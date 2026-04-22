  • Riteish Deshmukhs Reaction To The Mandatory Use Of The Marathi Language For Rickshaw Drivers In Maharashtra

Riteish Deshmukh : परप्रांतीय रिक्षाचालकांच्या मुजोरीने रितेशही उठला पेटून! म्हणाला “सरनाईकांचा निर्णय योग्यच! महाराष्ट्रात मराठीच

राज्यात ऑटो-रिक्षा व टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा येणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. एसटी ‘लालपरी’चे ब्रँड ॲम्बेसेडर म्हणून Riteish Deshmukh आणि Genelia D'Souza यांची नियुक्ती करण्यात आली.

Updated On: Apr 22, 2026 | 05:12 PM
महाराष्ट्राचा स्टार Riteish Deshmukh आणि त्याची पत्नी Genelia D’Souza आता राज्यातील मुख्य वाहिनेचा चेहरा बनणार आहेत. रितेश देशमुख आणि जेनेलिया देशमुख, MSRTC BUS म्हणजेच लालपरीचे Brand Ambassador झाले आहेत. नुकतीच, त्यांना ही महत्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या प्रसंगी, रितेश देशमुखने महत्वाचे भाष्य केले आहे. हे भाष्य राज्यातील सध्यस्थितीबद्दलचे आहे. राज्यात Auto Rikshaw Drivers आणि Taxy Drivers यांना मराठी भाषा अवगत असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. रिक्षाचालकांना तसेच टॅक्सी चालकांना मराठी येत नसेल तर त्यांना परवाना मिळणार नाही. महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाच्या या निर्णयामुळे परप्रांतीय रिक्षाचालकांची झोप उडाली आहे, तसेच त्यांनी 26 एप्रिलपर्यंत हा निर्णय मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे अन्यथा त्यांच्याकडून विविध ठिकाणी निर्देशने केले जातील.

रितेशने या मुद्द्यावर अखेर चुप्पी तोडली आहे. रितेश म्हणाला की, “महाराष्ट्र राज्यात मराठी भाषा ही अनिवार्यच असली पाहिजे. ज्या प्रकारे महाराष्ट्रात मराठी सक्तीने बोलली गेली पाहिजे त्याचप्रकारे आपण जेव्हा परराज्यात जातो तेव्हा आपणही त्यांची भाषा सक्तीने बोलली पाहिजे.” रितेश म्हणतो की,”राज्य परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईकांचा हा निर्णय एकदम योग्य आहे.”

या दरम्यान, रितेशने त्याच्या लहानपणीच्या आठवणीही सांगितल्या आहेत. रितेश म्हणतो की, “लहानपणी साहेब (दिवंगत माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख) पुण्याकडे किंवा लातूरमध्ये ST नेच प्रवास करायचे. घरी परतल्यावर आम्हाला ST विषयी अनेक गोष्टी सांगायचे. अगदी आम्हीही त्या गोष्टी अनुभवल्या आहेत. साहेबांचा बाभळगावात एक ST मध्ये काढलेला फोटो आहे. तो फोटो आमच्या अगदी जवळचा आहे. साहेब त्या फोटोत खिडकीत बसले होते.” रितेशने जेनेलियाचाही ST अनुभव शेअर केला. तो म्हणाला की, “जेनेलियाचा जन्म काही लातूरचा नाही, त्यामुळे तिला कधी ST प्रवास करता आला नाही. पण, तिचा जन्म मुंबईचा आहे. त्यामुळे तिने Mumbai Best चा प्रवास केला आहे.”

Published On: Apr 22, 2026 | 05:12 PM

