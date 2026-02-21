Domestic Violence: “पत्नीला कानशिलात मारणे क्रूरता नाही…”, उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; काय आहे प्रकरण?

निकालाचे वाचन करताना न्यायमूर्ती गीता गोपी यांनी स्पष्ट केले की, एखाद्या व्यक्तीवर क्रूरतेचा ठपका ठेवण्यासाठी आणि त्याअंतर्गत कारवाई करण्यासाठी न्यायालयासमोर ठोस आणि वैध पुरावे असणे अनिवार्य आहे. केवळ एका कानशिलात आधारे फौजदारी गुन्हा किंवा आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचा आरोप सिद्ध होऊ शकत नाही. कनिष्ठ न्यायालयाने ७ वर्षांची शिक्षा सुनावताना पुराव्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने आरोपी पतीची सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता केली आहे.
या प्रकरणाची मुळे १९९६ सालातील आहेत. दिलीपभाई मंगलाभाई वरली (वय ६०) यांच्या विरोधात त्यांच्या पत्नीने गुन्हा दाखल केला होता. दिलीपभाईंच्या म्हणण्यानुसार, त्यांची पत्नी वारंवार कोणालाही न सांगता माहेरी निघून जात असे, ज्यामुळे कौटुंबिक समस्या निर्माण होत होत्या. एके दिवशी यावरून विचारणा केली असता पत्नीने वाद घालण्यास सुरुवात केली. रागाच्या भरात दिलीपभाईंनी पत्नीला एक कानशिलात मारली. या घटनेनंतर पत्नीने पोलीस तक्रार केली आणि दुर्दैवाने पुढे ही घटना आत्महत्येपर्यंत पोहोचली.
दुसरीकडे, पत्नीच्या कुटुंबीयांनी आरोप केला होता की, दिलीपभाई तिला दररोज शारीरिक आणि मानसिक त्रास देत असत. दिलीपभाई रात्रीच्या वेळी ‘बॅन्जो’ वाजवण्याचे काम करत, जे त्यांच्या पत्नीला आवडत नसे. या आर्थिक आणि वैयक्तिक वादातून घरात रोज मारहाण होत असे आणि याच त्रासाला कंटाळून पत्नीने आत्महत्या केल्याचा दावा करण्यात आला होता. २००३ मध्ये सत्रा न्यायालयाने दिलीपभाईंना कलम ३०६ (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे) अंतर्गत दोषी ठरवून ७ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती.
दिलीपभाई यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तब्बल ३० वर्षे हा खटला सुरू राहिल्याने दोन्ही कुटुंबांचे आर्थिक आणि मानसिक मोठे नुकसान झाले. “न्याय मिळाला असला तरी गेलेला काळ परत येणार नाही,” अशी भावना या निकालानंतर व्यक्त होत आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात सूक्ष्म तांत्रिक बाबी तपासून पतीला दिलासा दिला असून, समाजात या निकालावर आता विविध चर्चांना उधाण आले आहे.
