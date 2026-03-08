Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

“हा राष्ट्रपतींचा नव्हे, तर संविधानाचा अपमान…”, प्रोटोकॉल उल्लंघनावरून पंतप्रधान मोदींचा ममता सरकारवर घणाघात

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या बंगाल दौऱ्यादरम्यान झालेल्या प्रोटोकॉल उल्लंघनावरून मोदींनी ममता बॅनर्जी सरकारला धारेवर धरले. "हा केवळ एका राष्ट्रपतीचा अपमान नसून देशाच्या संविधानाचा आणि लोकशाही परंपरेचा अवमान आहे."

Updated On: Mar 08, 2026 | 03:42 PM
प्रोटोकॉल उल्लंघनावरून पंतप्रधान मोदींचा ममता सरकारवर घणाघात (Photo Credit- X)

प्रोटोकॉल उल्लंघनावरून पंतप्रधान मोदींचा ममता सरकारवर घणाघात (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

  • “हा राष्ट्रपतींचा नव्हे, तर संविधानाचा अपमान…”,
  • प्रोटोकॉल उल्लंघनावरून पंतप्रधान मोदींचा ममता सरकारवर घणाघात
  • वाचा काय म्हणाले….
PM Narendra Modi on TMC: आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे औचित्य साधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी रविवारी दिल्लीत सुमारे ३३,५०० कोटी रुपयांच्या विकासकामांचे लोकार्पण आणि पायाभरणी केली. या सोहळ्यात जनसभेला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस (TMC) सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) यांच्या बंगाल दौऱ्यादरम्यान झालेल्या प्रोटोकॉल उल्लंघनावरून मोदींनी ममता बॅनर्जी सरकारला धारेवर धरले. “हा केवळ एका राष्ट्रपतीचा अपमान नसून देशाच्या संविधानाचा आणि लोकशाही परंपरेचा अवमान आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला.

आदिवासी अस्मितेचा आणि राष्ट्रपतींचा अवमान

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, “आज संपूर्ण देश महिला शक्तीचा सन्मान करत असताना, पश्चिम बंगालमध्ये टीएमसी सरकारने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा घोर अपमान केला आहे. राष्ट्रपती मुर्मू या संथाल समुदायाच्या एका मोठ्या उत्सवात सहभागी होण्यासाठी बंगालला गेल्या होत्या. मात्र, त्यांच्या स्वागताऐवजी टीएमसीने या महत्त्वपूर्ण आयोजनावर बहिष्कार टाकून आपली संकुचित वृत्ती दाखवून दिली आहे.”

राष्ट्रपती मुर्मू या स्वतः आदिवासी समुदायाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांच्या कार्यक्रमाकडे राज्य सरकारने केलेले दुर्लक्ष हे संविधानाच्या भावनेच्या विरोधात असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. “टीएमसीने हा कार्यक्रम केवळ कुप्रबंधनाच्या भरवशावर सोडला. हे वर्तन लोकशाहीच्या महान परंपरेला काळिमा फासणारे आहे,” असेही ते पुढे म्हणाले.

BJP राजकारणासाठी राष्ट्रपतींचा वापर, वर्षातून कितीवेळा येणार..? CM ममता बॅनर्जींचा अपमान प्रकरणावरुन चढला पारा

‘अहंकाराचा नाश निश्चित’; पंतप्रधानांचा इशारा

ममता सरकारवर निशाणा साधताना मोदींनी सत्तेच्या अहंकारावरून इशारा दिला. “शक्ती कितीही मोठी असली तरी अहंकार शेवटी विनाशाला कारणीभूत ठरतो. एका आदिवासी महिला राष्ट्रपतींच्या गरिमेचा अपमान करणाऱ्या टीएमसीच्या गलिच्छ राजकारणाचा आणि सत्तेच्या अहंकाराचा फुगा लवकरच फुटेल,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. बंगालची जनता, आदिवासी समाज आणि देशातील महिला या अपमानासाठी टीएमसीला कधीही माफ करणार नाहीत, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.

नेमका वाद काय?

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या दार्जिलिंग जिल्ह्यातील ९ व्या आंतरराष्ट्रीय संथाल संमेलनासाठी मुख्य अतिथी म्हणून गेल्या होत्या. मूळ कार्यक्रम फाशीदेवा ब्लॉक येथील बिधाननगरमध्ये प्रस्तावित होता, जिथे मोठ्या संख्येने आदिवासी बांधव येणार होते. मात्र, राज्य प्रशासनाने सुरक्षेचे कारण देत हा कार्यक्रम बागडोगरा विमानतळाजवळील गोशाईपूर येथे हलवला.

प्रोटोकॉल पाळणे हे….

कार्यक्रमाच्या ठिकाणी पोहोचल्यावर राष्ट्रपतींनी स्वतः या बदलावर नाराजी व्यक्त केली. जागा लहान असल्यामुळे अनेक आदिवासी बांधवांना तिथे पोहोचता आले नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे, राष्ट्रपतींच्या स्वागतासाठी ना मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आल्या, ना त्यांचा कोणताही मंत्री उपस्थित होता. राष्ट्रपतींनी ममता बॅनर्जी यांचा ‘लहान बहीण’ असा उल्लेख करत, “प्रोटोकॉल पाळणे हे पदाच्या गरिमेसाठी आवश्यक आहे, तुम्ही माझ्यावर नाराज आहात का?” असा प्रश्न विचारल्याने या वादाला तोंड फुटले.

ममता बॅनर्जींचे स्पष्टीकरण

दुसरीकडे, भारतीय जनता पक्षाने लावलेले सर्व आरोप ममता बॅनर्जी यांनी फेटाळून लावले आहेत. या कार्यक्रमाबाबत राज्य सरकारला कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आली नव्हती, असा दावा टीएमसीकडून करण्यात आला आहे. मात्र, केंद्र आणि राज्यांमधील हा प्रोटोकॉल वाद आता राष्ट्रीय स्तरावर तापला असून, आगामी काळात याचे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.

CM ममता बॅंनर्जींना राष्ट्रपतींचा अपमान भोवणार? पश्चिम बंगालमध्ये घटनेची गृह विभागाकडून दखल

Web Title: Pm modi slams mamata government for violating protocol

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 08, 2026 | 03:42 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

BJP राजकारणासाठी राष्ट्रपतींचा वापर, वर्षातून कितीवेळा येणार..? CM ममता बॅनर्जींचा अपमान प्रकरणावरुन चढला पारा
1

BJP राजकारणासाठी राष्ट्रपतींचा वापर, वर्षातून कितीवेळा येणार..? CM ममता बॅनर्जींचा अपमान प्रकरणावरुन चढला पारा

CM ममता बॅंनर्जींना राष्ट्रपतींचा अपमान भोवणार? पश्चिम बंगालमध्ये घटनेची गृह विभागाकडून दखल
2

CM ममता बॅंनर्जींना राष्ट्रपतींचा अपमान भोवणार? पश्चिम बंगालमध्ये घटनेची गृह विभागाकडून दखल

Chakan : स्थानिक बाजारपेठांना युद्धाच्या झळा; बाजारपेठेत मंदी, गॅस दरवाढ अन्…
3

Chakan : स्थानिक बाजारपेठांना युद्धाच्या झळा; बाजारपेठेत मंदी, गॅस दरवाढ अन्…

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरुन काँग्रेस आक्रमक; ‘या’ तारखेला कळमनुरी ते हिंगोली पदयात्रा
4

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरुन काँग्रेस आक्रमक; ‘या’ तारखेला कळमनुरी ते हिंगोली पदयात्रा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“हा राष्ट्रपतींचा नव्हे, तर संविधानाचा अपमान…”, प्रोटोकॉल उल्लंघनावरून पंतप्रधान मोदींचा ममता सरकारवर घणाघात

“हा राष्ट्रपतींचा नव्हे, तर संविधानाचा अपमान…”, प्रोटोकॉल उल्लंघनावरून पंतप्रधान मोदींचा ममता सरकारवर घणाघात

Mar 08, 2026 | 03:42 PM
वाहतूक कोंडीतून होणार सुटका? पुणे शहराबाहेरही विस्तारणार मेट्रोचे जाळे

वाहतूक कोंडीतून होणार सुटका? पुणे शहराबाहेरही विस्तारणार मेट्रोचे जाळे

Mar 08, 2026 | 03:40 PM
Vastu Tips: घरात झोपण्याची दिशा चुकीची असल्यास होऊ शकते नुकसान, जाणून घ्या योग्य नियम

Vastu Tips: घरात झोपण्याची दिशा चुकीची असल्यास होऊ शकते नुकसान, जाणून घ्या योग्य नियम

Mar 08, 2026 | 03:40 PM
US Iran War : तेहरानमध्ये इंधन कोटा घटवला; तेल प्रकल्पांवरील हल्ल्यानंतर प्रशासनाचा मोठा निर्णय

US Iran War : तेहरानमध्ये इंधन कोटा घटवला; तेल प्रकल्पांवरील हल्ल्यानंतर प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Mar 08, 2026 | 03:36 PM
US Iran War : ‘इराण कधीच झुकणार नाही’ ; राष्ट्राध्यक्ष पेझेश्कियान यांनी अमेरिकेला स्पष्टच सांगितले

US Iran War : ‘इराण कधीच झुकणार नाही’ ; राष्ट्राध्यक्ष पेझेश्कियान यांनी अमेरिकेला स्पष्टच सांगितले

Mar 08, 2026 | 03:32 PM
PCOD पासून केसांपर्यंत…. महिलांसाठी वरदान आहेत हे ‘लाडू’, रेसिपी नोट करा आणि आजपासूनच खायला सुरुवात करा

PCOD पासून केसांपर्यंत…. महिलांसाठी वरदान आहेत हे ‘लाडू’, रेसिपी नोट करा आणि आजपासूनच खायला सुरुवात करा

Mar 08, 2026 | 03:30 PM
उन्हाळ्यातील उकाड्यावर रामबाण उपाय! थंडगार द्राक्षाचे सरबत घरीच बनवा आणि शरीरात टिकून राहील गारवा

उन्हाळ्यातील उकाड्यावर रामबाण उपाय! थंडगार द्राक्षाचे सरबत घरीच बनवा आणि शरीरात टिकून राहील गारवा

Mar 08, 2026 | 03:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM