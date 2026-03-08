Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
धक्कादायक ! तरुणीवर सातत्याने अत्याचार; अत्याचाराचे फोटोही काढले अन् तेच नंतर पॉर्न साईटवर अपलोड केले

गेल्या वर्षी मिहान येथील कंपनीत कामाला होती. ती बेलतरोडी हद्दीत भाड्याने राहत होती. स्नॅपचॅट आणि इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून तिची ओळख अभिजितसोबत झाली.

Mar 08, 2026 | 03:54 PM
नागपूर : गेल्या काही दिवसांपासून गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. किरकोळ कारणावरून खून, खुनाचा प्रयत्न यांसारख्या घटना घडत आहेत. त्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनाही लक्षणीय वाढत आहेत. असे असताना नागपुरात एक धक्कादायक घटना घडली. एका तरुणीवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आले. इतकेच नाहीतर या अत्याचाराचे फोटो काढून ते पॉर्न साईटवर अपलोड केल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला.

अभिजित सुंदरलाल चौधरी (वय २३, रा. अजनी) असे अत्याचार करणाऱ्या आरोपीचे नाव आहे. अभिजित याला बेलतरोडी पोलिसांनी अटक केली. मिळालेल्या माहितीनुसार, एमबीएचे अभिजित शिक्षण घेत आहे. पीडिता मूळची मध्यप्रदेशातील आहे. गेल्या वर्षी मिहान येथील कंपनीत कामाला होती. ती बेलतरोडी हद्दीत भाड्याने राहत होती. स्नॅपचॅट आणि इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून तिची ओळख अभिजितसोबत झाली. २५ मे २०२५ रोजी अभिजित पीडितेच्या घरी गेला. शीतपेयात गुंगीचे औषध मिळवून तिला दिले. बेशुद्धावस्थेत अभिजितने पीडितेवर लैंगिक अत्याचार केला. तिचे आक्षेपार्ह फोटो काढले.

त्यानंतर हेच फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देऊन तो पीडितेला ब्लॅकमेल करू लागला. त्यामुळे पीडिता परत मध्यप्रदेशातील गावी गेली. मात्र, अभिजित सतत मोबाईलवर तिच्याशी संपर्क करून मानसिक त्रास देत होता. शेवटी त्रस्त होऊन पीडितेने बेलतरोडी ठाण्यात तक्रार केली. पोलिसांनी अभिजितविरुद्ध लैंगिक अत्याचार आणि आयटी अॅक्ट अन्वये गुन्हा नोंदवून अटक केली.

पीडितेचा केला गर्भपात

पोलिसांनी सांगितले की, अभिजित पीडितेचे वारंवार शारीरिक शोषण करत होता. यातून ती गर्भवतीही झाली होती. मात्र, तिचा गर्भपात केला. पीडिता मध्यप्रदेशला परतल्यानंतरही आरोपी तिला ब्लॅकमेल करत होता आणि नागपुरात परत येण्यासाठी दबाव टाकत होता. पीडितेने नकार दिली असता तो तिला धमकावत होता.

प्रियकरासह मित्रांनी आळीपाळीने केला अत्याचार

दुसऱ्या एका घटनेत, झारखंडच्या पाकूर जिल्ह्यातून एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. प्रियकराने आपल्या अल्पवयीन प्रेयसीला भेटायला बोलावले. तिला एका निर्जन शेतात नेत, मित्रांसह सामूहिक अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतर मुलीची हत्या करून मृतदेह शेतात फेकून दिला. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. पोलिसांना तपासात पीडितेचा शेतात मृतदेह आढळून आला.

Published On: Mar 08, 2026 | 03:48 PM

