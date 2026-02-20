Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Truck And Car Accident In Valsad District Gujarat 5 Death And One Injured Crime News

Gujarat Accident: कार आणि ट्रक समोरासमोर आले अन्…; भीषण घटनेत ५ जागीच ठार तर…

Accident News: वलसाड जिल्ह्यातील कपराडा तालुक्यातील कुंभघाटच्या जवळ एक मोठा अपघात घडला आहे. या घटनेने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Feb 20, 2026 | 05:53 PM
Gujarat Accident: कार आणि ट्रक समोरासमोर आले अन्...; भक्षण घटनेत ५ जागीच ठार तर...

गुजरातमध्ये भीषण अपघात (फोटो- istockphoto)

Follow Us:
Follow Us:

गुजरातच्या वलसाडमध्ये झाला भीषण अपघात 
कार आणि ट्रकमध्ये जोरदार टक्कर 
जखमींवर रूग्णालयात उपचार सुरू

वलसाड: गुजरात राज्यातील वलसाडमध्ये भीषण अपघात झाला आहे. एका कारचा आणि ट्रकचा भीषण अपघात झाला आहे. वलसाड जिल्ह्यातील कपराडा तालुक्यातील कुंभघाटच्या जवळ एक मोठा अपघात घडला आहे. या घटनेने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. एक वेगवान असलेली कार आणि ट्रकमध्ये टक्कर झाली. यामध्ये ५ प्रवाशांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. तर दोन गंभीर जखमी झाले आहेत.

झालेला अपघात इतका भीषण होता की या अपघातामध्ये कारचा चक्काचूर झाला. यामध्ये अडकलेल्या लोकांच्या मदतीचा आवाज ऐकून जवळील स्थानिक लोक तातडीने घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी बचावकार्य करण्यास सुरूवात केली. हा अपघात कापरोडा नानापोंधा राज्य महामार्गावर घडला आहे.

घटनेची माहिती प्राप्त होताच पोलिस आणि स्थानिक प्रशासन या ठिकाणी दाखल झाले. या घटनेत ५ प्रवाशांनी जागीच आपले प्राण सोडले. त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर एक जण जखमी झाला आहे. त्याला जवळील रूग्णालयात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आले आहे. पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. ट्रक ड्रायव्हरविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

Accident News: मुंबई-गोवा महामार्गावर दुचाकी-कारचा भीषण अपघात; एक ठार तर…

मुंबई -गोवा महामार्गावर दुचाकी-कारचा अपघात

मुंबई-गोवा महामार्गावरील असुर्डे येथे मुंबई ते रत्नागिरीच्या दिशेने जाणाऱ्या भरधाव गाडीने दुचाकी, कारसह चार जणांना जोरदार धडक दिली. या अपघातात तीन पादचारी जखमी झाले, तर एका पादचाऱ्याचा मृत्यू झाला आहे. गुरुवारी सकाळी ९.३० वाजता ही घटना घडली. याबाबत सावर्डे पोलिस ठाण्यात नोंद झाली.

विजय बाबाराम सावर्डेकर (रा. असुडें रोहिदासवाडी, वय ५४) असे मृताचे नाव आहे. तर अंजली पवार, सुभाष जाधव, सतीश हुमणे अशी जखमी झालेल्या पादचाऱ्यांची नावे आहेत. गिरीश चंद्रकांत गावडे (वय ४१, रा. मुंबई) आपल्या ताब्यातील कार मुंबई ते रत्नागिरीच्या दिशेने भरधाव वेगाने घेऊन चालला होता. असुर्डे येथे आला असता दुचाकी व चारचाकी गाडीला जोरदार धडक देत दुचाकीस्वारासह तीन पादचाऱ्यांना धडक दिली.

Amravati Crime: अमरावतीत भीषण अपघात! इलेक्ट्रिक बस-रिक्षा धडकेत शाळकरी मुलासह ५ जणांचा जागीच मृत्यू

गावावर शोककळा

अपघात इतका भीषण होता की या अपघातात तीन पादचारी जखमी झाले. तर एका पादचाऱ्याचा मृत्यू झाला आहे. अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेत सावर्डे पोलिसांना माहिती दिली. पोलिस तत्काळ घटनास्थळी पोहोचले. अपघातातील जखमीना रुग्णालयात उपचारासाठी हलवण्यात आले. दरम्यान, या अपघातात विजय बाबाराम सावर्डेकर यांचा मृत्यू झाला असल्याचे समोर आले.

 

Web Title: Truck and car accident in valsad district gujarat 5 death and one injured crime news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 20, 2026 | 05:39 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Crime News : मावळात बनावट कागदपत्रे तयार करून खरेदी-नोंदणीचा प्रयत्न; दहा जणांवर गुन्हा, पाच जणांना अटक
1

Crime News : मावळात बनावट कागदपत्रे तयार करून खरेदी-नोंदणीचा प्रयत्न; दहा जणांवर गुन्हा, पाच जणांना अटक

Ratnagiri Crime: आईसह मुलाचा गळफास घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न; नेमका विषय काय?
2

Ratnagiri Crime: आईसह मुलाचा गळफास घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न; नेमका विषय काय?

Accident News: मुंबई-गोवा महामार्गावर दुचाकी-कारचा भीषण अपघात; एक ठार तर…
3

Accident News: मुंबई-गोवा महामार्गावर दुचाकी-कारचा भीषण अपघात; एक ठार तर…

लग्नाच्या आमिषाने PSI चा तरुणीवर वारंवार अत्याचार; विविध ठिकाणी लॉजवर नेलं अन्…
4

लग्नाच्या आमिषाने PSI चा तरुणीवर वारंवार अत्याचार; विविध ठिकाणी लॉजवर नेलं अन्…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
T20 World Cup 2026: ‘माझ्यासाठी सर्वात मोठा आनंद…’, चार वर्षांनंतर अफगाणिस्तान क्रिकेटला अलविदा म्हणताना जोनाथन ट्रॉट भावुक

T20 World Cup 2026: ‘माझ्यासाठी सर्वात मोठा आनंद…’, चार वर्षांनंतर अफगाणिस्तान क्रिकेटला अलविदा म्हणताना जोनाथन ट्रॉट भावुक

Feb 20, 2026 | 05:53 PM
355 किमी रेंज आणि ‘लाइफटाइम’ बॅटरीची वॉरंटी! Tata Punch EV Facelift झाली लाँच; किंमत फक्त…

355 किमी रेंज आणि ‘लाइफटाइम’ बॅटरीची वॉरंटी! Tata Punch EV Facelift झाली लाँच; किंमत फक्त…

Feb 20, 2026 | 05:52 PM
ओतूर परिसरात बिबट्यांचा वावर वाढला; मागील चार महिन्यांत तब्बल ‘इतके’ बिबटे जेरबंद

ओतूर परिसरात बिबट्यांचा वावर वाढला; मागील चार महिन्यांत तब्बल ‘इतके’ बिबटे जेरबंद

Feb 20, 2026 | 05:51 PM
“आरोग्य भरतीत स्थानिक वैद्यकीय एमबीबीएस पदवीधारकांनाच प्रथम प्राधान्य द्या…”, डॉ. सूर्यवंशी यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

“आरोग्य भरतीत स्थानिक वैद्यकीय एमबीबीएस पदवीधारकांनाच प्रथम प्राधान्य द्या…”, डॉ. सूर्यवंशी यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

Feb 20, 2026 | 05:44 PM
Stanford University: जनरेटिव्ह एआयने बदलले चित्र; ओपनएआय ते गुगल डीपमाइंडवर अब्जावधींची गुंतवणूक

Stanford University: जनरेटिव्ह एआयने बदलले चित्र; ओपनएआय ते गुगल डीपमाइंडवर अब्जावधींची गुंतवणूक

Feb 20, 2026 | 05:42 PM
‘TOXIC ‘ च्या टीझरवर चाहत्यांच्या प्रेमाचा वर्षाव, सात तासांत मिळाले ९ दशलक्षाहून अधिक व्ह्यूज ; ‘या’ भाषेने जिंकली मनं

‘TOXIC ‘ च्या टीझरवर चाहत्यांच्या प्रेमाचा वर्षाव, सात तासांत मिळाले ९ दशलक्षाहून अधिक व्ह्यूज ; ‘या’ भाषेने जिंकली मनं

Feb 20, 2026 | 05:40 PM
Gujarat Accident: कार आणि ट्रक समोरासमोर आले अन्…; भीषण घटनेत ५ जागीच ठार तर…

Gujarat Accident: कार आणि ट्रक समोरासमोर आले अन्…; भीषण घटनेत ५ जागीच ठार तर…

Feb 20, 2026 | 05:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM
Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Feb 20, 2026 | 03:13 PM
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM