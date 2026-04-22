Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Latest Health Insurance Premium May Rise Soon In 12 18 Months Due To These Reasons Marathi News

सर्वसामान्यांना बसणार मोठा झटका! Health Insurance 15 टक्क्यांनी महागणार? तुमच्या पॉलिसीवर काय परिणाम होणार?

घरगुती बजेट आधीच बिघडले असताना आता विमा क्षेत्रातून एक वाईट बातमी येत आहे. येत्या काळात तुमचा हेल्थ इन्शुरन्स म्हणजेच आरोग्य विम्याचा प्रीमियम १० ते १५ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचा फटका सामान्यांना बसणार आहे.

Updated On: Apr 22, 2026 | 05:20 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • आरोग्य विम्याचा प्रीमियम १० ते १५ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता
  • त्यामुळेच विमा कंपन्या दर वाढवत आहेत
  • प्रीमियम अधिक महाग होऊ शकतात
Health Insurance Rise soon : घरगुती बजेट आधीच बिघडले असताना आता विमा क्षेत्रातून एक वाईट बातमी येत आहे. येत्या काळात तुमचा हेल्थ इन्शुरन्स म्हणजेच आरोग्य विम्याचा प्रीमियम १० ते १५ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. वाढती वैद्यकीय महागाई आणि रुग्णालयांच्या खर्चात झालेली वाढ यामुळे विमा कंपन्या हे पाऊल उचलण्याच्या विचारात आहेत. त्यामुळे त्याचा फटका सामान्यांना बसणार आहे.

Business War: 14 हजार कोटींचा व्यवहार अन् दिग्गजांची तक्रार! दोन बड्या उद्योगपतींमधील वाद आता कोर्टाच्या उंबरठ्यावर

त्यामुळेच विमा कंपन्या दर वाढवत आहेत

भारतातील आरोग्य विम्याचे हप्ते येत्या १२-१८ महिन्यांत १०-१५ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. CNBC च्या एका अहवालानुसार, उद्योग तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की वैद्यकीय खर्च झपाट्याने वाढत आहे आणि लोकांचे आरोग्याशी संबंधित आजारही बदलत आहेत, त्यामुळेच विमा कंपन्या आपले दर वाढवत आहेत. ही वाढ एकाच वेळी होणार नाही, तर पॉलिसीच्या नूतनीकरणाच्या वेळी टप्प्याटप्प्याने लागू केली जाईल, परंतु एकूणच, हप्ते वाढण्याचा कल स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

यांना विशेष फटका

अहवालानुसार, Probus च्या जीवन आणि आरोग्य विमा विभागाच्या प्रमुख सरिता जोशी म्हणतात की, विमा कंपन्यांनी आधीच हळूहळू प्रीमियम वाढवण्यास सुरुवात केली आहे आणि ही वाढ पुढील १२-१८ महिन्यांपर्यंत सुरू राहील. त्यांच्या अंदाजानुसार, वय, शहर, विम्याची रक्कम आणि दाव्यांचा इतिहास यावर अवलंबून, ही सरासरी वाढ १०-१५% असू शकते. ज्येष्ठ नागरिक आणि महानगरांमध्ये राहणाऱ्यांना याचा विशेष फटका बसू शकतो.

आरोग्य विमा हप्त्यांमध्ये १०-१५% वाढ

Founder and Managing Director of Vibhvangal Anukulakara Private Limited च्या Siddharth Maury यांच्या मते, आरोग्य विमा हप्त्यांमध्ये झालेली १०-१५% वाढ ही वेगाने वाढणारी वैद्यकीय महागाई, वाढत्या वयोवृद्ध लोकसंख्येमुळे वाढलेले आजार आणि कोविड-१९ नंतर वैद्यकीय मागणी सामान्य पातळीवर परत येणे यांसारख्या अनेक घटकांचा परिणाम आहे. ते म्हणतात की, याकडे एक इशारा म्हणून पाहिले पाहिजे आणि केवळ स्वस्त योजना निवडण्याऐवजी, प्रत्येकाने आपल्या खऱ्या संरक्षणाच्या गरजा समजून घेतल्या पाहिजेत. अशा वेळी, टॉप-अप किंवा सुपर टॉप-अप पॉलिसी घेणे शहाणपणाचे ठरू शकते. भविष्यात विमा कंपन्यांसाठी खर्च आणि टिकाऊपणा यांच्यात संतुलन साधणे हे एक मोठे आव्हान असेल.

आरोग्य विमा हप्त्यात वाढ होण्याची कारणे

आरोग्य विमा हप्ते वाढण्याचे सर्वात मोठे कारण वैद्यकीय महागाई आहे. तज्ञांच्या मते, ही महागाई वार्षिक १४-१५% पर्यंत पोहोचली आहे, जी सर्वसाधारण महागाईपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. रुग्णालयाचा वाढता खर्च, नवीन आणि महागड्या उपचार पद्धतींचा वाढता वापर आणि महामारीनंतर दाव्यांमध्ये झालेली वाढ यामुळे हा दबाव आणखी वाढला आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की वैद्यकीय महागाईची ही पातळी फार काळ टिकण्याची शक्यता नाही, परंतु जोपर्यंत वैद्यकीय खर्च कमी होत नाही, तोपर्यंत हप्ते वाढणे जवळजवळ निश्चित आहे.

भारतातील वैद्यकीय महागाई

वाढत्या वैद्यकीय खर्चाचा परिणाम आता आरोग्य विम्याच्या दरांमध्ये स्पष्टपणे दिसून येत आहे. उद्योग क्षेत्रातील आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२३ ते २०२५ दरम्यान वैयक्तिक आरोग्य पॉलिसीच्या हप्त्यांमध्ये अंदाजे २३% वाढ झाली आहे. दरम्यान, फॅमिली फ्लोटर पॉलिसीचा सरासरी खर्च २०२१ मधील सुमारे १५,००० रुपयांवरून २०२५ मध्ये २२,००० रुपयांपेक्षा जास्त झाला आहे, जी अंदाजे ४६% वाढ दर्शवते. तज्ज्ञ असेही नमूद करतात की भारतातील वैद्यकीय महागाईचा वार्षिक दर सुमारे १४% आहे, जो आशियातील सर्वाधिक दरांपैकी एक आहे.
सातत्याने वाढणारी दुहेरी अंकी वैद्यकीय महागाई ही विमा कंपन्या आणि पॉलिसीधारक या दोघांसाठीही एक दीर्घकालीन चिंतेची बाब बनत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर हा कल असाच सुरू राहिला, तर प्रीमियम अधिक महाग होऊ शकतात आणि लोकांना आरोग्य विमा घेणे परवडणे कठीण होऊ शकते.

Trade War : Trump यांचं टेन्शन वाढलं! भारताचा ‘प्लॅन बी’ ठरला गेमचेंजर! ‘या’ देशासोबत हातमिळवणी करुन भेदला चक्रव्यूह

Web Title: Latest health insurance premium may rise soon in 12 18 months due to these reasons marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 22, 2026 | 05:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ
1

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा
2

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक
3

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Satara News : शिवभक्तांसाठी मोठी बातमी ; दक्षिण काशी वाईमध्ये लघु कुंभ मेळाव्याचे आयोजन
4

Satara News : शिवभक्तांसाठी मोठी बातमी ; दक्षिण काशी वाईमध्ये लघु कुंभ मेळाव्याचे आयोजन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
International Museum Day: सण संस्कृतीचा, उत्सव इतिहासाचा! आजच्या ‘या’ खास दिनी चला करूया आपल्या सुवर्ण वारशाला सलाम

International Museum Day: सण संस्कृतीचा, उत्सव इतिहासाचा! आजच्या ‘या’ खास दिनी चला करूया आपल्या सुवर्ण वारशाला सलाम

May 18, 2026 | 07:30 AM
Weekly Horoscope: रुचक आणि बुधादित्य योगामुळे मे महिन्याचा हा आठवडा राहील फायदेशीर

Weekly Horoscope: रुचक आणि बुधादित्य योगामुळे मे महिन्याचा हा आठवडा राहील फायदेशीर

May 18, 2026 | 07:05 AM
Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

May 18, 2026 | 04:15 AM
IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

May 18, 2026 | 02:35 AM
शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM