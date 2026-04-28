Car Cooling Tips: कारमध्ये AC चालवल्याने खिसा होतोय रिकामा? 1 तासात नक्की किती पेट्रोल खर्च होतं? वाचा सविस्तर

उन्हाळ्यातील कडक उन्हात, AC शिवाय गाडी चालवणे केवळ कठीणच नाही, तर जवळजवळ अशक्य वाटते. तथापि, AC चालवण्याचा तुमच्या खिशावर थेट परिणाम होतो, कारण यामुळे पेट्रोलचा वापर वाढतो.

Updated On: Apr 28, 2026 | 04:00 PM
Petrol Usage Car AC: आजच्या काळात, गाडीतील AC ही सुविधा आता केवळ एक चैनीची वस्तू राहिलेली नाही, तर ती एक अत्यावश्यक गरज बनली आहे. विशेषतः उन्हाळ्यातील कडक उन्हात, AC शिवाय गाडी चालवणे केवळ कठीणच नाही, तर जवळजवळ अशक्य वाटते. तथापि, AC चालवण्याचा तुमच्या खिशावर थेट परिणाम होतो, कारण यामुळे पेट्रोलचा वापर वाढतो. नेमक्या याच कारणामुळे, अनेक लोक आपल्या गाडीचा AC जपून आणि विचारपूर्वक वापरतात.

एक तास AC चालवण्यासाठी किती खर्च येतो?

आता, सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की: जर तुम्ही तुमच्या गाडीचा AC सलग एक तास चालू ठेवला, तर किती पेट्रोल खर्च होते? याचे उत्तर गाडीच्या विशिष्ट मॉडेलनुसार बदलते. खरे तर, हे पूर्णपणे गाडीचे इंजिन आणि त्याच्या क्षमतेवर (आकारावर) अवलंबून असते. हॅचबॅक आणि सेडानसारख्या लहान गाड्यांमध्ये सहसा कमी इंधन खर्च होते, कारण त्यामध्ये 1.2ते 1.5 लिटर क्षमतेची इंजिने बसवलेली असतात. याउलट, मोठ्या SUV गाड्यांमध्ये 2.0 लिटर किंवा त्याहून अधिक क्षमतेची इंजिने असतात, ज्यामुळे त्यामध्ये पेट्रोलचा वापर अधिक होतो.

लहान आणि मोठ्या गाड्यांमधील फरक काय आहे?

एक ढोबळ अंदाज म्हणून सांगायचे तर, 1.2 ते 1.5 लिटर इंजिन असलेल्या गाड्यांमध्ये एक तास AC चालवण्यासाठी साधारणपणे 0.2 ते 0.4 लिटर पेट्रोल खर्च होऊ शकते. याउलट, 2.0 लिटर किंवा त्याहून मोठ्या इंजिन असलेल्या SUV गाड्यांमध्ये, हा वापर दर तासाला 0.5 ते 0.7 लिटरपर्यंत वाढू शकतो. तथापि, हे आकडे निश्चित नसतात; कारण गाडी चालवण्याची पद्धत, रहदारीची स्थिती आणि हवामान यांसारखे विविध घटकही यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

उत्तम कूलिंगसाठी ‘या’ पद्धतींचा अवलंब करा

जर तुम्हाला तुमच्या गाडीचा AC जास्त पेट्रोल न वापरता उत्कृष्ट कूलिंग देत राहावा असे वाटत असेल, तर काही साध्या उपायांचा अवलंब करणे अत्यंत आवश्यक आहे. सर्वप्रथम आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, तुमच्या गाडीच्या AC ची नियमितपणे सर्व्हिसिंग केली जाईल याची खात्री करा. फिल्टर अस्वच्छ असल्यास आणि AC मधील ‘रेफ्रिजरंट’चे (गॅसचे) प्रमाण कमी असल्यास, कूलिंगची कार्यक्षमता खालावते आणि इंजिनवर अतिरिक्त ताण पडतो. दर 6 ते 12 महिन्यांनी AC ची तपासणी करून घेणे फायदेशीर ठरते. शिवाय, गाडी सुरू केल्यानंतर लगेचच AC पूर्ण वेगाने चालवणे टाळा. त्याऐवजी, आधी गाडीच्या खिडक्या उघडा, जेणेकरून गाडीच्या आत साचलेली गरम हवा बाहेर निघून जाईल; आणि त्यानंतर AC चालू करा. यामुळे गाडीचा आतील भाग खूप वेगाने थंड होण्यास मदत मिळते.

वाहन चालवताना या गोष्टी लक्षात ठेवा

वाहन चालवताना तुमच्या गाडीचा AC (एअर कंडिशनिंग) नेहमी मध्यम सेटिंगवर ठेवा. तो सतत पूर्ण वेगाने चालवल्यास इंधनाचा वापर वाढतो. तुमचे वाहन सावलीत पार्क करण्याचा प्रयत्न करा किंवा गाडीच्या आतील भाग (कॅबिन) अतिशय तापू नये म्हणून ‘सनशेड’चा वापर करा. प्रवासादरम्यान खिडक्या वारंवार उघडणे टाळा; कारण यामुळे गाडीतील थंड हवा बाहेर निघून जाते आणि AC ला अधिक मेहनत करावी लागते. याव्यतिरिक्त, ‘रिसर्क्युलेशन मोड’चा वापर करा; यामुळे बाहेरील गरम हवा गाडीत शिरत नाही आणि गाडी अधिक वेगाने थंड होण्यास मदत होते.

पैशांची बचत करण्यासाठी याचा वापर शहाणपणाने करा

गाडीचा AC नक्कीच आरामदायी अनुभव देत असला, तरी त्याचा वापर जर विचारपूर्वक केला नाही, तर तो तुमच्या खिशाला मोठी कात्री लावू शकतो. त्यामुळे, योग्य पद्धतींचा अवलंब करून, तुम्ही एकाच वेळी थंड आणि आरामदायी प्रवासाचा आनंद घेऊ शकता, तसेच इंधनावरील खर्चाचीही बचत करू शकता.

Published On: Apr 28, 2026 | 04:00 PM

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली 'फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स' मोहीम

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

