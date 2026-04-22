मोठी बातमी ! होर्मुज सामुद्रधुनीत भारताकडे येणाऱ्या जहाजावर IRGC चा हल्ला; ताब्यात घेऊन जहाज इराणकडे नेले

इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने (आयआरजीसी) हल्ला करून दोन जहाजे ताब्यात घेतली आहेत. ही जहाजे इराणला नेली जात आहेत. यापैकी एक जहाज भारताकडे रवाना होत होते. इराणच्या सरकारी दूरचित्रवाणीनुसार, या जहाजांची ओळख एमएससी फ्रान्सिस्का आणि एपामिनोड्स अशी पटली आहे. एमएससी फ्रान्सिस्कावर पनामाचा ध्वज आहे, तर एपामिनोड्सवर लायबेरियाचा ध्वज आहे.
जहाज ट्रॅकिंग डेटानुसार, इराणने ताब्यात घेतलेले एपामिनोड्स हे जहाज गुजरातमधील मुंद्रा बंदराकडे जात होते. त्याने दुबईहून आपला प्रवास सुरू केला होता आणि ते भारताकडे जात असताना आयआरजीसीने हल्ला करून ते ताब्यात घेतले. भारतीय बंदराकडे जाणाऱ्या या जहाजाच्या जप्तीमुळे सागरी सुरक्षा आणि पुरवठा साखळीबद्दल भारताची चिंता वाढली आहे.
इराणच्या नौदलाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, एमएससी-फ्रान्सिस्का (MSC-FRANCESCA) आणि एपामिनोड्स (EPAMINODES) ही दोन जहाजे आवश्यक परवानगीशिवाय कार्यरत होती आणि त्यांनी नेव्हिगेशन प्रणालीमध्ये फेरफार करून सागरी सुरक्षेला धोका निर्माण केला होता. आयआरजीसी (IRGC) नौदलाने ती जहाजे ताब्यात घेतली आणि इराणी किनाऱ्यावर आणली. दोन्ही जहाजे सध्या इराणी सागरी हद्दीत असून, त्यांच्यावरील माल, कागदपत्रे आणि संबंधित नोंदींची तपासणी केली जात आहे.
आयआरजीसीने पश्चिम आशियातील अमेरिकन तेल कंपन्या आणि तेल विहिरींना लक्ष्य करण्याची धमकी दिली आहे. इराणने इशारा दिला आहे की, जर त्यांच्या पायाभूत सुविधांवर हल्ला झाला, तर पश्चिम आशियातील अमेरिकेच्या मालकीच्या सर्व तेल विहिरी नष्ट केल्या जातील. इराणने हे स्पष्ट केले आहे की, ते अमेरिकेच्या मालकीच्या सर्व तेल कंपन्यांवर निवडकपणे हल्ला करतील.
यापूर्वी, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये इराणी सागरी हद्दीजवळ तीन जहाजांवर जोरदार गोळीबार करण्यात आला. तीन मालवाहू जहाजांना लक्ष्य करण्यात आले होते. वृत्तानुसार, आयआरजीसीशी संलग्न असलेल्या एका गनबोटने हल्ला करण्यापूर्वी अचानक गोळीबार सुरू केला. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, जहाजांना वाहतुकीची परवानगी होती, परंतु हल्लेखोरांनी गोळीबार करण्यापूर्वी कोणताही रेडिओ संदेश किंवा इशारा दिला नाही. केवळ एक दिवस आधी अमेरिकेने उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हान्स यांचा पाकिस्तान दौरा पुढे ढकलला होता. ट्रम्प यांनी अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शस्त्रसंधी दोन आठवड्यांसाठी वाढवली होती. ही घडामोड पश्चिम आशियातील तणाव दर्शवते.
