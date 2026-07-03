मुख्यमंत्री विजय यांच्यावर टीका महागात; डीएमकेचे माजी मंत्री अटकेत, माजी मुख्यमंत्री स्टालिन भडकले

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय जोसेफ यांच्याविरोधात कथित आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याच्या प्रकरणात डीएमकेचे माजी मंत्री आणि आमदार अनिता आर. राधाकृष्णन यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली.
तूतीकोरिनपासून सुमारे २३ किलोमीटर अंतरावरील अथूर येथे दौऱ्यावर असताना पोलिसांनी राधाकृष्णन यांना ताब्यात घेतले. त्यांच्या अटकेनंतर समर्थकांनी घोषणाबाजी करत पोलिस कारवाईचा निषेध केला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, २० जून रोजी झालेल्या एका कार्यक्रमात राधाकृष्णन यांनी मुख्यमंत्री विजय यांच्याविरोधात कथित आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते. त्यानंतर सत्ताधारी टीव्हीके पक्षाने पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली.
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या तक्रारीच्या आधारे त्यांच्याविरोधात भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत कलम 352 (शांतता भंग करण्याच्या उद्देशाने जाणीवपूर्वक अपमान करणे) आणि कलम 353(2) (सार्वजनिक अशांतता निर्माण करणारी विधाने करणे) अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला.
अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती जी. के. इलंथिरैयन यांनी निरीक्षण नोंदवले की, आमदार या नात्याने अशा प्रकारची विधाने करणे योग्य नाही. त्यानंतर न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला आणि त्यानंतर पोलिसांनी राधाकृष्णन यांना अटक केली.
डीएमकेचे अध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यांनी या अटकेवर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. स्टालिन म्हणाले, “राधाकृष्णन आपल्या मतदारसंघात असताना त्यांना अटक करण्याची एवढी घाई का करण्यात आली?”
त्यांनी पुढे आरोप केला की, सत्ताधारी टीव्हीकेने त्यांच्या एका आमदारावरील गंभीर आरोपांवर अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही. राज्य सरकार हत्या, दरोडे आणि महिलांविरोधातील गुन्हे रोखण्यात अपयशी ठरत असताना विरोधी पक्षातील नेत्यांवर तातडीने कारवाई करत आहे.
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स्टालिन यांनी मुख्यमंत्री विजय यांच्यावर विरोधी पक्षाला लक्ष्य करून सत्ता टिकवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. डीएमकेच्या खासदार कनिमोळी करुणानिधी यांनीही या अटकेचा निषेध करत, “दडपशाहीच्या राजकारणासमोर डीएमके झुकणार नाही,” अशी भूमिका मांडली.
दरम्यान, या प्रकरणातील आरोप न्यायालयीन प्रक्रियेत असून त्यावर अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. त्यामुळे संबंधित आरोपांची न्यायालयीन पडताळणी होणे बाकी आहे.