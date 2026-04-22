भारतात ‘या’ कंपनीची Self Driving Car लाँच, खर्च करावे लागणार ‘इतके’ लाख रुपये

टेस्लाने त्यांची नवीन इलेक्ट्रिक कार Tesla Model Y L लाँच केली आहे. जाणून घेऊयात, या कारची किंमत आणि त्यातील अत्याधुनिक फीचर्स.

Updated On: Apr 22, 2026 | 05:20 PM
  • भारतात 6 सीटर Tesla Model Y L झाली लाँच
  • 681 किमीची रेंज आणि दमदार स्पीड
  • सेल्फ ड्रायव्हिंगसाठी अतिरिक्त 6 लाख रुपये द्यावे लागणार
भारतात इलेक्ट्रिक कारची वाढती मागणी पाहता अनेक ऑटो कंपन्या त्यांच्या इलेक्ट्रिक कार लाँच करत आहे. मात्र, कहर तेव्हा झाला जेव्हा लोकप्रिय इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक कंपनी Tesla ने त्यांची इलेक्ट्रिक कार लाँच केली. Tesla Model Y ही इलेक्ट्रिक एसयूव्ही कंपनीने लाँच केली होती.

भारताच्या इलेक्ट्रिक कार बाजारात Tesla ने नवी खेळी खेळली आहे. कंपनीने Tesla Model Y चे Model Y L हे नवीन व्हेरिएंट भारतीय बाजारात लाँच केले असून याची एक्स-शोरूम किंमत 61.99 लाख रुपये आहे. भारतीय ग्राहकांच्या गरजा लक्षात घेऊन कंपनीकडून या नवीन कारमध्ये अनेक बदल करण्यात आले आहेत.

काय आहे खास?

या नव्या कारची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे तिचा 6-सीटर लेआउट. जागतिक स्तरावर Model Y साधारणपणे 5-सीटर स्वरूपात उपलब्ध असते, पण भारतासाठी Tesla ने याला Long Range AWD 6-सीटर म्हणून सादर केले आहे. विशेष म्हणजे, हा नवीन व्हेरिएंट छोट्या मॉडेलपेक्षा सुमारे 9% स्वस्त आहे.

परफॉर्मन्स आणि रेंज

Tesla आपल्या स्पीड आणि बॅटरी क्षमतेसाठी ओळखली जाते. ही कार एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर सुमारे 681 किमी (WLTP) पर्यंत रेंज देते, जी लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी योग्य ठरते. तसेच, ही कार फक्त 5.0 सेकंदांत 0 ते 100 किमी/तास वेग गाठू शकते. यामध्ये Dual Motor AWD सिस्टम देण्यात आले आहे, जे विविध रस्त्यांवर चांगली पकड आणि संतुलन प्रदान करते.

फीचर्स आणि चार्जिंग

Tesla Model Y मध्ये 16-इंचाची मोठी टचस्क्रीन देण्यात आली आहे. मागील प्रवाशांसाठी स्वतंत्र 8-इंच स्क्रीनही उपलब्ध आहे. चार्जिंगच्या बाबतीत ही कार अत्यंत प्रभावी आहे. 250 kW फास्ट चार्जिंग सपोर्टमुळे ही कार फक्त 15 मिनिटांच्या चार्जमध्ये सुमारे 288 किमी चालण्याइतकी चार्ज होऊ शकते.

सेल्फ ड्रायव्हिंग फीचर

या कारमध्ये Tesla Full Self-Driving तंत्रज्ञानाचा पर्यायही देण्यात आला आहे. मात्र, हा फीचर वापरण्यासाठी ग्राहकांना सुमारे 6 लाख रुपये अतिरिक्त खर्च करावे लागतील. कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, या फीचरचा वापर करतानाही ड्रायव्हरने सतत लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.

