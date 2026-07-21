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BreakingNews: जग हादरलं! Amazon च्या डेटा सेंटरवर इराणचा मिसाइल हल्ला? सत्य काय?

Updated On: Jul 21, 2026 | 09:31 PM IST
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सारांश

सप्टेंबर मध्ये पहिल्यांदाच ट्रम्प आणि चीन चे राष्ट्रपती शी जिनपिंग हे AI वर एकत्र बसून चर्चा करणार आहेत . अश्या चर्चा सुरु असतानाच इराणकडून केला गेलेला डेटा सेंटरवरच्या हल्ल्याचा दावा , नक्कीच जगाला चिंतेत टाकणारा आहे . कारण हा हल्ला जर खरा असेल , तर जगात पहिल्यांदयाच AI च्या डेटा सेंटर वरचा हा " पहिला हल्ला " म्हणून गणला जाईल .

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

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विस्तार

तेहरान / मनामा : मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने एक मोठा दावा केला आहे. बहरैनमधील Amazon Web Services (AWS) च्या महत्त्वाच्या डेटा सेंटरवर क्षेपणास्त्र हल्ला केल्याचा दावा इराणने केला असून, या घटनेमुळे जगभरातील तंत्रज्ञान क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

इराणी माध्यमांनुसार, हा हल्ला अमेरिकेच्या लष्करी आणि तांत्रिक पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करण्याच्या व्यापक मोहिमेचा भाग होता. IRGC च्या म्हणण्यानुसार, डेटा सेंटरसह काही अमेरिकन लष्करी संप्रेषण सुविधांनाही लक्ष्य करण्यात आले. मात्र, या दाव्याची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही.

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Amazon, बहरैन सरकार किंवा अमेरिकन प्रशासनाने या हल्ल्यामुळे मोठे नुकसान झाल्याची अधिकृत माहिती अद्याप दिलेली नाही. त्यामुळे सध्या ही घटना इराणचा दावा म्हणूनच पाहिली जात आहे. आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्था आणि सुरक्षा तज्ज्ञ या दाव्याची पडताळणी करत आहेत.

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तज्ज्ञांच्या मते, जर हा दावा खरा ठरला तर हा केवळ एका डेटा सेंटरवरील हल्ला नसून जगातील क्लाउड कॉम्प्युटिंग आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पायाभूत सुविधांवर झालेल्या सर्वात गंभीर हल्ल्यांपैकी एक मानला जाऊ शकतो. Amazon Web Services चा वापर जगभरातील हजारो कंपन्या, सरकारी संस्था आणि AI प्लॅटफॉर्म करतात. त्यामुळे अशा सुविधांवर यशस्वी हल्ला झाल्यास डिजिटल सेवा, क्लाउड नेटवर्क आणि AI प्रणालींवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

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दरम्यान, सोशल मीडियावर Elon Musk यांच्या डेटा सेंटरवरही हल्ला झाल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. मात्र, अशा कोणत्याही हल्ल्याची अधिकृत किंवा स्वतंत्र पुष्टी सध्या उपलब्ध नाही.

या घटनेमुळे मध्यपूर्वेतील संघर्ष आता पारंपरिक युद्धापुरता मर्यादित न राहता तंत्रज्ञान, क्लाउड सेवा आणि AI इन्फ्रास्ट्रक्चरपर्यंत पोहोचल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. येत्या काही तासांत अमेरिका, Amazon आणि बहरैन सरकारकडून येणाऱ्या अधिकृत प्रतिक्रियांकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.

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Web Title: Breaking news the world is shaken did iran launch a missile attack on an amazon data center what is the truth

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Published On: Jul 21, 2026 | 09:31 PM

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