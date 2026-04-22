सर्वसामान्यांना बसणार मोठा झटका! Health Insurance 15 टक्क्यांनी महागणार? तुमच्या पॉलिसीवर काय परिणाम होणार?

भारतातील आरोग्य विम्याचे हप्ते येत्या १२-१८ महिन्यांत १०-१५ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. CNBC च्या एका अहवालानुसार, उद्योग तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की वैद्यकीय खर्च झपाट्याने वाढत आहे आणि लोकांचे आरोग्याशी संबंधित आजारही बदलत आहेत, त्यामुळेच विमा कंपन्या आपले दर वाढवत आहेत. ही वाढ एकाच वेळी होणार नाही, तर पॉलिसीच्या नूतनीकरणाच्या वेळी टप्प्याटप्प्याने लागू केली जाईल, परंतु एकूणच, हप्ते वाढण्याचा कल स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
अहवालानुसार, Probus च्या जीवन आणि आरोग्य विमा विभागाच्या प्रमुख सरिता जोशी म्हणतात की, विमा कंपन्यांनी आधीच हळूहळू प्रीमियम वाढवण्यास सुरुवात केली आहे आणि ही वाढ पुढील १२-१८ महिन्यांपर्यंत सुरू राहील. त्यांच्या अंदाजानुसार, वय, शहर, विम्याची रक्कम आणि दाव्यांचा इतिहास यावर अवलंबून, ही सरासरी वाढ १०-१५% असू शकते. ज्येष्ठ नागरिक आणि महानगरांमध्ये राहणाऱ्यांना याचा विशेष फटका बसू शकतो.
Founder and Managing Director of Vibhvangal Anukulakara Private Limited च्या Siddharth Maury यांच्या मते, आरोग्य विमा हप्त्यांमध्ये झालेली १०-१५% वाढ ही वेगाने वाढणारी वैद्यकीय महागाई, वाढत्या वयोवृद्ध लोकसंख्येमुळे वाढलेले आजार आणि कोविड-१९ नंतर वैद्यकीय मागणी सामान्य पातळीवर परत येणे यांसारख्या अनेक घटकांचा परिणाम आहे. ते म्हणतात की, याकडे एक इशारा म्हणून पाहिले पाहिजे आणि केवळ स्वस्त योजना निवडण्याऐवजी, प्रत्येकाने आपल्या खऱ्या संरक्षणाच्या गरजा समजून घेतल्या पाहिजेत. अशा वेळी, टॉप-अप किंवा सुपर टॉप-अप पॉलिसी घेणे शहाणपणाचे ठरू शकते. भविष्यात विमा कंपन्यांसाठी खर्च आणि टिकाऊपणा यांच्यात संतुलन साधणे हे एक मोठे आव्हान असेल.
आरोग्य विमा हप्ते वाढण्याचे सर्वात मोठे कारण वैद्यकीय महागाई आहे. तज्ञांच्या मते, ही महागाई वार्षिक १४-१५% पर्यंत पोहोचली आहे, जी सर्वसाधारण महागाईपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. रुग्णालयाचा वाढता खर्च, नवीन आणि महागड्या उपचार पद्धतींचा वाढता वापर आणि महामारीनंतर दाव्यांमध्ये झालेली वाढ यामुळे हा दबाव आणखी वाढला आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की वैद्यकीय महागाईची ही पातळी फार काळ टिकण्याची शक्यता नाही, परंतु जोपर्यंत वैद्यकीय खर्च कमी होत नाही, तोपर्यंत हप्ते वाढणे जवळजवळ निश्चित आहे.
वाढत्या वैद्यकीय खर्चाचा परिणाम आता आरोग्य विम्याच्या दरांमध्ये स्पष्टपणे दिसून येत आहे. उद्योग क्षेत्रातील आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२३ ते २०२५ दरम्यान वैयक्तिक आरोग्य पॉलिसीच्या हप्त्यांमध्ये अंदाजे २३% वाढ झाली आहे. दरम्यान, फॅमिली फ्लोटर पॉलिसीचा सरासरी खर्च २०२१ मधील सुमारे १५,००० रुपयांवरून २०२५ मध्ये २२,००० रुपयांपेक्षा जास्त झाला आहे, जी अंदाजे ४६% वाढ दर्शवते. तज्ज्ञ असेही नमूद करतात की भारतातील वैद्यकीय महागाईचा वार्षिक दर सुमारे १४% आहे, जो आशियातील सर्वाधिक दरांपैकी एक आहे.
सातत्याने वाढणारी दुहेरी अंकी वैद्यकीय महागाई ही विमा कंपन्या आणि पॉलिसीधारक या दोघांसाठीही एक दीर्घकालीन चिंतेची बाब बनत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर हा कल असाच सुरू राहिला, तर प्रीमियम अधिक महाग होऊ शकतात आणि लोकांना आरोग्य विमा घेणे परवडणे कठीण होऊ शकते.