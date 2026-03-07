Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • A Comprehensive Plan For Stroke Summit Health Minister Prakash Abitkar Discussed Experts In The Maharashtra Stroke Summit

‘स्ट्रोक’साठी सर्वसमावेशक आराखडा! समिट आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केली महाराष्ट्र स्ट्रोक समिटमध्ये तज्ज्ञांची चर्चा

स्ट्रोक हा मेंदूसंबंधित अतिशय गंभीर आहे. कोणत्याही वयोगातील व्यक्तीला स्ट्रोक येण्याची शक्यता असते. त्यामुळे शरीरात दिसून येणाऱ्या लक्षणांकडे वेळीच लक्ष देऊन योग्य ते उपचार करावेत.

Updated On: Mar 07, 2026 | 11:40 AM
'स्ट्रोक'साठी सर्वसमावेशक आराखडा! समिट आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केली महाराष्ट्र स्ट्रोक समिटमध्ये तज्ज्ञांची चर्चा

'स्ट्रोक'साठी सर्वसमावेशक आराखडा! समिट आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केली महाराष्ट्र स्ट्रोक समिटमध्ये तज्ज्ञांची चर्चा

Follow Us:
Follow Us:

राज्यात स्ट्रोकमुळे होणारे मृत्यू आणि अपंगत्वाचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता स्ट्रोक उपचार व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी व्यापक आराखडा तयार करण्यात येत असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली. आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत स्ट्रोक उपचारांसाठी थ्रोम्बोलिसिस, समर्पित स्ट्रोक केअर युनिट्स आणि मेकॅनिकल थ्रोम्बेक्टॉमीसारख्या प्रगत उपचारांचा समावेश केल्याने रुग्णांना वेळेवर उपचार उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. इंडियन मेडिकल पार्लमेंटेरियन्स फोरम (आयएमपीएफ) आणि युरोपियन बिझनेस ग्रुप यांच्या संयुक्त विद्यमाने मुंबईत आयोजित महाराष्ट्र स्ट्रोक समिटमध्ये ते बोलत होते.(फोटो सौजन्य – istock)

Obesity Issue: जास्त वजन आहे? नियमित आरोग्य तपासणी का गरजेची, शरीर आतून पोखरतंय; गंभीर परिणाम

अत्याधुनिक अतिदक्षता सुविधा उभारण्याची गरज

या परिषदेला मेडट्रॉनिकने नॉलेज पार्टनर म्हणून सहकार्य केले. भारतात मृत्यूस कारणीभूत ठरणाऱ्या आजारामध्ये स्ट्रोकचा चौथा क्रमांक असून विकलांगत्वाच्या कारणांमध्ये तो पाचव्या क्रमांकावर आहे.

स्ट्रोकमुळे होणारे मृत्यू आणि अपंगत्वाच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशातील पहिल्या दहा राज्यांमध्ये असल्याने सार्वजनिक जनजागृती, वेळेवर निदान आणि तातडीच्या उपचारांसाठी अत्याधुनिक अतिदक्षता पायाभूत सुविधा उभारण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.

त्रुटींचा आढावा; शाश्वत उपाययोजनांवर चर्चा

परिषदेत स्ट्रोक उपचार व्यवस्थेतील सध्याच्या त्रुटींचा आढावा घेऊन शाश्वत उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली, उच्च दर्जाचे उपचार वेळेवर उपलब्ध व्हावेत यासाठी राज्यात स्ट्रोक केअर सेंटर्सची स्थापना आणि सक्षमीकरण करण्याची गरज तज्ज्ञांनी व्यक्त केली.

केईएम रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. संगीता रावत यांनी ‘भारतातील स्ट्रोक व्यवस्थापनाचे विलनिकल पुरावे (आयसीएमआर व पीआरएएएन अभ्यास) या विषयावर माहिती दिली. तर केईएम रुग्णालयाचे प्राध्यापक आणि युनिट प्रमुख डॉ. नितीन एन. डांगे यांनी महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत स्ट्रोक उपचारांचा समावेश आणि आवश्यक पाठबळ यावर भाष्य केले.

मोबाइल ॲपवरून कळणार कर्करोगाचा धोका; टाटा रुग्णालय विकसित करतंय खास मोबाइल ॲप

स्ट्रोक हा भारतातील गंभीर सार्वजनिक आरोग्य प्रश्न आहे. शहरी भागांसह राज्यभर वेळेवर उपचार उपलब्ध करून देण्यासाठी समन्वित आणि प्रणालीबद्ध प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. डॉ. अनिल बोंडे, अध्यक्ष,इंडियन मेडिकल पार्लमेटेरियन्स फोरम, यांनी यावर मत व्यक्त केले आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: A comprehensive plan for stroke summit health minister prakash abitkar discussed experts in the maharashtra stroke summit

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 07, 2026 | 11:40 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘हा’ आहे महाराष्ट्राचा राज्यमासा! पाहताच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी, जाणून घेऊया माशाबद्दल सविस्तर माहिती
1

‘हा’ आहे महाराष्ट्राचा राज्यमासा! पाहताच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी, जाणून घेऊया माशाबद्दल सविस्तर माहिती

Appendix झाल्यानंतर शरीराच्या ‘या’ अवयवांमध्ये होतात असह्य वेदना, अपेंडिक्स फुटू नये म्हणून करा घरगुती उपाय
2

Appendix झाल्यानंतर शरीराच्या ‘या’ अवयवांमध्ये होतात असह्य वेदना, अपेंडिक्स फुटू नये म्हणून करा घरगुती उपाय

मार्चच्या सुरुवातीलाच उन्हाचा चटका, चारा अन् पाण्याची समस्या; नागरिकांच्या आरोग्यावरही गंभीर परिणाम
3

मार्चच्या सुरुवातीलाच उन्हाचा चटका, चारा अन् पाण्याची समस्या; नागरिकांच्या आरोग्यावरही गंभीर परिणाम

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीराला मिळेल थंडावा! सोप्या पद्धतीमध्ये घरी बनवा ‘हे’ थंडगार मॉकटेल्स
4

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीराला मिळेल थंडावा! सोप्या पद्धतीमध्ये घरी बनवा ‘हे’ थंडगार मॉकटेल्स

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘स्ट्रोक’साठी सर्वसमावेशक आराखडा! समिट आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केली महाराष्ट्र स्ट्रोक समिटमध्ये तज्ज्ञांची चर्चा

‘स्ट्रोक’साठी सर्वसमावेशक आराखडा! समिट आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केली महाराष्ट्र स्ट्रोक समिटमध्ये तज्ज्ञांची चर्चा

Mar 07, 2026 | 11:40 AM
T20 World Cup 2026 Final मध्ये भारताच्या संघाला इतिहास रचण्याची सुवर्ण संधी! न्यूझीलंडची नजर पहिल्या ट्रॉफीवर

T20 World Cup 2026 Final मध्ये भारताच्या संघाला इतिहास रचण्याची सुवर्ण संधी! न्यूझीलंडची नजर पहिल्या ट्रॉफीवर

Mar 07, 2026 | 11:35 AM
Vastu Tips: स्वयंपाकघरात ठेवलेल्या या गोष्टीमुळे वाढू शकते नकारात्मक ऊर्जा, घरात येऊ शकते दरिद्रता

Vastu Tips: स्वयंपाकघरात ठेवलेल्या या गोष्टीमुळे वाढू शकते नकारात्मक ऊर्जा, घरात येऊ शकते दरिद्रता

Mar 07, 2026 | 11:30 AM
धक्कादायक ! नगरसेवकाच्या वाहनचालकाचे फिल्मी स्टाईल अपहरण; तोंड दाबून गाडीत कोंबलं अन् नंतर…

धक्कादायक ! नगरसेवकाच्या वाहनचालकाचे फिल्मी स्टाईल अपहरण; तोंड दाबून गाडीत कोंबलं अन् नंतर…

Mar 07, 2026 | 11:27 AM
Mumbra Firing: मुंब्रामध्ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बाबा खान यांच्या घराबाहेर गोळीबार; एक आरोपी अटकेत

Mumbra Firing: मुंब्रामध्ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बाबा खान यांच्या घराबाहेर गोळीबार; एक आरोपी अटकेत

Mar 07, 2026 | 11:26 AM
युनिक लुक आणि पॉवरफुल फीचर्स! लाँच होताच सुरु झाली Nubia स्मार्टफोनची चर्चा, 80W चार्जिंग सपोर्टने सुसज्ज

युनिक लुक आणि पॉवरफुल फीचर्स! लाँच होताच सुरु झाली Nubia स्मार्टफोनची चर्चा, 80W चार्जिंग सपोर्टने सुसज्ज

Mar 07, 2026 | 11:25 AM
‘अमेरिका मुर्दाबाद’! खामेनेईंच्या समर्थनार्थ पाकिस्तानात गदारोळ; शिया मुस्लिमांवर लष्कराच्या गोळीबारामुळे पेटला हिंसाचार

‘अमेरिका मुर्दाबाद’! खामेनेईंच्या समर्थनार्थ पाकिस्तानात गदारोळ; शिया मुस्लिमांवर लष्कराच्या गोळीबारामुळे पेटला हिंसाचार

Mar 07, 2026 | 11:25 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:49 PM
Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Mar 06, 2026 | 07:41 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Mar 06, 2026 | 07:20 PM
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM