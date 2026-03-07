Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • India »
  • Keshav Prasad Mauryas Helicopter Makes Emergency Landing In Lucknow

Keshav Prasad Maurya: केशव प्रसाद मौर्य यांचे हेलिकॉप्टरचे लखनऊमध्ये आपत्कालीन लँडिंग

मौर्य यांचे हेलिकॉप्टर बछरावा क्षेत्राजवळ येताच, पायलटच्या डॅशबोर्डवरील डिस्प्ले अचानक बंद झाला. डिस्प्ले नियंत्रित करणे कठीण झाले, म्हणून पायलटने ताबडतोब हेलिकॉप्टर विमानतळाकडे वळवले.

Updated On: Mar 07, 2026 | 12:57 PM
Keshav Prasad Maurya Helicopter Emergency Landing,

Keshav Prasad Maurya: केशव प्रसाद मौर्य यांचे हेलिकॉप्टरचे लखनऊमध्ये आपत्कालीन लँडिंग

Follow Us:
Follow Us:
  • हवेत असतानाच डिस्प्ले सिस्टीम बंद आणि धूर
  • हेलिकॉप्टरच्या केबिनमध्ये धुराचे लोट येऊ लागल्याने घबराट पसरली.
  • कौशाम्बीला जाणाऱ्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या हेलिकॉप्टरचे लखनौत इमर्जन्सी लँडिंग
Keshav Prasad Maurya: उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांच्या हेलिकॉप्टर अपघतातून थोडक्यात बचावल्याची माहिती समोर आली आहे. उपमुख्यमंत्री मौर्य यांनी कौशाम्बीसाठी उड्डाण केल्यानंतर काही वेळातच त्यांच्या हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला, त्यामुळे औमासीच्या विमानतळाव त्यांना हेलिकॉप्टरचे आपत्कालीन लँडिंग करावे लागले.

मिळालेल्या वृत्तानुसार, उपमुख्यमंत्री लखनऊच्या ला मार्ट्स मैदानावरून कौशाम्बीसाठी रवाना झाले होते. उड्डाणानंतर काही मिनिटांतच हेलिकॉप्टरच्या केबिनमध्ये अचानक धुराचे लोट येऊ लागले आणि डिस्प्ले सिस्टम बंद पडली, ज्यामुळे विमानातील लोकांमध्ये एकच घबराट पसरली.

भारताला या युद्धाची मोठी किंमत चुकवावी लागणार; Iran-Israel संघर्षावर राहुल गांधींची प्रतिक्रिया

केशव प्रसाद मौर्य थोडक्यात बचावले

परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून, वैमानिकाने तात्काळ लखनऊ एटीसी (Air Traffic Control) शी संपर्क साधला आणि अमौसी विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंगची परवानगी मागितली. आपत्कालीन लँडिंग दरम्यान विमानतळावर कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली होती. हेलिकॉप्टर उतरताच सुरक्षा आणि तांत्रिक पथकांनी हेलिकॉप्टरला घेराव घातला आणि मौर्य यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढले. प्राथमिक तपासात ही घटना तांत्रिक बिघाडामुळे घडल्याचे दिसून आले आहे. तज्ञांची एक तांत्रिक टीम सध्या सविस्तर चौकशी करत आहे.

डिस्प्ले अचानक बंद झाला

मौर्य यांचे हेलिकॉप्टर बछरावा क्षेत्राजवळ येताच, पायलटच्या डॅशबोर्डवरील डिस्प्ले अचानक बंद झाला. डिस्प्ले नियंत्रित करणे कठीण झाले, म्हणून पायलटने ताबडतोब हेलिकॉप्टर विमानतळाकडे वळवले. दरम्यान, हेलिकॉप्टरमध्ये धूर येऊ लागला, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली. पायलटने सतर्कतेने हेलिकॉप्टर विमानतळावर सुरक्षितपणे उतरवले. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, त्यांचे सहाय्यक विवेक, सुरक्षा कर्मचारी आणि पायलट हेलिकॉप्टरमध्ये उपस्थित होते. या घटनेत सर्वजण पूर्णपणे सुरक्षित आहेत ही दिलासादायक बाब आहे. तांत्रिक टीम सध्या बिघाडाची चौकशी करत आहे.

‘स्ट्रोक’साठी सर्वसमावेशक आराखडा! समिट आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केली महाराष्ट्र स्ट्रोक समिटमध्ये

सुरक्षेच्या कारणास्तव चौकशी सुरू

या घटनेमुळे अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव हेलिकॉप्टरची कसून तपासणी केली जात आहे. सध्या ते विमानतळावर ठेवण्यात आले आहे. एक पथक हेलिकॉप्टरमधील तांत्रिक त्रुटींची चौकशी करत आहे. सध्या या घटनेत कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी किंवा मालमत्तेचे नुकसान होण्याचा धोका नाही.

ते कौशांबी येथील सारस महोत्सवात सहभागी होण्यासाठी जात होते. ते पक्षाच्या सदस्यांशी संवाद साधणार होते आणि विभागीय अधिकाऱ्यांशी बैठका घेणार होते. उपमुख्यमंत्र्यांना घटनास्थळी पाहणीसाठी अनेक प्रकल्पांना भेट देण्याचाही कार्यक्रम होता.

 

 

Web Title: Keshav prasad mauryas helicopter makes emergency landing in lucknow

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 07, 2026 | 12:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Uttar Pradesh Crime: सामूहिक हत्याकांड! तरुणाने आपल्याच कुटुंबातील चार जनाची कुऱ्हाडीने केली हत्या; कारण काय?
1

Uttar Pradesh Crime: सामूहिक हत्याकांड! तरुणाने आपल्याच कुटुंबातील चार जनाची कुऱ्हाडीने केली हत्या; कारण काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ये नया हिंदुस्तान है! Dhurandhar 2 च्या ट्रेलरमध्ये रणवीर सिंहचा रौद्र अवतार, सगळ्याचा बदला घेणार हमजा अली

ये नया हिंदुस्तान है! Dhurandhar 2 च्या ट्रेलरमध्ये रणवीर सिंहचा रौद्र अवतार, सगळ्याचा बदला घेणार हमजा अली

Mar 07, 2026 | 12:51 PM
Keshav Prasad Maurya: केशव प्रसाद मौर्य यांचे हेलिकॉप्टरचे लखनऊमध्ये आपत्कालीन लँडिंग

Keshav Prasad Maurya: केशव प्रसाद मौर्य यांचे हेलिकॉप्टरचे लखनऊमध्ये आपत्कालीन लँडिंग

Mar 07, 2026 | 12:50 PM
Nashik News : दुष्काळग्रस्त गावांना मिळणार दिलासा; दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी-देव नदीजोडसाठी शासनाकडू निधी मंजूर

Nashik News : दुष्काळग्रस्त गावांना मिळणार दिलासा; दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी-देव नदीजोडसाठी शासनाकडू निधी मंजूर

Mar 07, 2026 | 12:41 PM
Khamenei Death Plan : गद्दारी पडली महागात! इराणच्या टॉप जनरलला मृत्यूदंड? मोसादसोबत खामेनेईंच्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोप

Khamenei Death Plan : गद्दारी पडली महागात! इराणच्या टॉप जनरलला मृत्यूदंड? मोसादसोबत खामेनेईंच्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोप

Mar 07, 2026 | 12:39 PM
Parenting Tips: वाढत्या स्क्रीन टाइमचा होतोय मुलांच्या वर्तणुकीवर परिणाम; तज्ज्ञांनी दिला पालकांना सतर्कतेचा इशारा

Parenting Tips: वाढत्या स्क्रीन टाइमचा होतोय मुलांच्या वर्तणुकीवर परिणाम; तज्ज्ञांनी दिला पालकांना सतर्कतेचा इशारा

Mar 07, 2026 | 12:33 PM
World War 3: खामेनींच्या मृत्यूनंतर इराण पोरका! संधी साधून सौदी-पाक आघाडीचा ‘Iran’ला संपवण्याचा प्लॅन; वाचा नेमकं प्रकरण काय?

World War 3: खामेनींच्या मृत्यूनंतर इराण पोरका! संधी साधून सौदी-पाक आघाडीचा ‘Iran’ला संपवण्याचा प्लॅन; वाचा नेमकं प्रकरण काय?

Mar 07, 2026 | 12:30 PM
IND vs NZ : जर पावसामुळे अंतिम सामना रद्द झाला तर कोणाला विजेतेपद मिळणार ? जाणून घ्या ICC चा नियम

IND vs NZ : जर पावसामुळे अंतिम सामना रद्द झाला तर कोणाला विजेतेपद मिळणार ? जाणून घ्या ICC चा नियम

Mar 07, 2026 | 12:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:49 PM
Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Mar 06, 2026 | 07:41 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Mar 06, 2026 | 07:20 PM
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM