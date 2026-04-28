आता, सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की: जर तुम्ही तुमच्या गाडीचा AC सलग एक तास चालू ठेवला, तर किती पेट्रोल खर्च होते? याचे उत्तर गाडीच्या विशिष्ट मॉडेलनुसार बदलते. खरे तर, हे पूर्णपणे गाडीचे इंजिन आणि त्याच्या क्षमतेवर (आकारावर) अवलंबून असते. हॅचबॅक आणि सेडानसारख्या लहान गाड्यांमध्ये सहसा कमी इंधन खर्च होते, कारण त्यामध्ये 1.2ते 1.5 लिटर क्षमतेची इंजिने बसवलेली असतात. याउलट, मोठ्या SUV गाड्यांमध्ये 2.0 लिटर किंवा त्याहून अधिक क्षमतेची इंजिने असतात, ज्यामुळे त्यामध्ये पेट्रोलचा वापर अधिक होतो.
एक ढोबळ अंदाज म्हणून सांगायचे तर, 1.2 ते 1.5 लिटर इंजिन असलेल्या गाड्यांमध्ये एक तास AC चालवण्यासाठी साधारणपणे 0.2 ते 0.4 लिटर पेट्रोल खर्च होऊ शकते. याउलट, 2.0 लिटर किंवा त्याहून मोठ्या इंजिन असलेल्या SUV गाड्यांमध्ये, हा वापर दर तासाला 0.5 ते 0.7 लिटरपर्यंत वाढू शकतो. तथापि, हे आकडे निश्चित नसतात; कारण गाडी चालवण्याची पद्धत, रहदारीची स्थिती आणि हवामान यांसारखे विविध घटकही यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
जर तुम्हाला तुमच्या गाडीचा AC जास्त पेट्रोल न वापरता उत्कृष्ट कूलिंग देत राहावा असे वाटत असेल, तर काही साध्या उपायांचा अवलंब करणे अत्यंत आवश्यक आहे. सर्वप्रथम आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, तुमच्या गाडीच्या AC ची नियमितपणे सर्व्हिसिंग केली जाईल याची खात्री करा. फिल्टर अस्वच्छ असल्यास आणि AC मधील ‘रेफ्रिजरंट’चे (गॅसचे) प्रमाण कमी असल्यास, कूलिंगची कार्यक्षमता खालावते आणि इंजिनवर अतिरिक्त ताण पडतो. दर 6 ते 12 महिन्यांनी AC ची तपासणी करून घेणे फायदेशीर ठरते. शिवाय, गाडी सुरू केल्यानंतर लगेचच AC पूर्ण वेगाने चालवणे टाळा. त्याऐवजी, आधी गाडीच्या खिडक्या उघडा, जेणेकरून गाडीच्या आत साचलेली गरम हवा बाहेर निघून जाईल; आणि त्यानंतर AC चालू करा. यामुळे गाडीचा आतील भाग खूप वेगाने थंड होण्यास मदत मिळते.
वाहन चालवताना तुमच्या गाडीचा AC (एअर कंडिशनिंग) नेहमी मध्यम सेटिंगवर ठेवा. तो सतत पूर्ण वेगाने चालवल्यास इंधनाचा वापर वाढतो. तुमचे वाहन सावलीत पार्क करण्याचा प्रयत्न करा किंवा गाडीच्या आतील भाग (कॅबिन) अतिशय तापू नये म्हणून ‘सनशेड’चा वापर करा. प्रवासादरम्यान खिडक्या वारंवार उघडणे टाळा; कारण यामुळे गाडीतील थंड हवा बाहेर निघून जाते आणि AC ला अधिक मेहनत करावी लागते. याव्यतिरिक्त, ‘रिसर्क्युलेशन मोड’चा वापर करा; यामुळे बाहेरील गरम हवा गाडीत शिरत नाही आणि गाडी अधिक वेगाने थंड होण्यास मदत होते.
गाडीचा AC नक्कीच आरामदायी अनुभव देत असला, तरी त्याचा वापर जर विचारपूर्वक केला नाही, तर तो तुमच्या खिशाला मोठी कात्री लावू शकतो. त्यामुळे, योग्य पद्धतींचा अवलंब करून, तुम्ही एकाच वेळी थंड आणि आरामदायी प्रवासाचा आनंद घेऊ शकता, तसेच इंधनावरील खर्चाचीही बचत करू शकता.
