  • Massive Fire Breaks Out At Ministry Of Educations Spa Office In Delhis Ito Area

Ministry of Education office fire: दिल्लीत मोठी दुर्घटना! शिक्षण मंत्रालयाच्या 'स्कूल ऑफ प्लॅनिंग अँड आर्किटेक्चर' कार्यालयात भीषण

Updated On: Jun 01, 2026 | 05:00 PM IST
सारांश

New Delhi: दिल्ली अग्निशमन विभागाच्या माहितीनुसार, त्यांना विकास मार्गावरील शिक्षण मंत्रालयाच्या कार्यालयाच्या दुसऱ्या मजल्यावर आग लागल्याची माहिती मिळाली. अग्निशमन दलाच्या तुकड्यांना तात्काळ घटनास्थळी पाठवण्यात आले. घटनास्थळी दाखल झालेल्या पथकांनी आग विझवण्यास सुरुवात केली आहे.

Ministry of Education office fire: दिल्लीत मोठी दुर्घटना! शिक्षण मंत्रालयाच्या 'स्कूल ऑफ प्लॅनिंग अँड आर्किटेक्चर' कार्यालयात भीषण आग

विस्तार
  • शिक्षण मंत्रालयाच्या स्कूल ऑफ प्लॅनिंग अँड आर्किटेक्चरच्या कार्यालयाला भीषण आग
  • दुसऱ्या आणि तिसऱ्या मजल्यावर आगीचे तांडव
  • अग्निशमन दलाचे अधिकारी परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून
New Delhi: राजधानी दिल्लीतील आयटीओ परिसरातील विकास मार्गावर असलेल्या शिक्षण मंत्रालयाच्या स्कूल ऑफ प्लॅनिंग अँड आर्किटेक्चरच्या कार्यालयात सोमवारी सकाळी भीषण आग लागली. आगीच्या ज्वाळांमुळे उपस्थितांमध्ये घबराट पसरली. प्राथमिक माहितीनुसार, इमारतीच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या मजल्यावर आग लागली. आगीची माहिती मिळताच, अग्निशमन दलाची अनेक वाहने घटनास्थळी दाखल झाली आणि आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरू केले.

दिल्ली अग्निशमन विभागाच्या माहितीनुसार, त्यांना विकास मार्गावरील शिक्षण मंत्रालयाच्या कार्यालयाच्या दुसऱ्या मजल्यावर आग लागल्याची माहिती मिळाली. अग्निशमन दलाच्या तुकड्यांना तात्काळ घटनास्थळी पाठवण्यात आले. घटनास्थळी दाखल झालेल्या पथकांनी आग विझवण्यास सुरुवात केली आहे.

कोणतीही जीवितहानी नाही

प्राथमिक माहितीनुसार, आगीचे कारण अद्याप कळलेले नाही. दिलासादायक बाब म्हणजे, या घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा जखमी झाल्याचे वृत्त नाही. तथापि, खबरदारीचा उपाय म्हणून, इमारतीमधील लोकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले असून संपूर्ण परिसराची तपासणी केली जात आहे.

अधिकाऱ्यांकडून परिस्थितीवर लक्ष

आगीच्या घटनेनंतर, अग्निशमन दलाचे अधिकारी परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहेत आणि आग पूर्णपणे नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आगीचे कारण अज्ञात आहे. प्रशासन आणि अग्निशमन दलाची पथके घटनास्थळी उपस्थित आहेत. अधिक माहितीची प्रतीक्षा आहे.

शिक्षण मंत्रालयाकडून स्पष्टीकरण

शिक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, “शिक्षण मंत्रालय कर्तव्य भवन-२, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नवी दिल्ली येथे स्थित आहे. आगीची घटना आयटीओ, नवी दिल्ली येथील स्कूल ऑफ प्लॅनिंग अँड आर्किटेक्चर (SPA) च्या कॅम्पसमध्ये ही आग लागली. आगीच्या घटनेबाबत कोणत्याही चुकीच्या माहितीचा प्रसार रोखण्यासाठी हे स्पष्टीकरण दिले जात आहे. शिवाय, आग किरकोळ होती आणि ती लवकरच नियंत्रणात आणण्यात आली. कोणतीही जीवित किंवा मालमत्तेची हानी झालेली नाही. असेही मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

काँग्रेसचा सरकारवर निशाणा

या घटनेवरून काँग्रेसने सरकारवर निशाणा साधला आहे. पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी इन्स्टाग्रामवर लिहिले आहे की, “शिक्षण मंत्रालयातील आगीचे मूळ अज्ञात आहे, परंतु खरी आग भाजपने आपल्या शिक्षण व्यवस्थेतील गैरकृत्यांद्वारे लावली आहे. भाजपने पेपरफुटी माफियांच्या माध्यमातून शिक्षणाला लुटीचा धंदा बनवले आहे. व्यापम घोटाळ्याने सुरू झालेल्या या प्रकरणाचा फटका आता सीबीएसईच्या विद्यार्थ्यांना बसत आहे.”

 

 

 

Published On: Jun 01, 2026 | 05:00 PM

