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Vastu Remedies: घराच्या मुख्य दरवाजाजवळ ‘या’ चुका टाळा; वास्तूनुसार उंबरठा आणि परिसर का मानला जातो महत्त्वाचा?

Updated On: Aug 04, 2026 | 12:29 PM IST
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सारांश

Vastu Remedies: भारतीय परंपरेत मुख्य दरवाजाला आणि उंबरठ्याला विशेष महत्त्व दिले जाते. वास्तुशास्त्रानुसार उंबरठा हा घरात सकारात्मक ऊर्जा टिकवून ठेवण्यास आणि बाहेरील नकारात्मक प्रभाव कमी करण्यास मदत करतो, अशी श्रद्धा आहे.

Vastu Remedies: घराच्या मुख्य दरवाजाजवळ 'या' चुका टाळा (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Vastu Remedies: घराच्या मुख्य दरवाजाजवळ 'या' चुका टाळा (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार

 Vastu Remedies Main Door Vastu Home Entrance: भारतीय घरांमध्ये मुख्य दरवाजाला नेहमीच विशेष स्थान दिले जाते. घरात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची पहिली पायरी याच ठिकाणी पडते. त्यामुळे अनेक परंपरांमध्ये मुख्य प्रवेशद्वार स्वच्छ, सुंदर आणि शुभ ठेवण्यावर भर दिला जातो. वास्तुशास्त्रातही घराचा दरवाजा हा सकारात्मक वातावरणाचा प्रवेशमार्ग मानला जातो. त्यामुळे पूर्वीच्या काळात जवळपास प्रत्येक घराच्या दाराला उंबरठा असायचा. आज आधुनिक घरांमध्ये ही पद्धत कमी होताना दिसते, पण त्यामागील कारण आणि महत्त्व अजूनही अनेकजण मानतात.

उंबरठ्याला इतके महत्त्व का दिले जाते?

पूर्वीच्या काळात घराचा उंबरठा हा केवळ बांधकामाचा भाग नव्हता, तर तो घराच्या सुरक्षिततेचे आणि शुभतेचे प्रतीक मानला जायचा. घरात येणारी धूळ, पाणी किंवा बाहेरील अस्वच्छता काही प्रमाणात थांबवण्याचे कामही उंबरठा करत असे. वास्तुशास्त्रानुसार, योग्य रचनेचा उंबरठा घरातील वातावरण संतुलित ठेवण्यास मदत करतो, अशी श्रद्धा आहे.

त्याचबरोबर घराचा प्रवेशद्वार आणि त्याच्या आसपासचा परिसर स्वच्छ, मोकळा आणि नीटनेटका ठेवणेही महत्त्वाचे मानले जाते. त्यामुळे घरात आनंदाचे वातावरण टिकून राहते, असे अनेकांचे मत आहे.

मुख्य दरवाजाजवळ ‘या’ गोष्टी टाळा

१. काटेरी झाडे लावणे टाळावे

घराच्या प्रवेशद्वारासमोर काटेरी झाडे लावणे अनेकजण टाळतात. वास्तूनुसार अशी झाडे घरातील शांततेवर परिणाम करू शकतात, अशी मान्यता आहे. यामुळे कुटुंबातील सदस्यांमध्ये मतभेद वाढू शकतात, असे सांगितले जाते. त्यामुळे घरासमोर फुलझाडे किंवा हिरवीगार शोभेची झाडे लावण्याला अधिक प्राधान्य दिले जाते. (Vastu Remedies:)

२. दुधासारखा पांढरा रस येणारी झाडे

काही झाडांच्या फांद्या किंवा खोड तोडल्यावर पांढऱ्या रंगाचा चिकट रस बाहेर येतो. वास्तुशास्त्रात अशी झाडे मुख्य दरवाजाजवळ लावणे योग्य मानले जात नाही. पारंपरिक मान्यतेनुसार, यामुळे घरातील आर्थिक आणि कौटुंबिक वातावरणावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे अशी झाडे प्रवेशद्वारापासून दूर ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो.

३. दगड किंवा बांधकामाचा कचरा

अनेक घरांसमोर बांधकामानंतर दगड, वीटा किंवा इतर साहित्य महिनोनमहिने तसेच पडून असते. मात्र वास्तूनुसार घरासमोर असा पसारा ठेवणे चांगले मानले जात नाही. स्वच्छ आणि मोकळा परिसर घराचे सौंदर्य वाढवतो तसेच सकारात्मक भावना निर्माण करण्यास मदत करतो.

४. कचरापेटीची योग्य जागा निवडा

मुख्य दरवाजासमोर कचरापेटी ठेवणे शक्यतो टाळावे. त्यामुळे परिसर अस्वच्छ दिसतो आणि दुर्गंधीही निर्माण होऊ शकते. वास्तुशास्त्रातही प्रवेशद्वार स्वच्छ आणि अडथळामुक्त ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो. त्यामुळे कचरापेटी घराच्या योग्य आणि नजरेआड जागी ठेवणे अधिक योग्य मानले जाते.

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५. प्रवेशद्वारासमोर मोठे झाड

घरासमोर अगदी दरवाज्याच्या समोरच मोठे आणि दाट झाड असल्यास घरात सूर्यप्रकाश कमी येऊ शकतो. त्यामुळे घर कायम अंधुक राहण्याची शक्यता असते. वास्तूनुसार नैसर्गिक प्रकाश आणि मोकळी हवा घरासाठी लाभदायक मानली जाते. त्यामुळे प्रवेशद्वारासमोर मोठा अडथळा निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेणे योग्य ठरते.

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स्वच्छ प्रवेशद्वार घराचे सौंदर्य वाढवते

वास्तुशास्त्रावर विश्वास असो वा नसो, घराचा मुख्य दरवाजा स्वच्छ, नीटनेटका आणि आकर्षक ठेवणे ही चांगली सवय आहे. यामुळे घरात येणाऱ्यांवर सकारात्मक छाप पडते. उंबरठा, स्वच्छ परिसर आणि नीटनेटके प्रवेशद्वार या गोष्टी घराच्या सौंदर्यात भर घालतात. पारंपरिक श्रद्धेनुसार अशा छोट्या गोष्टी घरात सुख-शांती आणि सकारात्मक वातावरण टिकवून ठेवण्यास मदत करतात.

Web Title: Vastu remedies main door vastu home entrance

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Published On: Aug 04, 2026 | 12:29 PM

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