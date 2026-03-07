Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND vs NZ : जर पावसामुळे अंतिम सामना रद्द झाला तर कोणाला विजेतेपद मिळणार ? जाणून घ्या ICC चा नियम

८ मार्च रोजी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जाईल. दोन्ही संघांनी प्रभावी कामगिरी करत अंतिम फेरीत प्रवेश केला. तथापि, जर अंतिम सामना पावसामुळे रद्द झाला तर विजेता कोण असेल? ICC नियम काय म्हणतात?

Updated On: Mar 07, 2026 | 12:28 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

India vs New Zealand Final 2026 Rain Rule : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील T20 विश्वचषक २०२६ चा अंतिम सामना ८ मार्च रोजी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जाईल. दोन्ही संघांनी प्रभावी कामगिरी करत अंतिम फेरीत प्रवेश केला. पहिल्या उपांत्य सामन्यात न्यूझीलंडने दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव केला, तर दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात भारताने इंग्लंडविरुद्ध विजय मिळवला. तथापि, जर अंतिम सामना पावसामुळे रद्द झाला तर विजेता कोण असेल? ICC नियम काय म्हणतात?

आयसीसीचा नियम काय म्हणतो?

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील अंतिम सामन्यात पावसाचा धोका नाही. तथापि, जर सामन्यादरम्यान पाऊस पडला तर पंच वेळ देण्यासाठी षटकांची संख्या कमी करू शकतात. शिवाय, मुसळधार पावसाच्या बाबतीत सामन्यासाठी राखीव दिवस ठेवण्यात आला आहे. तथापि, राखीव दिवशी सामना अनिर्णित राहिल्यास, आयसीसीच्या नियमांनुसार, दोन्ही संघांमध्ये ट्रॉफी वाटली जाईल. भारत आणि न्यूझीलंडला संयुक्त विजेते घोषित केले जाईल.

T20 World Cup 2026 Final मध्ये भारताच्या संघाला इतिहास रचण्याची सुवर्ण संधी! न्यूझीलंडची नजर पहिल्या ट्रॉफीवर

हवामान कसे आहे?

८ मार्च रोजी अहमदाबादमध्ये तापमान ३८% असेल, तर पावसाची शक्यता ०% असेल. आर्द्रता २२% असेल. १० किलोमीटर प्रति तास वेगाने वारे वाहण्याची अपेक्षा आहे. दिवस उन्हाळा आणि निरभ्र असेल. हवामान खात्याच्या मते, सामन्यात पावसाचा कोणताही अडथळा येणार नाही.

भारताचे लक्ष तिसऱ्या विजेतेपदावर

भारतीय संघाने दोनदा टी-२० विश्वचषक जिंकला आहे. भारताने २००७ मध्ये पहिल्यांदा टी-२० विश्वचषक जिंकला होता आणि दुसरा २०२४ मध्ये जिंकला होता. दरम्यान, न्यूझीलंडने कधीही टी-२० विश्वचषक जिंकलेला नाही. किवी संघ त्यांच्या पहिल्या विजेतेपदावर लक्ष केंद्रित करत आहे.

भारताने सेमीफायनलमध्ये इंग्लंडला हरवून अंतिम फेरीत प्रवेश केला. टीम इंडियाचा हा सलग दुसरा टी-२० वर्ल्ड कप फायनल आहे. २०२४ चा टी-२० वर्ल्ड कप भारताने अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला हरवून जिंकला होता. यावेळी, न्यूझीलंड हा भारत आणि जेतेपदाच्या दरम्यान उभा असलेला संघ आहे. सेमीफायनलमध्ये दक्षिण आफ्रिकेला हरवून न्यूझीलंड येथे पोहोचला. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील अंतिम सामना ८ मार्च रोजी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जाईल.

