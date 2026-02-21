Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • India »
  • Hitting Your Wife On The Earlobe Is Not Cruelty Big Decision Of The High Court

Domestic Violence: “पत्नीला कानशिलात मारणे क्रूरता नाही…”, उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; काय आहे प्रकरण?

Gujarat High Court News: "पत्नीला केवळ एकदा कानशिलात मारणे म्हणजे क्रूरता नव्हे," असे स्पष्ट करत न्यायालयाने पतीला सुनावण्यात आलेली ७ वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा रद्द केली आहे.

Updated On: Feb 21, 2026 | 12:57 PM
"पत्नीला कानशिलात मारणे क्रूरता नाही...", उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय (Photo Credit- X)

"पत्नीला कानशिलात मारणे क्रूरता नाही...", उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

  • “पत्नीला कानशिलात मारणे क्रूरता नाही…”,
  • उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
  • काय आहे प्रकरण?
एका कानशिलात मारल्यामुळे उद्ध्वस्त झालेली दोन आयुष्ये आणि तब्बल तीन दशके चाललेला न्यायालयीन लढा, यावर गुजरात उच्च न्यायालयाने गुरुवारी अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. “पत्नीला केवळ एकदा कानशिलात मारणे म्हणजे क्रूरता नव्हे,” असे स्पष्ट करत न्यायालयाने पतीला सुनावण्यात आलेली ७ वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा रद्द केली आहे. न्यायमूर्ती गीता गोपी यांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निकाल देऊन गेल्या ३० वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणाचा निपटारा केला.

‘क्रूरता’ सिद्ध करण्यासाठी ठोस पुरावे आवश्यक: हायकोर्ट

निकालाचे वाचन करताना न्यायमूर्ती गीता गोपी यांनी स्पष्ट केले की, एखाद्या व्यक्तीवर क्रूरतेचा ठपका ठेवण्यासाठी आणि त्याअंतर्गत कारवाई करण्यासाठी न्यायालयासमोर ठोस आणि वैध पुरावे असणे अनिवार्य आहे. केवळ एका कानशिलात आधारे फौजदारी गुन्हा किंवा आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचा आरोप सिद्ध होऊ शकत नाही. कनिष्ठ न्यायालयाने ७ वर्षांची शिक्षा सुनावताना पुराव्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने आरोपी पतीची सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता केली आहे.

काय आहे ३० वर्षांपूर्वीचे ‘ते’ प्रकरण?

या प्रकरणाची मुळे १९९६ सालातील आहेत. दिलीपभाई मंगलाभाई वरली (वय ६०) यांच्या विरोधात त्यांच्या पत्नीने गुन्हा दाखल केला होता. दिलीपभाईंच्या म्हणण्यानुसार, त्यांची पत्नी वारंवार कोणालाही न सांगता माहेरी निघून जात असे, ज्यामुळे कौटुंबिक समस्या निर्माण होत होत्या. एके दिवशी यावरून विचारणा केली असता पत्नीने वाद घालण्यास सुरुवात केली. रागाच्या भरात दिलीपभाईंनी पत्नीला एक कानशिलात मारली. या घटनेनंतर पत्नीने पोलीस तक्रार केली आणि दुर्दैवाने पुढे ही घटना आत्महत्येपर्यंत पोहोचली.

बिहार विधानसभा अध्यक्षांसह 42 आमदारांना हायकोर्टाची नोटीस; नेमकं प्रकरण काय?

पत्नीचे गंभीर आरोप आणि कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल

दुसरीकडे, पत्नीच्या कुटुंबीयांनी आरोप केला होता की, दिलीपभाई तिला दररोज शारीरिक आणि मानसिक त्रास देत असत. दिलीपभाई रात्रीच्या वेळी ‘बॅन्जो’ वाजवण्याचे काम करत, जे त्यांच्या पत्नीला आवडत नसे. या आर्थिक आणि वैयक्तिक वादातून घरात रोज मारहाण होत असे आणि याच त्रासाला कंटाळून पत्नीने आत्महत्या केल्याचा दावा करण्यात आला होता. २००३ मध्ये सत्रा न्यायालयाने दिलीपभाईंना कलम ३०६ (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे) अंतर्गत दोषी ठरवून ७ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती.

एक कानशिलात मारल्याने दोन आयुष्ये उद्ध्वस्त

दिलीपभाई यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तब्बल ३० वर्षे हा खटला सुरू राहिल्याने दोन्ही कुटुंबांचे आर्थिक आणि मानसिक मोठे नुकसान झाले. “न्याय मिळाला असला तरी गेलेला काळ परत येणार नाही,” अशी भावना या निकालानंतर व्यक्त होत आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात सूक्ष्म तांत्रिक बाबी तपासून पतीला दिलासा दिला असून, समाजात या निकालावर आता विविध चर्चांना उधाण आले आहे.

१६ वर्षांपूर्वीचा खटला! राजपाल यादव आज न्यायालयात राहणार हजर; नेमकं काय आहे प्रकरण?

Web Title: Hitting your wife on the earlobe is not cruelty big decision of the high court

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 21, 2026 | 12:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Gujarat Accident: कार आणि ट्रक समोरासमोर आले अन्…; भीषण घटनेत ५ जागीच ठार तर…
1

Gujarat Accident: कार आणि ट्रक समोरासमोर आले अन्…; भीषण घटनेत ५ जागीच ठार तर…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Domestic Violence: “पत्नीला कानशिलात मारणे क्रूरता नाही…”, उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; काय आहे प्रकरण?

Domestic Violence: “पत्नीला कानशिलात मारणे क्रूरता नाही…”, उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; काय आहे प्रकरण?

Feb 21, 2026 | 12:57 PM
Andharapradesh Crime: टीव्हीचा आवाज कमी करण्यावरून पत्नीचा संताप; पतीवर चाकूने सपासप केला वार अन्….

Andharapradesh Crime: टीव्हीचा आवाज कमी करण्यावरून पत्नीचा संताप; पतीवर चाकूने सपासप केला वार अन्….

Feb 21, 2026 | 12:53 PM
Bigg Boss Marathi 6 : दीपाली सय्यदवर कोसळला दु:खाचा डोंगर, जवळच्या व्यक्तीचं निधन, नवऱ्यानेही लपवलं सत्य, म्हणाला…

Bigg Boss Marathi 6 : दीपाली सय्यदवर कोसळला दु:खाचा डोंगर, जवळच्या व्यक्तीचं निधन, नवऱ्यानेही लपवलं सत्य, म्हणाला…

Feb 21, 2026 | 12:46 PM
तलवारीने केक कापणे पडलं महागात; बर्थडे बॉयला पोलिसांनी दाखवला चांगलाच इंगा

तलवारीने केक कापणे पडलं महागात; बर्थडे बॉयला पोलिसांनी दाखवला चांगलाच इंगा

Feb 21, 2026 | 12:46 PM
IPL 2026 : CSK ला मोठा धक्का! 14.20 कोटी रुपयांना विकत घेतलेला क्रिकेटपटू जमिनीवर कोसळला, नक्की झाले काय?

IPL 2026 : CSK ला मोठा धक्का! 14.20 कोटी रुपयांना विकत घेतलेला क्रिकेटपटू जमिनीवर कोसळला, नक्की झाले काय?

Feb 21, 2026 | 12:42 PM
चिलीमध्ये भीषण दुर्घटना! गॅस टॅंकरच्या स्फोटात ५० गाड्या वाफेच्या ढिगाऱ्यात गायब ; थरारक VIDEO

चिलीमध्ये भीषण दुर्घटना! गॅस टॅंकरच्या स्फोटात ५० गाड्या वाफेच्या ढिगाऱ्यात गायब ; थरारक VIDEO

Feb 21, 2026 | 12:39 PM
Rohit Pawar Delhi PC; ‘आता मोदी शहाचं अजित दादांना न्याय देऊ शकतात..’; रोहित पवारांनी थेट पंतप्रधान मोदींकडे मागितला न्याय

Rohit Pawar Delhi PC; ‘आता मोदी शहाचं अजित दादांना न्याय देऊ शकतात..’; रोहित पवारांनी थेट पंतप्रधान मोदींकडे मागितला न्याय

Feb 21, 2026 | 12:37 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM
Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Feb 20, 2026 | 03:13 PM
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM