Bigg Boss Marathi 6: सचिन कुमावतने घराबाहेर पडताच केली ‘बिग बॉस’ची नक्कल; तर, ‘या’ स्पर्धकाला म्हटले दुतोंडी!

सध्या मराठी 'बिग बॉस' हा चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे. 'बिग बॉस'चे एव्हिक्शन म्हटले की चाहत्यांना नेहमीच धक्का बसतो. आणि अशातच आता या आठवड्यात खान्देश किंग सचिन कुमावत बाहेर पडले आहेत.

Updated On: Feb 25, 2026 | 11:54 AM
  • सचिन कुमावतने केली ‘बिग बॉस’ची नक्कल
  • सचिन कुमावतने ‘या’ स्पर्धकाला म्हटले दुतोंडी
  • सचिन कुमावतने स्वतःच्या खेळाबद्दलही मांडले मत
Bigg Boss Marathi हा रिॲलिटी शो दिवसेंदिवस अधिक रंगतदार होत चालला असून घरातील प्रत्येक स्पर्धक आपला गेम मजबूत करण्यासाठी झटताना दिसत आहे. सूत्रसंचालक म्हणून रितेश देशमुखची उपस्थितीही प्रेक्षकांचे विशेष आकर्षण ठरत आहे. मात्र सहाव्या आठवड्यात घरातून बाहेर पडलेल्या ‘खान्देश किंग’ सचिन कुमावतच्या एलिमिनेशनने चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे.

घरातील टास्क, वाद आणि मैत्रीच्या समीकरणांमध्ये सचिनने आपली वेगळी छाप पाडली होती. त्याची थेट बोलण्याची शैली, आत्मविश्वासपूर्ण भूमिका आणि खान्देशी अंदाज यामुळे तो प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला होता. त्यामुळे त्याचा प्रवास सहाव्याच आठवड्यात संपल्याने सोशल मीडियावर नाराजीचे सूर उमटले. आहेत. आता अशातच ‘बिग बॉस’च्या घरातून बाहेर पडताच सचिन यांनी नवराष्ट्रासोबत मनसोक्त गप्पा मारल्या आहेत. तसेच घरातील सदस्यांचा खेळ आणि ‘बिग बॉस’च्या घराबाहेर पडल्याचे दुःख त्यांनी व्यक्त केले आहे.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by NavaRashtra (@navarashtra)

घरातून बाहेर पडताच सचिनने आपल्या भावना व्यक्त केल्या. घरातला दुतोंडी आणि ड्रामा क्वीन कोण आहे? असे विचारले असता त्यांनी म्हटले की, ‘मला दुतोंडी व्यक्ती सुरुवातीला सोनाली राऊत वाटायची, परंतु ती लवकर घराबाहेर पडली. आणि आता मला अनुश्री वाटते पण आता तिचा देखील स्वभाव बदलला आहे, मी घराबाहेर पडताना तिला देखील वाईट वाटले. ती स्वतःमध्ये सुधारणा करतेय हे चांगलं आहे.’ असे ते म्हणाले.

तसेच पुढे ‘बिग बॉस’ची नक्कल करताना ते घरामध्ये नक्की कसे बोलतात, ही मिमिक्री करून दाखवताना सचिन कुमावत म्हणाले, ‘काय रे भाऊ सचिन, काय चाली राहिलं तुमलं?, जमी का मले ऐराणी तुम्ही? असेच म्हणतात ‘बिग बॉस’.’ असे सचिन यांनी सांगितले आहे. पुढे गायकाने राखी सावंतची देखील नक्कल केली आहे. आणि ती त्यांना कशी हाक मारते याची मिमिक्री करून दाखवली आहे.

तसेच ‘बिग बॉस’ च्या खेळाबद्दल विचारले असता ते म्हणाले, ‘जसा मी आहे तसाच मी ‘बिग बॉस’च्या घरात राहिलो आहे. सन्मानाने गेलो आणि सन्मानाने घराबाहेर पडलो यामध्येच मी समाधानी आहे.’ असे ते म्हणाले आहेत. सचिनच्या या वक्तव्यावर चाहते भरभरून प्रतिसाद देत आहेत. दरम्यान, ‘बिग बॉस’ घरातील खेळ आता अधिकच रंजक टप्प्यात पोहोचला आहे. पुढील आठवड्यांत कोणते नवे ट्विस्ट येणार आणि कोणाची रणनीती यशस्वी ठरणार, याकडे प्रेक्षकांचे लक्ष लागले आहे.

Published On: Feb 25, 2026 | 11:54 AM

