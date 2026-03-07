Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
ये नया हिंदुस्तान है! Dhurandhar 2 च्या ट्रेलरमध्ये रणवीर सिंहचा रौद्र अवतार, सगळ्याचा बदला घेणार हमजा अली

Dhurandhar 2 Trailer OUT: धुरंधरचा पहिला भाग पाहिल्यानंतर निर्माण झालेल्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे प्रेक्षकांनाही दुसऱ्या भागात पाहायला मिळतील. "धुरंधर २" मध्ये "बडे साहब" कोण आहेत हे देखील उघड होईल. "

Updated On: Mar 07, 2026 | 12:52 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

धुरंधर नंतर धुरंधरच्या दुसऱ्या भागाची प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत होते. अखेर रणवीर सिंहच्या धुरंधर २ चित्रपटाचा ट्रेलर लॉन्च झाला आहे. चित्रपटाचा ट्रेलर खूपच रोमांचक आहे आणि खळबळजनक बनला आहे. ट्रेलरमध्ये अनेक हिंट्स मिळतील असा प्रेक्षकांना अंदाज होता. पण, धुरंधरच्या टीमने हुशारीने या ट्रेलरमध्ये काहीच रिव्हिल केलेलं नाही.

रणवीर सिंगने पुन्हा एकदा हमजा आणि जसकीरत सिंग म्हणून चाहत्यांना चकित केले आहे. “धुरंधर” मध्ये हमजा दरोडेखोर रेहमानच्या टोळीत घुसला आणि त्यांना संपवले, तर दुसऱ्या भागात लियारीवरील त्याचे राज्य आणि जसकीरत सिंगची कहाणी दाखवली जाईल. शिवाय, पहिला भाग पाहिल्यानंतर निर्माण झालेल्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे प्रेक्षकांनाही मिळतील. “धुरंधर २” मध्ये “बडे साहब” कोण आहेत हे देखील उघड होईल. “धुरंधर २” चा ट्रेलर मूळतः ६ मार्च रोजी प्रदर्शित होणार होता, परंतु नंतर एक दिवस पुढे ढकलण्यात आला, ज्यामुळे चाहते अस्वस्थ झाले. आणि आता, शेवटी, “धुरंधर २” ची एक शक्तिशाली झलक पाहून ते खूप आनंदी झाले आहेत.

काही काळापूर्वी ‘धुरंधर २’ चा टीझर प्रदर्शित झाला तेव्हा चाहते तो पाहून निराश झाले होते. त्यात काहीतरी नवीन दाखवण्याऐवजी, दिग्दर्शक आदित्य धर यांनी ‘धुरंधर’ च्या शेवटी दाखवलेली झलक थिएटरमध्ये दाखवली. पण ट्रेलरमध्ये पूर्णपणे नवीन मसाला आहे. ट्रेलर इतका अद्भुत आहे आणि अनेक ट्विस्टने भरलेला आहे की त्यामुळे चिंता वाढली आहे. रणवीर सिंग व्यतिरिक्त, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, सारा अर्जुन, गौरव गेरा आणि संजय दत्त हे देखील चित्रपटात दिसतील. अक्षय खन्ना रहमान डाकूच्या भूमिकेत देखील दिसू शकतो. तथापि, ट्रेलरमध्ये कुठेही अक्षय खन्नाची झलक दिसत नाही.

प्रश्न असा उद्भवतो की रहमान डाकूच्या मृत्युनंतर लियारीचा नवा राजा कोण होईल? हमजा लढताना दाखवला जातो आणि मग जसकीरत सिंग रंगी प्रवेश करतो. मग, एसपी असलमच्या संगनमताने जसकीरत रंगी आयएसआय मेजर इक्बाल (अर्जुन रामपाल) यांना कसे कठीण प्रसंग देतो हे दाखवले जाते. तो मेजर इक्बाल आणि त्याच्या इतर शत्रूंवर मृत्यूसारख्या हल्ल्यांवर हल्ला करतो. त्याच्या डोळ्यातील भीती आणि राग इतका तीव्र आहे की तो पाठीच्या कण्याला थरथर कापू लागतो.

बाई घरही चालवते आणि बॉक्स ऑफिसही! अगं अगं सूनबाई! काय म्हणताय सासूबाई? चित्रपटाचे 50 दिवस पूर्ण

“धुरंधर” मध्ये २६/११ च्या हल्ल्यांव्यतिरिक्त इतरही अनेक घटना दाखवण्यात आल्या आहेत. आता दुसऱ्या भागात हमजा (रणवीर सिंग) त्या सर्वांचा बदला घेताना दिसेल. यात हमजाच्या भूतकाळाचाही शोध घेतला जाईल, तो एका सामान्य मर्त्यातून धोकादायक भारतीय गुप्तहेर कसा बनला हे उघड करेल. दुसऱ्या भागात फ्लॅशबॅक दृश्ये देखील असतील, त्यामुळे दरोडेखोर रेहमानची भूमिका साकारणारा अक्षय खन्ना देखील दिसण्याची शक्यता आहे.

Allu Arjun ने केली भावनिक पोस्ट! लग्नाचा 15 वा वाढदिवस… पत्नीसह फोटोज केले शेअर

‘धुरंधर’ १९ मार्च रोजी प्रदर्शित होणार होता, पण आता तो एक दिवस आधीच चित्रपटगृहात येणार आहे. त्याचे प्रिव्ह्यू शो १८ मार्च रोजी दाखवले जातील. डिसेंबर २०२५ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘धुरंधर’ने प्रचंड नफा कमावला होता आणि अनेक विक्रम मोडले होते. ‘धुरंधर २’ देखील असाच पराक्रम करेल कारण तो एकल चित्रपट आहे. जवळपास एक महिना आधी त्याच्यासमोर दुसरा कोणताही मोठा चित्रपट नाही. यापूर्वी यशचा ‘टॉक्सिक’ ‘धुरंधर २’ सोबत प्रदर्शित होणार होता, पण आता तोही पुढे ढकलण्यात आला आहे आणि ४ जून रोजी प्रदर्शित होईल. अमेरिका-इस्रायली हल्ल्यानंतर मध्यपूर्वेतील बिघडलेली परिस्थिती लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

