RCB च्या जल्लोषादरम्यान कृणालने थेट 2 ऐवजी दाखवली…; ‘त्या’ कृतीवर चिडला Virat Kohli, पहा Video

क्रुणाल पंड्याच्या कृतीवर भडकला विराट कोहली
आरसीबीने सलग दुसऱ्यांदा जिंकली आयपीएल ट्रॉफी
विराट अन् कृणाल व्हिडिओ झाला व्हायरल
RCB Wins IPL Trophy 2026: काल आयपीएल 2026 चा अंतिम सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर पार पडला. गुजरात टायटन्स आणि आरसीबमध्ये महामुकाबला झाला. जवळपास एकतर्फी झालेल्या या सामन्यात आरसीबीने विजय मिळवला आहे. आरसीबीने सलग दुसऱ्यांदा ट्रॉफी जिंकली आहे. आता विजयाचा जल्लोष करताना विराट कोहली आणि कृणाल पंड्याकहा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
आरसीबीने सलग दुसऱ्यांदा आयपीएल ट्रॉफीवर आपले नाव कोरले आहे. त्यानंतर आरसीबीच्या खेळाडूनी जोरदार जल्लोष साजरा केला. यामध्ये क्रुणाल पंड्या अन् विराट कोहलीचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. यात कृणाल पंड्याने ट्रॉफी जिंकल्याच आकडा 2 ऐवजी 5 दाखवल्यावर विराट कोहलीची प्रतिक्रिया व्हायरल झाली आहे.
आरसीबीने गुजरात टायटन्सचा पराभव केला आहे. चॅम्पियन्सच्या बॅनरमागे उभे राहून फोटो सेशन सुरू असताना एका खास घटनेने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. या ऐतिहासिक विजयानंतर मैदानावर अनेक भावूक आणि मजेशीर क्षण पाहायला मिळाले, पण कृणाल पांड्याचं पाच बोटांचं सेलिब्रेशन आणि त्यावर विराट कोहलीची प्रतिक्रिया चांगलीच व्हायरल झाली आहे.
Kohli noticed Krunal showing 5 fingers and immediately told him to show only two as he's RCB blood now. Krunal and Bhuvi couldn't stop laughing after that 🤣🤣 pic.twitter.com/sCmwt6gpvM — ` (@worshipVK) June 1, 2026
आरसीबीच्या खेळाडूंचे फोटो सेशन सुरू होते. आरसीबीचे खेळाडू 2 वेळेस चॅम्पियन झालो आहोत हे दर्शवण्यासाठी दोन बोटे दाखवत होते. मात्र कृणाल पांड्याने 5 बोटे दाखवली. त्यामुळे विराट कोहलीने प्रतिक्रिया दिली. कृणाल पांड्याने आरसीबीकडून 2 तर मुंबई इंडियन्सकडून 3 असे एकूण 5 वेळेस ट्रॉफी जिंकली आहे. त्यामुळे त्याने 2 ऐवजी 5 बोटे दर्शवल. त्यावर विराट कोहलीची हसणारी प्रतिक्रिया व्हायरल झाली आहे.
RCB च्या विजयानंतर अनुष्का – विराटचं जोरदार सेलिब्रेशन; मिसेस कोहलींची पहिली पोस्ट चर्चेत; टी-शर्टवरील 2 ओळींनी वेधलं लक्ष
आरसीबीचे चाहते जल्लोष करत असतानाच, विराट आणि अनुष्काच्या मनमोहक क्षणांचा एक व्हायरल व्हिडिओ पुन्हा एकदा इंटरनेटवर धुमाकूळ घालत आहे. संविराटने विजयी षटकार मारल्यावर अनुष्का आनंदाने उड्याही मारू लागली. एका युझरने हा व्हिडिओ शेअर करत लिहिले, “विराट कोहलीने जीटीविरुद्ध विजयी षटकार मारल्यानंतर अनुष्का शर्माचा उत्साही जल्लोष पाहा. विराट कोहलीने एक चौकार आणि एक षटकार मारून शानदारपणे सामन्याचा शेवट केला. सलग दुसऱ्यांदा आयपीएलचे विजेतेपद.” आपल्या पतीचे अभिनंदन करताना, अनुष्काने विराटचा एक फोटो शेअर केला आहे, ज्यामध्ये त्याने ‘एकदा जिंकून छान वाटलं, तू पुन्हा करून दाखवलंस’ असे लिहिलेला टी-शर्ट घातला आहे. तिने इन्स्टाग्राम स्टोरीमध्ये एक हार्ट इमोजीसुद्धा जोडला आहे.