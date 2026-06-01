मनोज बाजपेयींचा महागाईवर मोठा इशारा; सामान्य जनतेला दिला ‘हा’ महत्त्वाचा सल्ला

Updated On: Jun 01, 2026 | 04:48 PM IST
देश पुन्हा एकदा महागाई, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे घसरणारे मूल्य आणि इराण-अमेरिका युद्धामुळे वाढणाऱ्या पेट्रोल, डिझेल व गॅसच्या किमतींशी झुंज देत आहे. याबद्दल अभिनेते मनोज बाजपेयी यांनी एक सल्ला दिला आहे

बॉलिवूडचे सर्वात प्रशंसित अभिनेते, मनोज बाजपेयी, सध्या त्यांच्या ‘गव्हर्नर: द सायलेंट सेव्हियर’ या चित्रपटामुळे चर्चेत आहेत. १९९० च्या दशकातील आर्थिक संकटाची कथा सांगणाऱ्या या चित्रपटाचा ट्रेलर २६ मे रोजी प्रदर्शित झाला. चिन्मय दीपक मांडलेकर दिग्दर्शित हा चित्रपट अशा वेळी प्रदर्शित होत आहे, जेव्हा देश पुन्हा एकदा महागाई, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे घसरणारे मूल्य आणि इराण-अमेरिका युद्धामुळे वाढणाऱ्या पेट्रोल, डिझेल व गॅसच्या किमतींशी झुंज देत आहे. नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत, ५७ वर्षीय मनोज बाजपेयी यांनी देशाला एक स्पष्ट सल्ला दिला आहे. त्यांचा विश्वास आहे की इतिहास स्वतःची पुनरावृत्ती करतो, जरी ती पूर्णपणे चांगली नसली तरी. अशा परिस्थितीला कसे सामोरे जावे, असे विचारले असता, अभिनेते म्हणाले की हे तज्ज्ञ आणि सरकारचे काम आहे. होय, सामान्य माणूस आपला खर्च नियंत्रित करू शकतो आणि करतो, कारण येणारा काळ कठीण असू शकतो.

विपुल अमृतलाल शाह यांच्या बॅनरखाली निर्मित ‘गव्हर्नर: द सायलेंट सेव्हियर’ हा चित्रपट १२ जून रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. १९९१ च्या आर्थिक संकटावर आधारित असलेल्या या चित्रपटात मनोज बाजपेयी यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरची भूमिका साकारली आहे. हा चित्रपट एक आर्थिक-राजकीय थ्रिलर आहे. दैनिक भास्करशी बोलताना मनोज बाजपेयी यांनी आपल्या चित्रपटाचे वर्णन ‘अत्यंत जबाबदारीची कथा’ असे केले. आर्थिक संकटाच्या काळात रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरवर आलेला दबाव, त्यांच्या कुटुंबाने केलेला संघर्ष आणि वाढलेला नैतिक दबाव यांचे चित्रण यात आहे.

बिहारच्या पश्चिम चंपारण जिल्ह्यात जन्मलेल्या मनोज बाजपेयी यांचा चित्रपट एक ऐतिहासिक कथा आहे. ते स्वतः दिल्ली विद्यापीठाच्या प्रतिष्ठित रामजस कॉलेज आणि सत्यवती कॉलेजमध्ये इतिहासाचे विद्यार्थी होते. १९९१ च्या आर्थिक संकटाबद्दल विचारले असता, चार वेळा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते अभिनेते म्हणाले, “१९९१ मध्ये, आखाती युद्धादरम्यान तेलाच्या किमती वाढल्या तेव्हा भारत आर्थिक संकटाशी झुंजत होता. आजही आपण अशा काळात आहोत जिथे अमेरिका आणि इराणमधील तणावाचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत तेलाच्या किमती वाढतात, डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत होतो आणि आपल्या देशावरील दबाव वाढतो.” मनोज म्हणतात की, इतिहास कदाचित पूर्णपणे स्वतःची पुनरावृत्ती करणार नाही, पण त्याची झलक नक्कीच दिसते.

मनोज बाजपेयी पुढे म्हणाले की, जेव्हा देश आर्थिक संकटाशी झुंजत असतो, तेव्हा मोठे आर्थिक निर्णय घ्यावे लागतात. परंतु ही जबाबदारी तज्ज्ञ आणि सरकारांची आहे. सामान्य माणूस त्याचा परिणाम कमी करण्यासाठी आपल्या खर्चावर नियंत्रण ठेवू शकतो. ते पुढे म्हणतात की, घर खरेदीसारख्या मोठ्या गुंतवणुकीपासून ते परदेश प्रवासासारख्या मोठ्या खर्चापर्यंत, सर्वसामान्य जनता कठीण काळात अनावश्यक खर्च टाळते. आपण भविष्याबद्दल सावध असले पाहिजे, कारण येणारा काळ कठीण असू शकतो.

Published On: Jun 01, 2026 | 04:48 PM

