच्या खुणा दिसल्याने तो युवक पावसामध्ये पाय घसरून दरीत पडला असण्याची दाट शक्यता वाटली. घटनास्थळी आपदा मित्र सुशांत भुजबळ रेस्क्यू टीम सदस्य आदित्य डेरे, शंतनू डेरे जुन्नर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय गुंड, वनपरिक्षेत्राधिकारी प्रदीप चव्हाण यांनी थर्मल ड्रोन द्वारे या ठिकाणी पाहणी केली असता पाऊस वारा व धुके यामुळे शोध मोहीम थांबवण्यात आली.

दि. २१ सकाळी पुन्हा शोधमोहीम मुरबाडच्या दिशेने चालू केली असता मुरबाड येथील दीपक विशे यांच्या सह्यगिरी रेस्क्यू टीमच्या कुसुम विशे, संदेश गपाट, हेमंत ठोंबरे, रामदास ठोंबरे, मारुती वाघ, हरि लोबी, समीर ठोंबरे यांनी सुमारे साडे तीन तास अथक प्रयत्न करून सकाळी ९.३० च्या सुमारास युवकाचा मृतदेह शोधून काढण्यात यश मिळविले. दरम्यान पर्यटकांनी अशा परिसरात जाताना सतर्कता बाळगण्याचे व घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करण्याचे प्रशासनाकडून आवाहन करण्यात येत आहे.

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मुरबाड जि.ठाणे येथील सह्यगिरी रेस्क्यु टीमने या वर्षभरात दहा बचाव कार्य केले असून त्यापैकी सहा बचाव कार्यामध्ये मृतदेह शोधून काढले आहेत.हे मृतदेह २० ते २५ वयोगटातील आहेत तरुणांनी फिरायला जाताना मद्यप्राशन करू नये, तसेच नको धाडसही करू नये असे आवाहन सहयगिरी रेस्क्यू टीमचे दीपक विशे व पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय गुंड यांनी यांनी केले आहे.

Web Title: One of four friends met with a tragic death after falling into valley from a cliff at naneghat accident pune

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Published On: Jul 21, 2026 | 09:36 PM

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