Keshav Prasad Maurya: केशव प्रसाद मौर्य यांचे हेलिकॉप्टरचे लखनऊमध्ये आपत्कालीन लँडिंग

मिळालेल्या वृत्तानुसार, उपमुख्यमंत्री लखनऊच्या ला मार्ट्स मैदानावरून कौशाम्बीसाठी रवाना झाले होते. उड्डाणानंतर काही मिनिटांतच हेलिकॉप्टरच्या केबिनमध्ये अचानक धुराचे लोट येऊ लागले आणि डिस्प्ले सिस्टम बंद पडली, ज्यामुळे विमानातील लोकांमध्ये एकच घबराट पसरली.
परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून, वैमानिकाने तात्काळ लखनऊ एटीसी (Air Traffic Control) शी संपर्क साधला आणि अमौसी विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंगची परवानगी मागितली. आपत्कालीन लँडिंग दरम्यान विमानतळावर कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली होती. हेलिकॉप्टर उतरताच सुरक्षा आणि तांत्रिक पथकांनी हेलिकॉप्टरला घेराव घातला आणि मौर्य यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढले. प्राथमिक तपासात ही घटना तांत्रिक बिघाडामुळे घडल्याचे दिसून आले आहे. तज्ञांची एक तांत्रिक टीम सध्या सविस्तर चौकशी करत आहे.
मौर्य यांचे हेलिकॉप्टर बछरावा क्षेत्राजवळ येताच, पायलटच्या डॅशबोर्डवरील डिस्प्ले अचानक बंद झाला. डिस्प्ले नियंत्रित करणे कठीण झाले, म्हणून पायलटने ताबडतोब हेलिकॉप्टर विमानतळाकडे वळवले. दरम्यान, हेलिकॉप्टरमध्ये धूर येऊ लागला, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली. पायलटने सतर्कतेने हेलिकॉप्टर विमानतळावर सुरक्षितपणे उतरवले. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, त्यांचे सहाय्यक विवेक, सुरक्षा कर्मचारी आणि पायलट हेलिकॉप्टरमध्ये उपस्थित होते. या घटनेत सर्वजण पूर्णपणे सुरक्षित आहेत ही दिलासादायक बाब आहे. तांत्रिक टीम सध्या बिघाडाची चौकशी करत आहे.
या घटनेमुळे अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव हेलिकॉप्टरची कसून तपासणी केली जात आहे. सध्या ते विमानतळावर ठेवण्यात आले आहे. एक पथक हेलिकॉप्टरमधील तांत्रिक त्रुटींची चौकशी करत आहे. सध्या या घटनेत कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी किंवा मालमत्तेचे नुकसान होण्याचा धोका नाही.
ते कौशांबी येथील सारस महोत्सवात सहभागी होण्यासाठी जात होते. ते पक्षाच्या सदस्यांशी संवाद साधणार होते आणि विभागीय अधिकाऱ्यांशी बैठका घेणार होते. उपमुख्यमंत्र्यांना घटनास्थळी पाहणीसाठी अनेक प्रकल्पांना भेट देण्याचाही कार्यक्रम होता.