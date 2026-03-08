Farzi 2: शाहिद कपूरने चाहत्यांना दिली आनंदाची बातमी; अभिनेत्याने सुरु केली ‘फर्जी 2’ची शूटिंग

बॉलीवूड अभिनेता शाहिद कपूरची “फर्जी” ही वेब सिरीज चांगलीच गाजली होती. ही सिरीज २०२३ मध्ये प्राइम व्हिडिओवर प्रदर्शित झाली, ज्यामुळे शाहिदचा ओटीटी डेब्यू देखील झाला होता. बऱ्याच काळापासून लोक “फर्जी” च्या दुसऱ्या सीझनची चर्चा करत आहेत. दरम्यान, “फर्जी २” च्या सेटवरील काही फोटो समोर आले आहेत, जे सोशल मीडियावर व्हायरल होता होते. तसेच या वेब सिरीजच्या दुसऱ्या भागाबद्दल मोठी अपडेट देखील समोर आली आहे.
रणबीर कपूरच्या ‘Ramayana’ चित्रपटाचा ग्रँड लाँच कार्यक्रम ढकलला पुढे; ‘या’ कारणामुळे निर्मात्यांनी घेतला मोठा निर्णय
“फर्जी २” चे शूटिंग झाले सुरु
“फर्जी” हा अमेझॉन प्राइम व्हिडिओवरील सर्वाधिक पाहिलेला भारतीय शो बनला आहे. ७ मार्च रोजी, शाहिद कपूरने “फर्जी” च्या सेटवरील पहिले फोटो शेअर केले, जिथे तो “द फॅमिली मॅन” चित्रपट निर्माते राज आणि डीके यांच्यासोबत पुन्हा एकत्र येत असल्याची घोषणा केली. हा क्राइम ड्रामाचा दुसरा सीझन आहे. शाहिदने त्याचे पहिले फोटो इन्स्टाग्राम स्टोरीजवर पोस्ट केले. एका ब्लॅक अँड व्हाईट फोटोमध्ये तो राज आणि डीके यांच्यासोबत खोलवर संभाषण करताना दिसत आहे.
तसेच, दुसऱ्या फोटोमध्ये “फर्जी सीझन २” च्या स्क्रिप्टचा एक छोटासा भाग दाखवण्यात आला आहे, परंतु अधिक तपशील देण्यात आलेला नाही. शाहिदने कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की तो शोच्या पहिल्या दिवसाच्या शूटिंगसाठी परतला आहे. त्याने त्याच्या व्यक्तिरेखेचा, ‘सनी’चा टीझर लूक देखील शेअर केला. पहिल्या सीझनमध्ये शाहिद कपूर, विजय सेतुपती आणि राशी खन्ना मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत. हा सीझन १० फेब्रुवारी २०२३ रोजी प्रदर्शित होणार आहे.
अल्लू अर्जुनने लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त पत्नी स्नेहाला गिफ्ट केली आलिशान कार; Viral Video ने वेधले लक्ष
वेब सीरिजची का करावी लागली प्रतीक्षा?
राज आणि डीके “गन्स अँड रोझेस”, “सिटाडेल: हनी बनी”, “द फॅमिली मॅन सीझन ३” आणि “गुलकंडा टेल्स” आणि “रक्त युनिव्हर्स” सारख्या इतर अप्रकाशित प्रकल्पांवर काम करत असल्याने सीझन २ ला उशीर झाला आहे. चित्रपटात विजय सेतुपती मायकेल वेदनायगमची भूमिका साकारत आहेत, जो शाहिदच्या व्यक्तिरेखेचा पाठलाग करणारा स्पेशल टास्क फोर्स अधिकारी आहे, सनी. मायकेल ऑफिसर मेघा (राशी खन्ना) यांच्या टीमसह काउंटरफीटिंग अँड करन्सी फ्रॉड ॲनालिसिस अँड रिसर्च टीमचे प्रमुख आहेत. फर्जीला व्यापक प्रशंसा मिळाली आहे. ‘फर्जी २’ ला कसे प्रतिसाद मिळतो हे पाहणे मनोरंजक ठरणार आहे.