Currency War : डॉलर संकटात? UAE चा अमेरिकेला मोठा इशारा; तेल व्यापारासाठी ‘युआन’चा पर्याय तयार

UAE warning to US Economy : इराणशी तणावादरम्यान अमेरिकेला मोठा धक्का बसला आहे. संयुक्त अरब अमिरातीने तेल व्यापार युआनमध्ये करण्याचा इशारा दिला आहे. यामुळे डॉलर मोठ्या संकटात सापडला आहे.

Updated On: Apr 22, 2026 | 05:29 PM
  • अमेरिकेसमोर मोठा पेच
  • तेल व्यापारासाठी ‘युआन’ मध्ये खरेदी-विक्री करणार युएई
  • डॉलर संकटात?
UAE Warns America : अबुधाबी : मध्यपूर्वेत अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाची झळ आता जगातील सर्वात श्रीमंत देशांपैकी एक असलेल्या संयुक्त अरब अमिरातीच्या (UAE) तिजोरीपर्यंत पोहोचली आहे. आपली अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी यूएईने अमेरिकेला इशारा दिला की, डॉलरच्या – स्वरूपात मदत मिळाली नाही, तर नाईलाजास्तव तेलाच्या व्यापारासाठी चिनी चलन ‘युआन’चा रस्ता धरावा लागेल. इराणसोबतचा हा संघर्ष दीर्घकाळ चालल्यास तेलातून मिळणारे उत्पन्न पूर्णपणे ठप्प होईल, अशी भीती यूएईला वाटत आहे. हॉर्मुजच्या सामुद्रधुनीच्या नाकेबंदीमुळे अमिरातीचे तेलवाहू टैंकर बाहेर पडू शकत नाहीत. तेल आणि गॅसची विक्री न झाल्यास देशात डॉलर येणार नाहीत.

Middle East Tension : आम्ही युद्धाचा भाग नाही, मग भरपाई कसली? UAE ने इराणकडूनच मागतला नुकसानीचा हिशोब

अमेरिकन डॉलरच्या वर्चस्वाला धोका

जगात डॉलरचे वर्चस्व टिकून राहण्याचे मुख्य कारण म्हणजे तेलाचा जास्तीत जास्त व्यापार डॉलरमध्ये होतो. जर यूएईसारख्या मोठ्या तेल उत्पादक देशाने चीनच्या ‘युआन ‘मध्ये व्यवहार सुरू केले, तर डॉलरच्या जागतिक शक्तीला मोठा धक्का बसेल, अमिरातीला माहित आहे की अमेरिका कधीही खाडी देशांना चीनच्या जवळ जाऊ देणार नाही, म्हणूनच त्यांनी चीनचे नाव घेऊन अमेरिकेवर दबाव निर्माण केला आहे. इराणने केलेल्या ड्रोन आणि क्षेपणाख हल्ल्यांमुळे दुबई आणि अबु धाबी सारख्या ‘फायनान्शिअल हब’मधून गुंतवणूकदार आपला पैसा काढून घेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

अमेरिकेपुढील पेच

अमेरिकन ‘फेडरल रिझर्व्ह ‘साठी यूएईला ‘स्वैप लाईन ची सुविधा देणे सोपे नाही, सामान्यत अमेरिका ही सुविधा फक्त कॅनडा, जपान किया युरोपीय देशासारख्या आपल्या अतिशय जवळच्या मित्रराष्ट्रांनाच देते. मात्र, दुसरीकडे सौदी अरवनेही परिस्थिती बिकट असल्याचे संकेत दिले आहेत, अशा स्थितीत आपल्या जुन्या मित्राला वाचवण्यासाठी अमेरिका डॉलरची तिजोरी उघडते का, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.

UAE ने इराणला मागितला नुकसानीचा हिशोब

अमेरिका इराण वाद वाढत चालला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump)  यांच्या युद्धविराम वाढविण्याच्या घोषणनंतर इराणने शांतता चर्चा करण्यास आणि युद्धविराम वाढविण्यास नकार आला आहे. दुसरीकेड होर्मुझमध्ये प्रचंड तणाव वाढला आहे. याच वेळी काही दिवसांपूर्वी  इराणने होर्मुझ (Hormuz) वरुन आक्रमक पवित्रा घेत नुकसान भरपाईची मागणी केली होती. या मागणीवर युएईने संतप्त प्रतिक्रिया देत इराणनेच अरब देशांवरील हल्ल्यासाठी नुकसानीचा हिशोब द्यावा असे म्हटले आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

‘बडीबडी बाते वडापाव खाते’, पाकिस्तान पाहतेय 25 अब्ज डॉलरचे स्वप्नं; UAE चा बदला घेण्यासाठी ग्वादरची दुबईशी तुलना?

Published On: Apr 22, 2026 | 05:29 PM

CSK Vs LSG Live: कार्तिक शर्माने धू-धू धुतले; लखनौच्या संघाला विजयासाठी 188 रन्सचे टार्गेट

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

