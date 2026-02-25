जीव वाचवण्यासाठी कर्ज, पण एअर ॲम्ब्युलन्स दुर्घटनेत संपूर्ण कुटुंबाचा अंत; काळजाला भिडणारी कथा आली समोर

केरळ आता होणार Keralaam! राज्याचे नाव बदलण्याची प्रक्रिया नेमकी कशी असते? जाणून घ्या कायदेशीर तरतुदी
एकाच कुटुंबातील तिघांचा अंत
मृतांमध्ये रुग्ण संजय कुमार, त्यांची पत्नी बसंती देवी आणि त्यांचा भाचा ध्रुव यांचा समावेश आहे. याशिवाय विमानाचे पायलट स्वराजदीप सिंह, सह-पायलट विवेक विकास भगत, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता आणि नर्सिंग स्टाफ सचिन कुमार मिश्र यांनीही आपला जीव गमावला. स्थानिक लोकांच्या म्हणण्यानुसार, संजय यांचे कुटुंब अत्यंत गरीब असून उपचारांसाठी त्यांनी आधीच लाखो रुपयांचे कर्ज घेतले होते.
उड्डाण करताच दुर्घटनाग्रस्त
विमानाने सायंकाळी ७:११ वाजता रांची विमानतळावरून उड्डाण केले, मात्र, खराब हवामानामुळे मार्ग बदलण्याचा प्रयत्न करत असताना २३ मिनिटांतच एटीसीशी संपर्क तुटला आणि विमान चतराच्या जंगलात कोसळले, हा अपघात इतका भीषण होता की कोणालाही वाचण्याची संधी मिळाली नाही.
हवेत इंजिन खराब, विमानाचे इमर्जन्सी लँडिंग
स्पाइसजेट ‘च्या बोइंग ७३७ विमानाचे दिल्लीत इमर्जन्सी लैंडिंग करण्यात आले. मंगळवारी सकाळी ६:०८ वाजता या विमानाने (फ्लाईट एसजी-१२१) दिल्लीच्या आयजीआय विमानतळावरून लेहसाठी उड्डाण केले होते. उड्डाणानंतर काही वेळातच विमानानच्या इंजिन-२ मध्ये बिघाड झाला, ही तांत्रिक अडचण लक्षात येताच पायलटने विमान पुन्हा दिल्लीच्या दिशेने वळवले, सकाळी ६:४९ वाजता विमानाचे सुरक्षितपणे इमर्जन्सी लैंडिंग करण्यात आले. या विमानात १५० प्रवासी आणि कू मेंबर्स होते.
पवनहंस उड्डाणानंतर समुद्रात कोसळले, ७ प्रवासी सुखरूप
उत्तर आणि मध्य अंदमान जिल्ह्यातील रंगत येथून उड्डाण कैल्यानंतर मंगळवारी सकाळी पवनहंस हेलिकॉप्टर समुद्रात कोसळले, तथापि, दोन क्रू मेंबर्ससह सात जणांना वाचवण्यात आले. वृत्तानुसार, हेलिकॉप्टरने सकाळी ८:३५ वाजता पोर्ट ब्लेअरहून रंगतसाठी उड्डाण केले. ते सकाळी ९:१० वाजता मायाबंदरसाठी निघाले आणि सकाळी ९:३० वाजता उतरणार होते, परंतु ते धावपट्टीपासून सुमारे ३०० मीटर अंतरावर समुद्रात कोसळले.
