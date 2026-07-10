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मोठी बातमी ! तब्बल 1160 कोटींचा इथेनॉल घोटाळा समोर; कुपोषितांच्या 50 लाख क्विंटल तांदळावर डल्ला

Updated On: Jul 10, 2026 | 02:05 PM IST
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सारांश

गोदामांमध्ये अतिरिक्त धान्य साठवल्याने ते खराब होण्याचा धोका असतो. नवीन पिकासाठी जागा तयार करणे देखील आवश्यक आहे. म्हणूनच इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले जाते.

मोठी बातमी ! तब्बल 1160 कोटींचा इथेनॉल घोटाळा समोर; कुपोषितांच्या 50 लाख क्विंटल तांदळावर डल्ला

मोठी बातमी ! तब्बल 1160 कोटींचा इथेनॉल घोटाळा समोर; कुपोषितांच्या 50 लाख क्विंटल तांदळावर डल्ला

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विस्तार

भोपाळ : भारतात इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल पर्यावरणासाठी चांगले मानले जाते. केंद्र सरकार सातत्याने त्याला प्रोत्साहन देत आहे. या प्रोत्साहनाच्या युगात भ्रष्ट लोकांनीही स्वतःसाठी जागा निर्माण केली आहे. मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकारच्या धोरणांतर्गत, तांदळावर आधारित इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन देत आहे. आता एक घोटाळा उघडकीस आला आहे.

तपासात असे उघड झाले आहे की, इथेनॉल प्रकल्पात पाठवायचा असलेला ५० लाख क्विंटल सरकारी तांदूळ, त्याऐवजी एका व्यापाऱ्याच्या गोदामात पोहोचवण्यात आला आणि नंतर तो पुन्हा सरकारी गोदामात परत आणण्यात आला. त्याचे अंदाजित मूल्य सुमारे ११६० कोटी रुपये आहे. तपासात आणखी एक महत्त्वाचा खुलासा झाला. हा साधा तांदूळ नव्हता. हा कुपोषित मुलांसाठी खास तयार केलेला, पोषकतत्त्वयुक्त तांदूळ होता. गर्भवती महिला आणि किशोरवयीन मुलींमधील अॅनिमिया (रक्तक्षय) टाळण्यासाठीही या तांदळाचा वापर केला जातो. त्यात जीवनसत्त्वे आणि खनिजे मिसळली जातात.

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दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणामुळे इथेनॉल प्लांट चालक, तांदूळ गिरणी मालक आणि सरकारी यंत्रणा यांच्यातील संगनमत उघड झाले आहे.

तांदूळ स्वस्त दरात उपलब्ध

वास्तविक, मध्य प्रदेश सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की, गोदामांमध्ये अतिरिक्त धान्य साठवल्याने ते खराब होण्याचा धोका असतो. नवीन पिकासाठी जागा तयार करणे देखील आवश्यक आहे. म्हणूनच इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले जाते. सरकार या तांदळावर प्रति क्विंटल अंदाजे ३९०० ते ४००० खर्च करते, तर तोच तांदूळ प्लांटना केवळ २३२० प्रति क्विंटल दराने पुरवला जातो. सरकारी आकडेवारीनुसार, १०० किलो धानापासून अंदाजे ६७ किलो तांदूळ तयार होतो. या खर्चात किमान आधारभूत किंमत, पॅकेजिंग आणि गिरणीचा खर्च समाविष्ट आहे.

तीन ट्रकमुळे रहस्य उघड

हा संपूर्ण घोटाळा एका छोट्या घटनेमुळे उघडकीस आला. २ जून रोजी, बालाघाट येथील नवेगाव गोदामातून छिंदवाडा येथील एव्हीजे इथेनॉल प्लांटमध्ये तांदळाचे ३ ट्रक पाठवण्यात आले होते. नोंदीनुसार, हा तांदूळ इथेनॉल उत्पादनासाठी वापरला जाणार होता. ३ जून रोजी, यापैकी एक ट्रक बालाघाट येथील सांचेती राईस मिलमध्ये सापडला. उर्वरित दोन ट्रक इथेनॉल प्लांटपर्यंत कधीच पोहोचले नाहीत. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर, एका विशेष पोलीस तपास पथकाने तपास सुरू केला.

Web Title: Ethanol scam worth a 1160 crores incident in bhopal

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Published On: Jul 10, 2026 | 02:05 PM

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